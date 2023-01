Ez már a megélhetési válság időszaka Magyarországon

Az inflációt akkor is fájdalmasnak érezhetjük, amikor csak 5-6%-kal nőnek az árak éves alapon. Amikor viszont 15%-os az áremelkedés éves átlagban, miközben az élelmiszerárak ennek többszörösével emelkednek, akkor bizony megélhetési válság zajlik a szemünk előtt. Az alacsonyabb jövedelműek fogyasztói kosarában olyan mértékben nőttek meg az élelmiszerekre fordított kiadások, hogy rengeteg dologról kellett lemondaniuk az elmúlt hónapokban. A magas jövedelműeket – akiknek az élelmiszerkiadása a kosaruk kisebb részét teszi ki – viszont kevésbé érinti az inflációs válság, mint az átlagembert. Van, akit 30-35%-os, és van, akit 20%-os infláció sújt jelenleg. És egy ideig még fent is marad a magas infláció.

Sokkoló áremelkedés

Évtizedek óta nem nőttek olyan gyorsan az árak Magyarországon, mint most. Persze a világon mindenhol emelkednek az árak, azonban hazánk az Európai Unió éllovasa, ráadásul felkerült a világ legnagyobb élelmiszerár-emelkedését mutató országok listájára is. A rekordmagas infláció miatt a fizetések vásárlóereje olyan mértékben csökken, amire egy évtizede nem volt példa. Az Agrárkamara szerint ráadásul a magyarországi élelmiszerárak felzárkóztak az uniós átlaghoz, amelynek hatására a határ mentén élők közül sokan külföldre járnak vásárolni, amikor egy kicsit magához tér a forint.

Mindez azért következett be, mert tavaly csaknem 15%-kal nőttek a fogyasztói árak, miközben az élelmiszerek éves átlagban 26%-kal lettek drágábbak. (Az év második felében ennél sokkal nagyobb volt az áremelkedés, amiről később írunk.) Természetesen – ahogy mindig – most is másképp érintette az áremelkedés az alacsony és a magas jövedelműeket.

Az alacsonyabb jövedelmi szinteken a háztartások a bevételeik sokkal nagyobb részét fordítják élelmiszerekre, italokra, alkohol és dohánytermékekre. Két évvel ezelőtt a legszegényebbek (első jövedelmi tized) az összes fogyasztási kiadásának 40%-át tette ki az élelmiszer, ital, és dohányáruk vásárlása. A legfelső tizednél ez mindössze 25%-os volt. Vagyis az élelmiszerárak jelentős növekedése sokkal jobban megterheli az alacsonyabb jövedelműeket, mint a gazdagokat.

Miután az élelmiszerárak felrobbantak, így a szegények kénytelenek voltak jelentősen változtatni a fogyasztási szerkezetükön: egyrészt még több pénzt fordítani az alapvető javakra, másrészt több inferior (kifejezetten alacsony minőségű) terméket kellett vásárolniuk, harmadrészt csökkentették a megvásárolt élelmiszermennyiséget.

Átrendeződésekre természetesen magasabb jövedelmi szinteken is lehet példa, azonban egyrészt sokkal kisebb értékben, másrészt inkább az élelmiszerpazarlás csökkentéséről lehet szó, harmadrészt ott a megtakarítások kárára (megtakarítási ráta csökkentése vagy befektetések felélése) is van lehetőség fenntartani a fogyasztási szintet.

Az, hogy az élelmiszervásárlások zuhanásának mértéke már a 2009-2010-eshez hasonló, elsősorban annak tudható be, hogy az élelmiszerárak elszálltak, emiatt a lakosság jelentős része nem tudott a korábban megszokott mennyiséget vásárolni.

Eltérő fogyasztási szerkezet

Azt tudjuk a KSH adataiból, hogy az „átlagos fogyasztót” (aki természetesen nem is biztos, hogy létezik) 14,5%-os infláció sújtotta tavaly. A hivatal fogyasztói kosarában az élelmiszerek súlya például 27%-os, miközben a szolgáltatásoké 25%-os. Az egyes rétegeknél azonban más és más ez a súly, ebből adódik, hogy mindenki eltérő mértékű áremelkedést érzékel.

A fogyasztási kiadások megoszlása (%) Főcsoportok A fogyasztóiár-indexben A nyugdíjasokra vonatkozó infláció Élelmiszerek 27,113 30,126 Szeszes italok, dohányáruk 10,605 9,918 Ruházkodási cikkek 4,035 2,269 Tartós fogyasztási cikkek 9,301 5,625 Háztartási energia 4,993 7,131 Egyéb cikkek, üzemanyagok* 18,512 19,46 Szolgáltatások 25,441 25,471 Összesen 100 100 Forrás: KSH *A gyógyszerek és gyógyáruk ebbe a csoportba tartoznak.

Számításaink szerint a legalacsonyabb jövedelműek 16-17%-os, a magas jövedelműek 13% körüli inflációt tapasztalhattak tavaly. Utóbbiak azért vannak a statisztikai hivatal fogyasztói kosara alapján számított infláció alatt, mert jövedelmük kisebb részét fordítják élelmiszervásárlásra, mint a szegényebbek (vagy mint az átlagember), miközben sokkal több szolgáltatást vásárolnak, amelyek átlag alatt drágultak.

A fogyasztóiár-index fogyasztási főcsoportok szerint, és a nyugdíjas fogyasztóiár-index (2022 éves átlag, előző év = 100) Főcsoport változás Élelmiszerek 126,0 Szeszes italok, dohányáruk 109,9 Ruházkodási cikkek 105,5 Tartós fogyasztási cikkek 112,2 Háztartási energia, fűtés 121,7 Egyéb cikkek, üzemanyagok 112,0 Szolgáltatások 107,1 Összesen 114,5 Nyugdíjas fogyasztóiár-index 115,2 Forrás: KSH

Mondhatjuk persze, hogy ezek az adatok túlságosan alacsonynak tűnnek. Ez bizony igaz is, mert ki emlékszik már arra, hogy tavaly év elején még jóval alacsonyabban voltak az árak, mint most? Az éves átlagos adatokat viszont természetesen ez is ugyanúgy befolyásolja, mint a novemberi, decemberi helyzet.

Megélhetési válság

Sokkal kedvezőtlenebb tehát a helyzet, ha nem az éves átlagos inflációt nézzük, hanem azt, hogy tavaly decemberben mennyivel emelkedtek az árak az előző év azonos időszakához képest. A tavalyi utolsó negyedévben már nagymértékben visszaesett a reálkereset, az év végére pedig a 25%-ot közelítette a pénzromlás. Az év utolsó hónapjaiban ráadásul már nemcsak az élelmiszerek drágultak jóval az átlag felett, hanem energiára is sokkal több pénzt kellett fordítani, hiszen átlagfogyasztás felett már nem a rezsicsökkentett árat kapják az emberek. Az energia ára még úgy is több mint 50%-kal nőtt, hogy a statisztikai hivatal a fogyasztáscsökkenést is beleszámolta (ezzel lekorrigálta) az inflációba.

A fogyasztóiár-index fogyasztási főcsoportok szerint, és a nyugdíjas fogyasztóiár-index (2022. december, 2021. december = 100) Főcsoport változás Élelmiszerek 144,8 Szeszes italok, dohányáruk 113,4 Ruházkodási cikkek 108,6 Tartós fogyasztási cikkek 113,6 Háztartási energia, fűtés 155,5 Egyéb cikkek, üzemanyagok 122,6 Szolgáltatások 109,5 Összesen 124,5 Nyugdíjas fogyasztóiár-index 126,5 Forrás: KSH

Ebben az időszakban az alacsonyabb jövedelmi kategóriákban már 28-30%-os pénzromlás lehetett, miközben a legjobban keresők 21-22%-os áremelkedést tapasztaltak. Persze csak akkor, ha valaki tudta tartani a korábbi fogyasztási szerkezetét, ez azonban bizonyosan nem így történt. Mivel csak nagyon keveseknek nőhetett akkorát a bére, mint amekkora az ő egyedi inflációja, ezért általánosságban elmondható, hogy alacsony jövedelmi szinten a fogyasztáson belül tovább nőtt a gyorsan dráguló élelmiszerek súlya (hiszen más termékekről/szolgáltatásokról kellett lemondaniuk, megváltoztatva a fogyasztási szerkezetüket), amelynek hatására máris 33-35% körüli az inflációjuk. Ezen persze sokat segíthet, ha beleférnek a rezsicsökkentett energiamennyiségbe, ami egyénenként változik: egyrészt egy kisebb lakást/házat könnyebb felfűteni, mint egy nagyobbat, másrészt viszont épp az alacsony jövedelműek laknak energiapazarló házakban. Ez az egy tényező, az energiafogyasztás mértéke több százalékponttal is befolyásolhatja a háztartások inflációját azóta, hogy változtak a rezsiszabályok.

A rossz híreknek idén sincs vége. A következő hónapok még olyan magas inflációt hozhatnak, mint amekkorát az elmúlt hónapokban láttunk. Minden bizonnyal éves átlagban is gyorsabb lesz az áremelkedés, mint tavaly volt. Ráadásul az alacsony jövedelműek bére idén kevésbé nő, mint amennyivel tavaly emelkedett: a minimálbér 16, a bérminimum 14%-kal nőtt ebben az évben, szemben a tavalyi 20-20%-kal (ami egyébként elindította a káros ár-bér spirált). Sokak számára tehát a legrosszabb még hátra van: 2023-ban ugyanis éves átlagban is csökkenhetnek a reálbérek, miközben a tavalyi év még szerény emelkedést hozott azzal együtt is, hogy az év utolsó néhány hónapjában már csökkent a keresetek vásárlóereje. A jó hír az, hogy idén éppen a tavalyi év ellenkezőjét láthatjuk majd: az év első felét kifejezetten magas pénzromlás jellemezheti, de az utolsó hónapokban már jó esély van arra, hogy 10% közelébe ereszkedjen az infláció. Ennek eléréséig még hosszú út áll előttünk, amíg magasabb jövedelmi szinteken az alkalmazkodás nem az elegendő élelmiszermennyiség vásárlásában mutatkozik meg, addig az alacsonyabb jövedelmi szinteken az európaihoz felzárkózó élelmiszerárakkal elérkeztük a megélhetési válság időszakába. Ezért is van nagy tétje annak, hogy miként alakul az év: ha sikerül letörni az inflációt, akkor jövőre a gazdaság bővülésével párhuzamosan már újra nőhetnek a reálbérek, ezzel csökkenne a vásárlókra nehezedő nyomás.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt