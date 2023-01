Maga alá temeti az eurót a válság és az Európára nehezedő óriási adósság?

Európa megszenvedte a korona- és az energiaválságot is, az eladósodottság tovább nőtt, az infláció 40 éves csúcsra ugrott. A legaggasztóbb helyzetben a déli tagállamok voltak, ahol bőven 100% felett jár a GDP-arányos államadósság-ráta. A magas infláció ugyanakkor kapóra jöhet, hiszen a közgazdasági összefüggés szerint magas inflációs környezetben csökken az adósság - hétköznapi nyelven erre azt mondjuk, hogy az infláció elinflálja az adósságot. Hogy ez mennyire igaz a gyakorlatban, azt fogjuk megvizsgálni ebben a cikkben, a két nagy déli államra, Olaszországra és Spanyolországra fókuszálva. Avagy: mennyire mérsékli a magas infláció az olasz és spanyol állam eladósodottságát, és hogyan változik ennek függvényében az olasz és spanyol adósságot övező fenntarthatatlansági kockázat.

Az infláció csökkenti az eladósodottságot

Váratlanul és fájdalmasan magas infláció söpört végig Európán és az Egyesült Államokon 2022-ben, és az éves áremelkedés mértéke még mindig messze az ideálisnak tekintett szint felett van. Az infláció jelenleg csökkenést mutat Nyugaton, kérdéses viszont, hogy ez a csökkenés hol áll meg végül – pontosabban visszatér-e az infláció jegybanki célnak tekinthető 2%-ra a nyugati világban, illetve mikor.

Az áremelkedés negatív következményeiről nem kell sokat mesélni, mindenki a saját bőrén érzi a kellemetlen hatásait. Van ugyanakkor egy pozitív mellékhatása is az árszínvonal jelentős emelkedésének: az adósság elinflálása, amely állami szinten is jelentkezik. Korábbi cikkünkben már fiktív példán keresztül részletesen bemutattuk, hogy a magas infláció hogyan képes csökkenteni az államadósság mértékét, ezért ezt most csak gyorsan összefoglaljuk. Aki olvasta múltkori cikkünket, vagy ismeri az összefüggést, nyugodtan átugorhatja a következő bekezdést.

Amennyiben az árak hirtelen megugranak, az egyben azt is jelenti, hogy az előző évhez képest jelentősen nő a megtermelt jószágok ára: azaz a nominális növekedés jelentősen megugrik. Ezáltal a GDP folyóáron számolt összege is jócskán megnő, márpedig a GDP-arányos államadósság kiszámításához ezt vesszük figyelembe (az adósság állományának fenntarthatósága ugyanis attól függ, hogy az adott gazdaság méretéhez képest mekkora az eladósodottság, az adósság összegszerű értéke önmagában nem sokat árul el az adósságteherről – vagyis az adósság mindig a gazdasághoz mérve kicsi vagy nagy). Eközben persze növekedhet a nominális, összegszerűen kifejezett államadósság is, amennyiben a költségvetés hiányt mutat, márpedig a modern gazdaságokban jellemzően ez a helyzet. A hiánynak azonban nem kell szükségszerűen nőnie GDP-arányosan az előző évhez képest a magas inflációjú évben: való igaz, hogy a nagy áremelkedés miatt az állam kiadásai is nőnek, de ez történik a bevételekkel is, hiszen a magasabb bolti árak magasabb összegszerű adótartalmat jelentenek változatlan adókulcsok mellett. Így tehát változatlan fiskális politika mellett a hiány GDP-arányosan nem fog elszállni a magas inflációtól, miközben a nominális GDP-növekedés nagyobb lesz. Azaz csökken a GDP-arányos államadósság.

Cikksorozatunkban a magas infláció adósság-elinfláló hatását vizsgáljuk a jelenlegi környezetben. Korábban már bemutattuk, hogy működik az infláció adósság-csökkentő hatása az elméletben, és azt is megnéztük, hogy lakossági adósok esetén mennyire érvényesül a hatás. Legutóbbi cikkünkben a magyar adósság kilátásait vizsgáltuk a magas inflációs környezetben, most pedig a legeladósodottabb európai nagygazdaságokat vizsgáljuk meg. Hátra van még a legnagyobb európai gazdaságok és az amerikai államadósság elemzése.

Ez az elmélet, de mit mutat az élet?

A koronavírus-válságban jócskán megugrott az államadósság az EU-ban és az USA-ban is, ami a fentivel épp ellentétes környezetben történt meg: a leállás által kiváltott mély recesszióban a gazdaság mérete zsugorodott, miközben az állami költekezések nőttek. Ne feledjük: mindez dezinflációs környezetben valósult meg, néhány országban átmeneti defláció is megjelent.

Az államadósság növekedésének mértéke számottevő volt, és ez felvetette az újabb adósságválság rémét.

Különösen Olaszországgal kapcsolatban nőtt az aggodalom, ez az ország ugyanis a második legeladósodottabb ország az EU-ban, az államadósság-ráta a GDP 150%-a fölé nőtt a koronaválságban (Görögország GDP-arányos eladósodottsága magasabb, de az ország kis mérete, és a különféle segély-hitelek adósságon belüli magas aránya miatt a helyzete kevésbé aggasztó). Noha ez akkor még nem is keltett nagy pánikot az EKB kötvénypiaci aktivitása miatt, az aggodalmak akkor éledtek fel igazán, amikor tavaly a kamatok jelentősen emelkedni kezdtek. Fenntartható lesz az olasz államadósság? – kérdezték sokan, és ahogy az lenni szokott, eladták az olasz kötvényeket, a német kötvényhozamhoz mért olasz felár megugrott.

Ilyen helyzetben kapóra jöhet a fenti összefüggés: mivel magas az infláció, okkal várhatjuk-e, hogy az olasz államadósság csökkenni fog, mérsékelve ezzel az országgal kapcsolatos kockázatokat? Az olasz infláció immár két számjegyű, januárban 11,6% volt, és ha igaz a fenti összefüggés, akkor az olasz államadósságnak meredeken csökkennie kell. Nézzük!

Az olasz államadósság és az infláció

Az olasz adósság 2021-ben kismértékben csökkent, elsősorban a jelentős reálnövekedés miatt. A 2022-es adatokat még nem ismerjük, a negyedik negyedéves GDP-adat január 31-én érkezik, így hiába van meg már az éves átlagos infláció (8,6 %) és a költségvetés nominális hiánya (67 milliárd euró), az év végi GDP-arányos államadósságot még nem látjuk. 2023-ra és 2024-re (amikor az infláció még várhatóan cél felett lesz) pedig értelemszerűen semmilyen konkrét adatunk nincs egyelőre. De ez nem jelenti azt, hogy teljesen vakon vagyunk a jövővel kapcsolatban.

A fenti módszertan szerint ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani a magas infláció adósságcsökkentő hatását, a nominális növekedésre és az államadósságállományra van szükségünk. Visszatekintve ezt megkapjuk a statisztikai hivatalok és a kormányok közléseiből, előretekintve viszont csak az előrejelzésekre támaszkodhatunk. Úgy kell eljárnunk, hogy megvizsgáljuk a 2023-ra és 2024-re előirányzott kormányzati hiánycélt, illetve az erre vonatkozó piaci előrejelzéseket (érdemes összevetni ezeket, a kormányok ugyanis hajlamosak kissé optimistábban láttatni a tevékenységüket), valamint a közgazdászok növekedési előrejelzéseit. Nekünk a nominális növekedési előrejelzés kell, csakhogy a legtöbb elemzőház reál-előrejelzést közöl. Ehhez hozzá kell adni a deflátort (pont úgy, ahogy a statisztikai hivatalok a nominális növekedésből kivonják azt), és megkapjuk a nominális növekedést. A delfátor gyakorlatilag a hazai termelés inflációja, amely nem egyenlő a fogyasztói árindexszel.

És ezáltal a számolás kissé nehézkessé válik, de szerencsére az adott országra specializálódott elemzőgárdák elvégezték számunkra ezeket a becsléseket, így rendelkezésre állnak az államadósságpályára vonatkozó előrejelzések. Persze a valóság merőben eltérhet ettől, de a jelen helyzetben ezek az előrejelzések nyújtják a legfontosabb információt a kilátásokról, és amennyiben nem szállnak le a fekete hattyúk (amelyekből azért bőven volt mostanság), akkor nagy eltérés az előrejelzésekhez képest nem lesz majd a későbbi közlésekben.

Most már akkor tényleg nézzük meg az olasz államadósság várható alakulását, amelyhez az egyes intézmények előrejelzéseit vesszük alapul. Minden esetben tavalyi előrejelzésekből indulunk ki, a legfrissebbek ugyanis november-december környékén születtek.

Az IMF arra számít , hogy az államadósság a 2021-es 150,9% után 2022-ben 147,2%-ra csökkent, ami idén 147,1%-ra mérséklődik, 2027-ben pedig még mindig 140% felett lesz , azaz bőven nem tér vissza a válság előtti 134%-os szint (gyorsan tegyük hozzá, hogy a 2024 utáni évekre vonatkozó előrejelzéseket nehéz most komolyan venni).

arra számít , azaz bőven nem tér vissza a válság előtti 134%-os szint (gyorsan tegyük hozzá, hogy a 2024 utáni évekre vonatkozó előrejelzéseket nehéz most komolyan venni). Az olasz kormány ennél jóval optimistább, ők 2022-re 145,4%-os államadósságot várnak, 2024-re pedig 143,2%-ra mérséklődik az eladósodottsági ráta várakozásuk szerint.

várakozásuk szerint. Nem osztja a kormány optimizmusát a Fitch Ratings, akik szerint középtávon 145-150% között stabilizálódik az olasz államadósság-ráta, és még 2025-ben is csak 141%-ra mérséklődik.

Az OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) szerint 145,7% lesz az államadósság-ráta 2022-ben, amely idén 144,6%-ra mérséklődik.

A fenti előrejelzések nagyjából egy irányba mutatnak: noha az olasz GDP-arányos államadósság középtávon csökkenő pályán áll, és néhány százalékpontos mérséklődés várható,

a koronaválság előtti adósságszint néhány éven belül biztosan nem tér vissza.

Két számjegyű infláció mellett miért nem esik jobban az államadósság?

A fenti elméleti bevezető és korábbi cikkünk látványos példái után csalódást kelthetnek ezek az előrejelzések. Valóban, az olasz infláció 11,6%, tavaly reálértelemben növekedett az olasz gazdaság (vélhetően 3,5% környékén), tehát a nominális növekedésnek rendkívül magasnak kellett lennie, ez pedig első látásra megmagyarázhatatlanná teszi az államadósság-ráta relatíve kis csökkenését.

Pedig van rá magyarázat, egyenesen kettő is.

Először is az, hogy az olasz nominális államadósság is jelentős növekedést mutatott. Az olasz kormányok az energiaválságra válaszul ismét laza fiskális politikával válaszoltak, ami értelemszerűen friss források bevonását tette szükségessé a piacról. Csak a Draghi-kormány (amelyet ősszel a Meloni-kormány váltott) 66 milliárd euró értékben költött a lakosság és a vállalatok energiaköltségének kompenzálására, és a következő évi költségvetés is 35 milliárd eurót célzott meg ezen a területen (az olasz költségvetés kiadási oldala durván ezermilliárd euró). Nemcsak az energiaválság, de hosszú távon a kamatok emelkedése is növeli a költségvetés terheit. Bár ez a tavalyi évben még aligha látszódik, és az emelkedés mértéke nem lesz drámai (az államadósság hosszú lejárati profilú), de az EKB 3-3,5%-pontos kamatemelése (ekkorát áraz jelenleg a piac) már éreztetni fogja a hatását a büdzsében.

Az előrejelzések 2022-re 5-5,5%-os költségvetési hiányt várnak, és még 2023-ra is 4,5-5% környékén mozognak az előrejelzések, és még 2024-re is a maastrichti 3%-os követelmény fölött lesz a GDP-arányos hiány. Ez pedig kifejezetten expanzív költségvetési politikát jelent, és egyben azt is jelenti, hogy a szokottnál magasabb hiány a szokottnál magasabb forrásbevonást tesz szükségessé: vagyis hiába nőtt meg jelentősen a gazdaság mérete, az államadósság is növekedett. (A GDP-arányos államadósságmutató szempontjából pedig ez azt jelenti, hogy a számláló és a nevező is nőtt.) Hozzá kell tenni, hogy az olasz költségvetés éves egyenlegét 2022-re már ismerjük (67 milliárdos hiány jött össze), amely picit jobb lett a vártnál, és jelentős (közel 40 milliárdos) javulást mutat 2021-hez képest, de mivel a GDP-adat még nem áll rendelkezésre, a GDP-arányos hiányt nem ismerjük. Tavalyhoz képest egyébként nem volt nehéz javulni, a költségvetési hiány kitette a GDP több mint 7%-át.

Az államadósság lassú csökkenésében a másik, ennél még fontosabb tényező, hogy a nominális GDP-növekedés valójában nem annyira magas, mint azt a lakossági inflációból kiindulva gondolhatnánk.

Infláció alatt eddig a fogyasztói árindexről beszéltünk, hiszen a lakosság ezen keresztül érzi az áremelkedés mértékét. A nominális GDP-növekedés szempontjából viszont a deflátor a döntő, ez ragadja ugyanis meg a termelés árváltozását. A fogyasztói árindexben a lakosság által elfogyasztott javak és szolgáltatások vannak benne, azaz szükségképpen benne vannak az importtermékek is. A hazai termelés árváltozása viszont a belföldön megtermelt javak áremelkedését vizsgálja, és olyan termékek is benne vannak, amelyeket az országban gyártottak le (tehát gyarapították a GDP-t), de külföldön fogyasztottak el. Előbbire példa az olaszok által megvásárolt német autó, utóbbira a németek által megvásárolt olasz tészta például (csúnya sztereotípia, de alighanem helytálló).

Manapság pedig pont az a helyzet, hogy az infláció és a GDP-deflátor jócskán elvált egymástól. Az egész eurózónára – benne Olaszországra is – jellemző, hogy a lakossági áremelkedés közel fele az energia, leginkább a gáz árának emelkedéséből következik, és mivel ezt zömében nem belföldön termelik, nem is része a hazai GDP-nek, ezáltal az árnövekedés nem okoz nominális GDP-növekedést, azaz a deflátorba nem számít bele. Egyébként az energia szerepe látszik akkor is, ha megnézzük a maginflációt, amely szintén nem tartalmazza az energia (és az élelmiszer) árát a lakossági kosáron belül. Látszik, hogy az infláció elvált a maginflációtól.

Az infláció és deflátor elválása még látványosabb. A Fitch Ratings szerint például 2022-ben mindössze 3%-kal nőtt a belföldi termelés ára. Ha ehhez hozzávesszük a becsült 3,5%-os reálnövekedést, akkor nagyjából 6,5%-os nominális növekedést kapunk. A nominális növekedés az OMFIF szerint 7,3% volt 2021-ben, amely tavaly 6,8%-ra mérséklődött. 2021-ben a reál-GDP 6,7%-kal nőtt Olaszországban, vagyis a 7,3%-os nominális növekedés azt jelenti, hogy a deflátor 0,5% volt, miközben az infláció éves átlagban 2% volt. Ez 2022-ben még jelentősebb: az éves átlagos infláció 8,6% volt, a deflátor eközben viszont valahol 3% környékén lehetett.

Mivel idén a növekedés lelassul (a reálnövekedés stagnálhat, esetleg kissé visszaeshet), hiába lesz magasabb a deflátor némileg, mint tavaly, az államadósság még csökkenő költségvetési hiány mellett sem fog jelentősen mérséklődni. Ezért lehet az, hogy a magas infláció államadósság-csökkentő hatása annyira nem érvényesül a gyakorlatban,

a mai helyzet ugyanis különleges: valójában nem a gazdaság ereje okoz gyors, belsőleg gerjesztett inflációt, hanem egy külső sokk, miközben a hazai gazdaság nem erősödik, hanem gyengül (pont a külső ársokk miatt).

Ráadásul a kormányoknak még mérsékelnie is kell ezt az externális sokkhatást, így hiába nő az infláció miatt az adóbevétel, a kormányzati kiadások is nőnek – azaz nem tud jelentősen csökkenni a szükséges forrásbevonás mértéke, nő az államadósság. Ez Olaszország esetén tisztán látszik, de nézzük meg a másik eladósodott déli országot, Spanyolországot, ott ugyanis nagyon érdekesen alakul a fenti összefüggés.

A spanyol példa

Spanyolországra nem szoktak az elsődleges veszélyforrásként tekinteni az eurózóna fenntarthatóságát illetően, és az idei tavaszi-koranyári pánik idején sem a spanyol eszközöket ütötték meg, hanem az olaszt. Ez elsősorban az alacsonyabb GDP-arányos államadósság miatt lehet. Pedig Spanyolország is kifejezetten sérülékenynek tekinthető: a 2008-as válságnak a nagy európai gazdaságok közül Spanyolország volt a legnagyobb elszenvedője, és a koronaválságot is ők szenvedték meg legjobban – a nagy gazdaságok közül ők azok, ahol a kibocsátás még nem tért vissza a válság előtti szintre.

Emellett a spanyol infláció a legalacsonyabb az eurózónában, decemberben mindössze 5,7% volt, és már csökken. Ne feledjük viszont: nekünk nem a fogyasztói árindex fontos vizsgálódásunk szempontjából, hanem a GDP-deflátor. Mivel a spanyol infláció eleve azért ennyire alacsony, mert a kormány gyakorlatilag levette a lakosságról az energiaár-emelkedés terhét (és mivel az ibériai ország egyébként is sokkal kevésbé kiszolgáltatott a külföldről importált energiának), így az 5,7%-os infláció nagy része belső tényezőkből ered. Pontosabban: az, hogy a spanyol infláció nagyjából a fele az olasz inflációnak, nem jelenti azt, hogy a deflátor is ezzel arányosan kisebb lenne. A spanyol fogyasztói árindex és a hazai termelés árindexe egyszerűen nem válik el annyira látványosan, mint Olaszország esetén.

Tavaly 4-4,5%-kal nőhetett a spanyol gazdaság reálértelemben (az első három negyedévben átlagosan 5,7% volt a növekedés, ezt a negyedik negyedév várható stagnálása fogja lehúzni), de csak január 27-én ismerjük meg a 2022-es GDP-adatot. Ha 2-3%-os deflátorral számolunk (ami reálisnak tűnik), akkor a nominális növekedés 6-8% lehetett. Ez szép, az olaszt kissé meghaladó nominális növekedés, és a spanyolok még idén is erőteljesebben nőhetnek: a reálnövekedés az előrejelzések szerint 1-1,5% lehet idén, 2-2,5% jövőre (és csak ekkor fogja elérni a koronaválság előtti szintet!). Ez egy 2% körüli deflátor mellett 3% feletti nominális növekedést hozhat idén, azaz van tér az államadósság csökkenésére.

Mindezzel együtt ugyanakkor a költségvetési folyamatok ellensúlyozzák a növekedési hatást.

Az energiaválság hatásainak enyhítése – még az ország kisebb kitettsége mellett is – komoly költségekkel járt, a kormány adóbevételektől esett el (az intézkedések egy része adómentességet jelentett), a 2022-es válságcélú kiadások az Európai Bizottság becslése szerint a GDP 1,6, a Fitch becslése szerint a 2%-át tették ki. A költségvetésre helyeződő nyomás jövőre is tarthat, a nyugdíjakat az inflációhoz kötik, a közszféra dolgozóinak bérét is jelentősen emelik, és 2024-ben választás is lesz, ami legtöbbször lazább fiskális politikát jelent. A költségvetési hiány a Fitch Ratings szerint 4,5% lehetett tavaly, és még 2024-ben is 4,2% lehet – vagyis a költségvetés normalizálódása lassabb lehet, mint Olaszországban.

A spanyol államadósság a koronaválság előtt még épphogy 100% alatt volt, a válság csúcsán 120% körül volt. A válság előtti szintre való visszatérés – akárcsak Olaszországban – belátható időn belül itt sem várható:

a Fitch Ratings szerint 2024 végén 111,7%-ra mérséklődik az államadósság , ami gyors csökkenést jelent, de az hiteliminősítő arra számít, hogy ez nem tart ki, és még 2026-ban is 112% körül lesz a GDP-arányos államadósság .

, ami gyors csökkenést jelent, de az hiteliminősítő arra számít, hogy ez nem tart ki, és . A Scope Ratings sem túl optimista: szerintük 2027 végén még mindig 110%-on fog állni az államadósság , azaz bő 10%-ponttal a 2019-es szint felett.

sem túl optimista: , azaz bő 10%-ponttal a 2019-es szint felett. Az IMF ennél is pesszimistább: szerintük 2027-ben a spanyol GDP-arányos államadósság még mindig 114,5% lesz.

ennél is pesszimistább: A spanyol CaixaBank 2031-re várta az államadósság 108%-ra mérséklődését, tehát még 10 év elteltével sem tér vissza szerintük a válság előtti adósságszint. Ráadásul ez még egy 2021-es becslés, amikor még nagyon sokkal kedvezőbbek voltak az általános európai kilátások, annál beszédesebb viszont az előrejelzés (hozzátesszük ismét: ennyire hosszú távú előrejelzések totálisan bizonytalanok).

A fentiekből tisztán látszik, hogy várakozások szerint a magas inflációs környezet ellenére a spanyol államadósság mérséklődése korlátozott mértékű lesz, az infláció és a növekedés csökkenésével pedig meg is akad.

Az EU két legsérülékenyebb nagygazdaságában tehát nem fogja megoldani az adósságproblémákat a magas infláció.

Akkor továbbra is aggódnunk kell a déliek miatt?

A déli államok magas, 100% feletti GDP-arányos államadóssága tehát az általános felfogás szerint nem fog visszatérni a koronaválság előtti szintre. Akik emlékeznek még a 2012-es eurózóna-válságra, azokban felmerül a kérdés, hogy kell-e aggódnunk ismét az eladósodott déli tagállamok miatt.

A rövid válasz az, hogy igen, a magas adósság mindig kockázatot jelent.

A hosszabb választ részekre kell szedni. Először is látható, hogy bár az államadósság a magas inflációs környezetben nem csökken jelentős mértékben, az infláció szerkezete ugyanis nem olyan, amilyenre szükség lenne az adósság elinflálásához. De így is örömteli, hogy az államadósság csökkenő pályán van, és még idén, az európai szintű reálgazdasági stagnálás (esetleg kis visszaesés) és nagy állami költekezés közepette is néhány százalékponttal mérséklődik. Ez a magas inflációs környezet(ből következő nominális GDP-növekedés) miatt van így, hagyományos esetben a reálgazdasági stagnálás-állami költekezés kombinációját az államadósság emelkedése követi. A példák kereséséért nem kell még a cikk témáján kívülre menni, nézzük csak meg a fenti ábrákat: 2008 előtt az olasz államadósság a GDP 100%-a alatt volt, 2014-re (az euróválság után) 130%-ra nőtt. A spanyol példa még látványosabb, 2007-ben még 35,8% volt a GDP-arányos államadósság, 2014-re ez 105% fölé nőtt.

Az adóssággal kapcsolatban a legnagyobb aggályt a finanszírozási költségek emelkedése jelenti, az EKB kamatemeléseivel kapcsolatos várakozás volt az, amely 2022 júniusában kisebb pánikot váltott ki az olasz kötvénypiacon. A kamatok valóban meredeken nőnek, a tavalyi első kamatemeléshez képest akár 3,5-4%-pontos emelés sem kizárható az idei tetőzésig. Csakhogy a finanszírozási költségek még így sem lesznek magasak: mindkét déli nagygazdaság államadósságának átlagos lejárati ideje hosszú, sok most lejáró kötvényt még akkor bocsátottak ki, amikor a kamatok a mainál is magasabbak voltak. Ráadásul az olaszok – a kamatemelést megelőzve – még tavaly év elején letudták az éves finanszírozási igényük nagy részét. A Bruegel Institute például még tavaly év közepén is úgy számolt, hogy az olasz államadósságszolgálat költsége 2022-ben tovább csökken, a spanyol költségvetés felügyelő szerve pedig 2022 és 2025 között 35 milliárdos kamatkiadás-növekedésre számít. Ha ezt a 2021-es GDP-hez viszonyítjuk, akkor a évente a GDP fél százalékával nő az adósságszolgálat terhe, de valójában ennél kisebb lesz a növekedés, hiszen a nominális GDP évről évre jelentősen nő. A 35 milliárdos növekmény érezhető, de nem akkora teher, ami fenntarthatósági problémákat okozhat.

Arról nem is beszélve, hogy a 2012-es euróválság óta nem akármilyen paradigmaváltás zajlott le Európában, amely az EKB szerepének növekedésében érhető tetten. A 2020-as válságban az EKB több kötvényt vásárolt, mint amennyit a tagállamok kibocsátottak, a déli országok államadósságának egy jelentős hányada így az EKB tulajdonában van, amely nem fog fejvesztve menekülni a gazdasági zavarok idején. Noha a jegybank most épp a kötvényállományának leépítésébe fogott (ez egyelőre csak a lejáró kötvények meg-nem-újítását jelenti), egyben létrehozta a TPI nevű programot, amellyel pont a váratlan hozamemelkedést fogják mérsékelni, hatalmas biztonságot nyújtva a déli országok kötvénypiacának.

Nem véletlen, hogy a befektetők most nem aggódnak a déli országok államadóssága miatt.

A Fitch Ratings tavaly novemberben megerősítette Olaszország ’BBB’ minősítését stabil kilátásokkal, decemberben pedig a spanyol adósság ’A’ besorolása kapott megerősítést, szintén stabil kilátásokkal. Az utóbbi indoklásában a londoni hitelminősítő megjegyezte, hogy az államadósság csökkenése fontos szerepet játszott a döntésben. A spanyol és olasz kötvényhozamok sem mutatnak már irreális mozgásokat, a hozamok őszhöz képest nem emelkedtek.

Máshogy próbálják legyőzni az adósság rémét

Ha már paradigmaváltás, még egy fontos dologra ki kell térnünk a déliek kapcsán. A 2008-at és 2012-et követő években az volt az uralkodó szemlélet a kontinensen, hogy az eladósodottság csapdájából fiskális fegyelemmel kell kitörni. Nem véletlen ez: az adósságválságot részben a déliek fegyelmezetlensége okozta, és a fiskálisan konzervatív északiak és németajkúak mentették meg az eurózónát. Csakhogy ez a stratégia nem vált be: az alacsony növekedés miatt a délieknek nem volt esélye volt kitörni az adósságcsapdából.

A paradigmaváltást a 2020-as válság hozta el: az lett az uralkodó szemlélet, hogy a magas adósságot növekedéssel lehet mérsékelni – vagyis nem a költekezés visszafogása, hanem a célzott beruházások által generált nagyobb növekedés fogja mérsékelni a GDP-arányos államadósságot. Elméletben – ahogy az a cikk elején megfogalmazott összefüggésből is látszik – ez egy nagyon jól működő stratégia. Például ha Olaszország a 2000 és 2007 közötti növekedési tempót tudta volna fenntartani, 2017-től 2022-ig az az államadósság-ráta 130%-ról 100% alá csökkent volna az olasz nemzeti bank felmérése szerint, Spanyolországban pedig az 1996 és 2007 közötti növekedési tempó (amikor a nominális növekedés 7% felett volt) 30%-pontos államadósság-csökkenést eredményezett jelentős kiadás-csökkentés és adóemelés nélkül a Caixabank szerint.

Ma pedig újra a növekedésben látják a kiutat az európaiak,

és ez a gyakorlati intézkedések során is megmutatkozik. Az egyik ilyen a várható és folyamatban levő költségvetési reform, amely után bizonyos esetekben egyes országok a GDP 3%-ánál magasabb hiányt érhetnek el, ha ennek egy része nagy növekedést biztosító ágazatokba áramlik. A másik, ennél is fontosabb intézkedés a Next Generation EU, amelynek kifizetései már most is zajlanak, és amelyek Olaszország esetén például évente a GDP 2,5%-ának megfelelő forrásbeáramlást eredményeznek 2026-ig, és amelyeknek ők és a spanyolok a legnagyobb kedvezményezetteik – nem véletlenül.

Hogy mennyire lesz sikeres a növekedésösztönző stratégia, nem tudjuk. Az államadósságra vonatkozó előrejelzések alapján úgy tűnik, hogy az elemzők inkább óvatosak ezzel kapcsolatban. Két dolog viszont már most biztos: a rendkívül sérülékenynek hitt déli gazdaságok komolyabb fenntarthatósági aggodalmak nélkül vészeltek át két olyan sokkot, mint a koronaválság miatti totális leállás és az energiaárak megtízszereződése. A magas inflációs környezet hatására pedig eközben az államadósságuk és mérséklődött.

