Az új adót hiába ellenezte a magyar kormány, mégis hatalmas bevétele lesz belőle

A globális minimumadó még nagyobb bevételt hoz az állami költségvetéseknek, mint azt korábban becsülte az OECD. Friss számításaik szerint közel 70 milliárd dollárral több adót szerezhetnek így a legnagyobb nemzetközi vállalatoktól. Magyarország sokáig fúrta a javaslatot, míg tavaly év végén bizonyos mentességekért cserébe csatlakozott a rendszerhez, és visszavonta uniós vétóját. A januárban hirtelen módosított magyar költségvetésben is látszik egy jelentős bevételugrás a társasági adónál.

Az OECD friss elemzése szerint a globális minimumadóról szóló történelmi jelentőségű megállapodás végrehajtásából származó költségvetési bevételtöbblet még magasabb lesz, mint korábban várták. A szervezet legutolsó becslésében még 150 milliárd dollárnyi pluszt jósolt a világszerte 15 százalékra emelt társasági adóból, most viszont várhatóan évente mintegy 220 milliárd dollárt valószínűsítenek erre az évre. Azaz a globális társaságiadó-bevételek 9 százalékának megfelelő globális bevételnövekedést eredményezhet az új rendszer.

Mint ismert, az új nemzetközi szabályozás minden multinacionális nagyvállalat – melyek konszolidált árbevétele a 750 millió eurót eléri – kiegészítő többletadó megfizetésére kötelezhető, ha egy adott országban a társaságiadó-befizetése a 15 százalékos szint alatt marad. Fontos tisztázni, hogy a szabályozás így a nagy nemzetközi cégekre vonatkozik, a kkv-kat nem érinti.

Az első pillér, amelynek célja az adóztatási jogok igazságosabb elosztása a legnagyobb és legjövedelmezőbb multinacionális vállalatokra vonatkozó joghatóságok között, most várhatóan évente mintegy 200 milliárd dollár nyereség adóztatási jogát osztja szét az egyes országok között. Ez a 2021-es adatok alapján várhatóan 13-36 milliárd dollár közötti éves globális adóbevétel-növekedést eredményez.

AZ ÚJ BECSLÉSEK JELENTŐS NÖVEKEDÉST TÜKRÖZNEK A KORÁBBI BECSLÉSEKBEN SZEREPLŐ 125 MILLIÁRD DOLLÁR NYERESÉGHEZ KÉPEST. AZ ELEMZÉS SZERINT AZ ALACSONY ÉS KÖZEPES JÖVEDELMŰ ORSZÁGOK VÁRHATÓAN A LEGTÖBBET NYERNEK A MEGLÉVŐ TÁRSASÁGIADÓ-BEVÉTELEK ARÁNYÁBAN.

"A nemzetközi közösség jelentős előrelépést tett e reformok végrehajtása terén, amelyek célja, hogy nemzetközi adórendszerünk igazságosabbá váljon és jobban működjön a digitalizált, globalizált világgazdaságban" - mondta Mathias Cormann, az OECD főtitkára az új jelentés kapcsán. Szerinte a vártnál is magasabb többletadóbevételek azt mutatják, hogy a reformok gyors, hatékony és minden elemre kiterjedő végrehajtása a jelentős potenciális bevételnövekedést jelent.

Az OECD korábbi értékeléseinek aktualizált változata, beleértve a 2020 októberében kiadott részletes gazdasági hatásvizsgálatot is, azt mutatja, hogy az első pillér keretében előre jelzett bevételnövekedés növekedett, és idővel tovább növekszik, mind az adóreform kialakításának felülvizsgálata, mind a hatálya alá tartozó multinacionális vállalatok megnövekedett jövedelmezősége miatt. A második pillérből származó bevételi nyereség növekedését is jelzi, ami az alacsony adózású globális nyereség némi növekedését tükrözi, többek között a jobb adatlefedettség eredményeként.

Elleneztük, de jól járhatunk vele

Magyarország a kezdetektől fogva ellenezte a Joe Biden adminisztráció által 2021 áprilisában leporolt több évtizedes tervet egy globális egységes minimimális társaságiadószintre vonatkozóan. Aztán ahogy a tárgyalások haladtak, végül 2021 októberében 136 állam mellett Magyarország is csatlakozott az OECD nemzetközi adóreformtervéhez. Így két éve decemberben már az Európai Unió i ráfordulhatott a globális minimumadóról szóló Modellegyezmény és az EU irányelv-tervezetének kidolgozására.

Fordulatot az hozott az ügyben, hogy az Orbán Viktor vezette kabinet tavaly júniusban már megfúrta a globális minimumadó ügyét, a francia uniós elnökség utolsó napjaiban megvétózta a kötelező érvényű direktíva elfogadását. A kormány érvelése az volt, hogy "a termelő vállalatokra kivetett adóemelés drámai hatásokkal járhat, például munkahelyek százainak, ezreinek, tízezreinek a veszélybe kerülésével", de a parlamentben elfogadott elutasító nyilatkozat már azzal érvelt, hogy "Magyarország számára nyitott kérdés: ha beszedésre kerül egy belföldi kiegészítő adó, akkor ezt a többletadót külföldön biztosan beszámítsák."

Végül tavaly év végén mégis belement az uniós direktíva kidolgozásába a kormány, mert a jogállamisági eljárás miatt felfüggesztett uniós forrásokért folyó alku során az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága részéről írásos megerősítést kapott a kabinet arról, hogy a helyi iparűzési adó (hipa) fő jellemzőit tekintve megfelel az irányelvben foglalt feltételeknek ahhoz, hogy beszámíthatóvá váljon az ún. effektív adókulcs mértékébe. Az uniós elvárás szerint még 2023-ban implementálni kell az új adózási szabályokat Magyarországon is.

Ez alapján már logikus, hogy a gazdasági kormányzat tervezett plusz tao-bevételekel is, ami látszik is a mostani módosításban. Az eredeti, 2022 nyarán elfogadott idei költségvetésben még csak 792,0 milliárd forintnyi tao-bevétellel számolt a kormány, de fontos hozzátenni, hogy ez a globális társasági adó bevezetése nélkül is elmaradt volna a ténylegestől. A költségvetés 1.0-ás változatát ugyanis még a 2021-es számokra tervezte meg a kormány, miközben az inflációt még 5,2 százalékra várta a Pénzügyminisztérium.

Végül ezt jelentősen felfelé módosította a kormány december végén, amikor rendeleti úton már újraszámolta a költségvetést: 1004,9 milliárd forintot terveztek be. Vagyis plusz 212,9 milliárd forintot számoltak rá, amelyet végül nem módosítottak a most törvénytervezetként is parlament elé terjesztett javaslatban. Ez mintegy 21,2 százalékos bevételnövekedést jelent.

A kiugróan magas tétel azért is különösen érdekes, mert a hétfőn közzétett államháztartási mérleg alapján 2022-ben a társasági adóból a költségvetésbe befolyt összeg mindössze 746,59 milliárd forint volt.

Az viszont egyelőre kérdés, hogy ebben mekkora szerepe van annak, hogy az infláció idén 15 százalék lesz a PM szerint - fontos megjegyezni, hogy az elemzői konszenzus éves átlagos szintet nézve 18 százalékot jelez. A GDP-növekedésre vonatkozó várakozást pedig 1,5 százalékra módosították az előző évi, optimista 4,1 százalékról.

Ugyanakkor – ahogyan arra már decemberi elemzésünkben is kitértünk – vélhetően felfelé mozdítja a bevételt a globális társasági adó is.

Ahogy arról korábban írtunk, a pénzügyi tárca magyarázata csak annyiban merül ki, hogy "a részletes GDP-adatközlésben ismertté vált magas folyóáras GDP-érték arra utal, hogy makrogazdasági szinten a hazai vállalatok a megemelkedett energiaárak miatt elszenvedett cserearány-romlást képesek voltak kompenzálni, amelynek révén profitabilitásuk még javulni is tudott". Ez végülis azt jelenti, hogy a vállalatok nyereségnövekedése okozhat majd kiugrást a tao-bevételeknél, de ez a tavalyi adatok alapján is optimistának tűnik.

Csakhogy a kormány álláspontja szerint mivel a hipa beszámításra került a globális minimumadóba, így elkerülhető, hogy a 9 százalékos rekordalacsony magyar társasági adót meg kelljen emelni. Azonban két nyitott kérdés marad: a helyi iparűzési adó mértéke településenként legfeljebb 2 százalék, de más a vetítési alapja, mint a tao-nak, így a hipa effektív kulcsa magasabb 2 százaléknál. A kormány esetében az OECD-nek ezt még jóvá kell hagynia, ahogy az is kérdéses, hogy az energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood-adó) beszámítható a minimumadós 15 százalékba, vagy sem.

A másik ok, ami miatt mégis több cég tapasztalhat adóemelést a globális adóreform miatt, hogy a minimumadó 15 százalékos szintje egy effektív adókulcs, vagyis nem a nominális, hanem a ténylegesen befizetett adókulcsot kell felemelni. Tehát ki kell vonni az egyes vállalatok esetében a különböző adókedvezményeket és adóalapcsökkentő tételeket is. Hogy ez mennyire jelentős lehet, azt jól mutatja, hogy a Niveus Consulting Group egy kutatása a Magyarországon lévő legnagyobb német cégek (Audi, BMW, Mercedes, Siemens, Bosch, Knorr-Bremse, stb.) effektív társasági adókulcsát vizsgálta.

Ez alapján az látszik, hogy az átlagos effektív társasági adókulcs alig érte el a 3 százalékot.

Ami viszont a magyar kormány lobbitevékenységének egy másik központi eleme volt, vagyis hogy a tényleges termelő tevékenységet végző vállalatok esetében érvényesíthető legyen adóleírás, bekerült az OECD végleges javaslatába. A ténylegesen eszközigényes és munkaerőigényes tevékenységek elismertetésére vonatkozó szabályozás („substance based carve-out”) alapján a tárgyi eszközöket és a bérköltséget egy előre meghatározott csökkenő pályán elszámolhatják az érintett cégek a nyereségüknél. Ez a hazai multi cégeknek egy enyhébb mentőöv, amely csökkenti a tényleges adóterhüket.

Hogy tisztázzuk, mekkora tao-bevételnövekedésre számít a kormány, a Portfolio kérdésekkel fordult a Pénzügyminisztériumhoz. Cikkünk megjelenéséig azonban nem kaptunk választ.

Címlapkép forrása: Európai Bizottság/Lukasz Kobus.