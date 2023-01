Magyarországon is aktív az olasz maffia, nemzetközi hajtóvadászat indult

Aktívan mostak pénzt Magyarországon az 'Ndrangheta maffia tagjai. Az Eurojust uniós hatóságok együttműködését segítő szervezet jelentette be, hogy rengeteg pénzt foglaltak, több cég vagyonát zárolták, valamint több embert őrizetbe vettek.

Az Eurojust segítségével az olasz és a magyar igazságügyi és bűnüldöző hatóságok műveletet hajtottak végre az 'Ndrangheta bűnszervezet ellen. A közös akciónap során nyolc személyt tartóztattak le. Őket maffia jellegű bűnszövetkezettel, nemzetközi pénzmosással és csempészéssel gyanúsítják.

A művelet egy 2019-ben lezárult, ugyanezen bűnszervezet ellen folytatott szélesebb körű nyomozás folytatása. Az akció középpontjában a csoport pénzmosási tevékenysége állt, amelyet számos olyan cég segített elő, amelyeket korábban az olasz, a magyar és a ciprusi jog szerint fiktív módon harmadik személyek nevére jegyeztek be - számolt be közleményében az uniós vádhatóságok együttműködését segítő szervezet.

A nyolc letartóztatás mellett a nyomozók mintegy 3 millió euró (körülbelül 1,2 milliárd forint) értékű vagyontárgyakat foglaltak le, köztük bankszámlákat, ingatlanokat, járműveket és egy jachtot. Négy ingatlantársaság vagyonát is zárolták, ebből hármat Budapesten, egyet pedig Milánóban.

Az ügyet 2019 márciusában nyitották meg az Eurojustnál. Az ügynökség két koordinációs ülést szervezett, és elősegítette az európai elfogatóparancs végrehajtását.

Már több mint 15 éve felmerült a gyanú, hogy az 'Ndrangheta olasz maffiaszervezet Magyarországon is megjelent, akkor Nicola Gratteri, a délolasz Reggio Calabria tartomány szervezett bűnözés elleni igazgatóságát vezető helyettes államügyész állította azt, hogy a calabriai maffia itthon most pénzt. Akkor már azt állította, hogy "se magyarországi város-, se étteremnevet nem mondhat", de több érintett cég után is nyomoznak.

Néhány évvel később 2015-ben, az Europol nyomozói kiderítették, hogy egy olasz bűnözői csoport, köztük Camorra-tagokkal, magyar és svájci bankokon keresztül juttatta el a pénzét lombardiai üzletemberekhez, ugyanebben az évben pedig a Sacra Corona Unita alvilági szervezet egy tagját tartóztatták le Nagylakon, a határnál. Korábban, még 2012-ben kiderítették, hogy egy a Cosa Nostrához kötődő cataniai üzletember szintén egy Svájcban, illetve egy Magyarországon működő offshore bankot használt a pénzmosásra - ahogy arról az Il Fatto Quotidiano pár éve beszámolt.

