Ma este visszatér a régi, normális világ - de a megkönnyebbülés csak átmeneti lehet

Kamatdöntő ülést tart ma az amerikai jegybank, az ülésen várhatóan tovább lassít a kamatemelési tempón a Federal Reserve. Azt is lehet mondani, hogy ezzel visszatér a normalitáshoz a jegybank, a 25 bázispontos lépésköz tekinthető ugyanis alapvetőnek az amerikai monetáris politika történelmében. Az ehhez való visszatérés egyben azt is jelenti, hogy a jegybank lépései már nem hoznak majd olyan nagy mozgásokat a kötvény- és dollárpiacokon, mint eddig. Meglepetést azért még bőven tartogathat a jövő, hiszen a piac és a Fed prognózisai közt van némi eltérés, most viszont 2-3 hónapig olyan kényelmes helyzetben vannak Powellék, hogy ezzel nem kell foglalkozniuk. Az persze nem mindegy, hogy mit hallunk ma este a jegybank jövőbeli terveiről, de azért sejthető, hogy milyen üzenet kíséri majd a mai kamatemelést.

A Fed végre visszatérhetett a normális kerékvágásba

Folytatódik az amerikai monetáris politika normalizálódása, a Fed mai ülésén 25 bázisponttal emeli majd az irányadó kamatot, amely így 4,5-4,75%-ra nő – legalábbis a befektetők várakozásai szerint. A kamatdöntés mértéke nem igazán tűnik kérdésesnek, a piaci szereplők 98% feletti valószínűséggel árazzák a negyed százalékpontos emelést, és a Fed döntéshozóinak előző hetekben tett nyilatkozatai is arra utalnak, hogy nem igazán kérdéses a mai emelés mértéke.

Ki lehet jelenteni tehát, hogy az amerikai monetáris politika visszatér a normális kerékvágásba,

az előző évek gyakorlatában ugyanis a 25 bázispontos lépések számítottak szokásos mértékűnek, az ennél nagyobb lépések kifejezetten ritkák voltak. Ehhez képest tavaly csak úgy záporoztak a gigaemelések, a jegybank négy esetben is 75 bázispontos emelést hajtott végre, amelyre nagyon ritkán van példa, 2022 előtt utoljára 1994-ben esett meg a háromnegyed százalékpontos emelés (nagy kamatcsökkentésre több példa is volt). A normalizálódás decemberben kezdődött, akkor a jegybank 50 bázisponttal emelt, ezt követheti most a 25 pontos emelés a fokozatosság jegyében.

Hogy érzékeltessük ennek a normalizálódásnak a jelentését, egy pillanatra tekintsük vissza 2022-re. A tavalyi gigaemelésekre azért volt szükség, mert a jegybank kissé elkésett az infláció elleni harcban, az emelések akkor kezdődtek, amikor az infláció már bőven a jegybanki cél felett járt. A sokkszerű 2022-es kamatemelés heves mozgásokat váltott ki a piacokon, az amerikai kötvények erőteljes emelkedésbe kezdtek. A lassítást beárazva utána megállt a hozamok emelkedése, az utóbbi időben pedig már egyenesen csökkenést látunk a hosszabb lejáratokon.

A hozamemelkedés önmagában is fájdalmas volt, megszenvedték a nagy kötvényállománnyal rendelkező pénzügyi alapok, de a részvénybefektetők is. Sokkal fájdalmasabb volt viszont a dollárerősödés, ez ugyanis majdnem teljes országokat döntött be: a dollárban eladósodott fejlődő országok számára sokkal drágább lett saját devizában az adósság finanszírozása, ami fenntarthatósági kockázatokhoz vezetett. Mindez pedig azért volt, mert a Fed határozott lépésekkel egyre drágábbá tette a dollárfinanszírozást.

Az, hogy a jegybank már nem készül ilyen gyors és határozott kamatemelésre, minden szempontból örömteli tehát: amennyiben az irányadó ráta csak negyed százalékponttal nő, akkor az egyéb eszközök (például a kötvények) ára is lassabban változik. Amennyiben a jegybank további ülésein esetleg 25 bázispontos emelésről döntenek, amely nem volt még beárazva, akkor a kötvény- és devizapiaci elmozdulások is kevésbé lesznek hevesek, azaz a kamatemelés gazdaságra és pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatása is mérsékelt lesz – de még mielőtt a jegybank jövőbeli döntéseire rátérnénk, nézzük meg, miért számíthatunk ma a kamatemelés lassítására.

Most minden egy irányba mutat

Ha megnézzük a Fed által legszorosabban figyelt adatokat, akkor azt látjuk, hogy rég nem látott kedvező együttállás van a különböző folyamatokban. Az inflációs főmutató már hónapok óta csökken, a júniusi 9,1%-os tetőzésről decemberre az éves infláció 6,5%-ra mérséklődött. Ősszel már a maginfláció is csökkenni kezdett, a havi bázisú adatok pedig decemberben már csökkentek, azaz az amerikai infláció csökkenése már nem magyarázható az egyébként nagy súlyú energia, azon belül pedig az üzemanyag árának mérséklődésével.

Az infláció szerkezete vegyes: a szolgáltatások áremelkedése még nem állt meg, de a lakhatási költségek már tetőzhettek, a járművek ára egyenesen csökken. Előzőben nem is várható jelentős visszapattanás felfelé, a magas kamatok a hitelkihelyezés most fog érdemben lassulni, az építőipar visszaesett. A kiskereskedelmi forgalom pedig már novemberben és decemberben csökkent, növekvő mértékben. Emellett pedig az inflációs várakozások is mérséklődtek, amely a Fed számára egy kiemelten fontos indikátor, hiszen ez határozza meg a gazdaság szereplőinek magatartását.

A jegybank által figyelt kulcstényező, a munkaerőpiac is vegyes jelzéseket küld, de a tendencia inkább pozitív (mármint a monetáris politika szempontjából). A foglalkoztatottság továbbra is jelentősen nő, decemberben 233 ezer fővel dolgoztak többen, mint novemberben, a feszes munkaerőpiac ellenére viszont a béremelkedések növekvő üteme megállt, és immár több hónapja csökken az éves béremelkedés mértéke az Atlantai Fed adatai szerint. Azaz jelenleg semmi jele nincs az ár-bér spirál kialakulásának.

Vagyis úgy tűnik, hogy – bár az infláció még mindig magasan cél felett van – a jegybank sikeresen menedzselte a várakozásokat, és határozott fellépésével, szigorú kommunikációval elhitette a gazdaság szereplőivel, hogy az infláció belátható időn belül visszatér a 2%-os szintre. Mivel tavaly pont ez a hitelesség hiányzott számukra, a piac rendre előre beárazta a Fed által jelzettnél magasabb kamatemelést, amely fájdalmas átárazódást hozott a pénzpiacokon. Ez a hitelesség tért vissza idén, és mivel a jegybank már közel elégségesnek érzi a kamatszintet ahhoz, hogy az inflációt visszahúzza a célhoz (és ezt a piac és a gazdasági szereplők is elhiszik), a Fed megteheti, hogy a szokásos mértékben emelje a kamatokat, nincs már semmi szükség a kapkodó lépésekre. Legalábbis most így gondolja mindenki.

Most jött el a nyugvópont, de lehet még nagyon nehéz a jövő

A Fed számára tehát ez a jelenlegi helyzet kifejezetten kényelmes (még úgy is, hogy az infláció még mindig 4,5%-ponttal haladja meg a célt): a közeljövőben nem kell szokatlanul magas kamatemelésekről dönteni, a kamatpálya tetőzése már közel lehet, az inflációs mutató csökken, miközben még a gazdaság is kifejezetten jó állapotban van. Ráadásul most a piac is issza a jegybanki döntéshozók szavát, a piaci kamatárazás a következő néhány hónapra nagyon közel van a befektetők által várt pályától, ilyenre tavaly csak év végén volt példa.

Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy ez a nyugalmi időszak nem fog sokáig tartani.

Egyrészt nem tudjuk, hogy az infláció csökkenése hol fog megállni, a jelenlegi csökkenésben ugyanis még a globális kínálati zavarok rendeződése és az energiaárak normalizálódása játssza a főszerepet. A jegybank viszont nem ezen ideglenes hatások ellen küzd, hanem a túlpörgetett gazdaság finom lehűtéséért és az öngerjesztő várakozások beindulása ellen. A szolgáltatások árának emelkedése még okozhat gondot, és a munkaerőpiac is – noha a béremelkedés mértéke csökken – még mindig nem akar lehűlni, azaz előfordulhat, hogy az infláció kínálati jellegű csökkenése egy ponton megáll, és keresleti okokból magas szinten ragad.

Ekkor pedig a jegybanknak ismét kamatot kell emelnie, amely jelenleg még nincs beárazva. Egy ilyen fordulat ismét a dollár erősödését és a kötvényhozamok emelkedését váltaná ki, és megint megjelenne a horizonton a kamatokkal és az inflációval kapcsolatos bizonytalanság, amely szinte az egész 2022-es évet jellemezte. Nem túl kedvező forgatókönyv, de most erre van kisebb esély.

A másik, Fed számára nagyon kényelmetlen kimenetel lenne, ha a kamatemelései végül recessziót okoznának a gazdaságban. Megint csak a történelmi példákhoz kell nyúlnunk, a kamatemelési ciklusok utáni recesszió ugyanis kifejezetten gyakori. Ez azért szokott előfordulni, mert a jegybanknak a kamatemelési ciklus kalibrálásakor azt a célszintet kell megtalálnia, amellyel a lehető legkisebb reálgazdasági károkkal állítható be az infláció a célszintre, mindezt előretekintve másfél-két éves időtávon. Nem nehéz belátni, hogy ennek sikeres kivitelezéséhez nemcsak közgazdasági modellekre, de üveggömbre is szükség lenne, márpedig ilyet aligha tartanak az Eccles Buildingben. Ezért szokott előfordulni, hogy a jegybankárok inkább túlszigorítanak, mint alul, hiszen egy átmeneti recesszió még mindig kevesebb kárt okoz hosszú távon, mint az árstabilitás tartós elvesztése – amelyet már csak egy súlyosabb recesszió árán lehet megállítani.

A Fed ezen a téren is nyugvóponton van, a kamatemeléseinek hatása ugyanis még nem érződik a reálgazdaságon. Ez viszont biztosan nem marad így sokáig, hiszen a kamatok már bőven a semleges kamatszint felett vannak. Amennyiben a gazdasági aktivitás a vártnál jelentősebben lassul, akkor a Fednek kamatot kell vágnia, és akkor megint jön a kényelmetlen helyzet, hiszen a jegybank akkor fogja megfizetni az infláció elleni harc költségét a növekvő munkanélküliség és a visszaeső gazdaság formájában.

Márpedig a piaci szereplők azt árazzák, hogy így lesz.

A fenti ábrán az amerikai hozamkülönbözet látható a 10 és 2 éves lejáratok között. Látszik, hogy 10 éves időtávon a piac már alacsonyabb kamatokat áraz, méghozzá nem is kis mértékben. A hozamgörbe ilyen alakja nem egészséges, és azt a várakozást tükrözi, hogy a kamatszint hosszabb távon sokkal alacsonyabb lesz, mint rövid távon, azaz a jegybanknak a jövőben kamatot kell vágnia a piac várakozása szerint. Amikor az amerikai hozamgörbe inverzzé vált, a történelem során mindig recesszió következett be utána.

De nem is kell a hozamgörbéig mennünk, elég, ha megnézzük a piac árazását a várható kamatpályára (cikkünkben első ábra). Látszik, hogy a piac szerint decemberben már kamatvágásra kényszerül a Fed. Ez az elképzelt jövő az infláció legyőzésén túl azt is magában foglalja, hogy a reálgazdaságnak már stimulusra van szüksége a csökkenő kamatok formájában. Nem tudjuk persze, hogy így lesz-e, de ha a Fednek lesz igaza, és a piaci szereplők fogják átárazni a prognózusikat, az megint csak kellemetlenül fogja érinteni a pénzpiacokat.

Mit tudunk meg ma a jövőről?

A Fed nem úgy kommunikál, hogy idén kamatot fog vágni. Sőt, a jegybankra – a lassuló kamatemelési tempó közepette is – inkább szigorú kommunikáció jellemző. Alighanem ez várható ma is: Jerome Powell a mai sajtótájékoztatón minden bizonnyal elmondja, hogy az inflációt még nem győztük le, és a kamatemelési tempó lassítása nem jelenti azt, hogy a kamatemelésekkel le is áll a jegybank. Hivatalos kamatelőrejelzést (dot plotot) most nem kapunk, de meglepő lenne, ha a jegybank a mai előretekintő iránymutatásában félresöpörné a korábbi előrejelzést: márpedig az a main túl két további kamatemelést és a kamatszint egész éves szinten tartását ígéri.

A Fednek jó oka van ugyanis szigorúnak maradni a kommunikáció szintjén. Egyrészt ahogy már fent is írtuk, egyáltalán nem biztos, hogy az infláció jelenlegi csökkenése nem áll meg addig, amíg el nem éri a jegybank célszintet, a Fednek tehát el kell kerülnie azt a látszatot, hogy az áremelkedés felett már sikerült győzelmet aratni. Másrészt a gazdaságban jelenleg a pénzügyi kondíciók effektív lazábbá válása történik: a dollár gyengül (ami drágábbá teszi az importot, azaz közvetlenül növeli az inflációt), a lakossági hitelkamatok csökkennek (mert a pénzügyi szereplők úgy gondolják, hogy hamarosan itt a kamatpálya tetőzése, majd csökkenése).

Ilyen környezetben akár egy 50 bázispontos kamatemelés is indokolt lehet – gondolhatja az olvasó, és igaza is van, ha csak az inflációt vesszük figyelembe. A kamatszint ugyanakkor már bőven a semleges szint felett van (amit 2-2,5% közé tesznek a közgazdászok), itt pedig már minden egyes újabb emelésnek fájdalmas hatása van a gazdaságra nézve. Márpedig a Fed az indokoltnál semmiképp nem akar nagyobb kárt okozni a gazdaságnak. A kommunikációban viszont sokkal nagyobb a tér a szigorra, és semmi nem indokolja még a verbális lazítást.

A túlszigorításnál ugyanis csak egy dolgot akar kevésbé a jegybank: az alulszigorítást.

A Powell-féle testület hitelessége egyszer már megingott azzal, hogy jócskán elvétette az infláció kordában tartását. Még egyszer nem akarják elkövetni ezt a hibát, és ha ennek recesszió lesz az ára, attól sem fognak megriadni. Alighanem ennek a jegybanki felfogásnak a nyomatékosításával fogják ismertetni a kamatemelési tempó ma esti várható lassítását.

A Fed magyar idő szerint ma este 8-kor ismerteti kamatdöntését, Jerome Powell elnök pedig 8:30-tól tart sajtótájékoztatót. Mindkét eseményt élőben közvetítjuk.

Címlapkép: Getty Images