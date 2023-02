A tegnapi Fed-döntés után ma az EKB adhat újabb lendületet az eurónak

Szerda este a vártnál lazább hangot ütött meg a Fed, még az idei kamatemelés lehetősége is szóba került burkoltan. Az esemény hatására a dollár jelentős gyengülésbe kezdett az euróval szemben, és ez ma folytatódhat, amennyiben az EKB szigorúbb lesz a vártnál, és előretekintő iránymutatásában a vártnál magasabb kamatpályát ígérnek. Jelenleg úgy néz ki, hogy a frankfurti héják és a galambok párharca fogja eldönteni az euró sorsát - de csak akkor, ha a piac jól olvassa az amerikai folyamatokat.

A tegnapi Fed döntés után ma az Európai Központi Bankon a sor, a frankfurti jegybank délután negyed háromkor ismerteti kamatdöntő ülésének határozatait. A Fed tegnap 25 bázisponttal emelt, tovább lassítva ezzel a kamatemelési tempót, decemberben ugyanis még 50 bázispontos, azt megelőzően pedig négy alkalommal is 75 bázispontos emelést jelentettek be. Ez azt is jelenti, hogy hosszú idő után

ma először szűkülni fog a távolság az amerikai és az európai irányadó kamatszintek között,

az EKB ugyanis továbbra is jelentős kamatemelésre készül, a várakozások szerint 50 bázisponttal 2,5%-ra nőhet az irányadó betéti kamat, az USA-ban a célkamatszint 4,5-4,75%. Az európai és az amerikai kamatszintek közti különbség csökkenését már tavaly novemberben elkezdte árazni a piac, ami jókora euróerősödést hozott a tavalyi dollárerősödés után (amit értelemszerűen épp a dollárkamat felfelé távolódása váltott ki elsősorban, egyéb más tényezők mellett).

Az EURUSD mozgása most attól függ, hogy a jegybanki kamatszintek hol tetőznek. A piac azt árazza, hogy az amerikai kamat(sáv teteje) márciusban 5%-on tetőzik, és a tegnapi Fed-esemény ezt a várakozást meg is erősítette, a jegybank ugyanis további kamatemelést ígért, miközben a Jerome Powell elnök már érezhetően kevésbé volt szigorú tegnap, mint az elmúlt hónapokban.

Az EKB jövőbeli lépéseit ugyanakkor nagyobb homály övezi. A jegybank decemberben 50 bázisponttal emelt, és többszöri 50 bázispontos emelést vetített előre. Ráadásul a kiszivárgott információk szerint nem sokon múlt, hogy a jegybank decemberben 75 bázisponttal emeljen, és a vitát végül Lagarde döntötte el azzal, hogy megígérte: az akkori 50 bázispontos emelésért cserébe a sajtótájékoztatón többszöri 50 bázispontos emelést ígér majd. Ez így is történt.

Ma tehát biztosra vehető az 50 bázispont, márciusra viszont még egyáltalán nem, a gazdaságból érkező jelzések ugyanis vegyesek. Az infláció három hónapja csökken, a januári éves áremelkedés a vártnál sokkal alacsonyabb, 8,5% lett. Kérdés viszont, hogy mennyire megbízható ez az adat, a németek ugyanis technikai okokból nem tették közzé az inflációs adat, a legnagyobb gazdaságra vonatkozóan így az Eurostat saját becslést alkalmazott. Könnyen lehet, hogy a német adatközlés után az eurózóna inflációja a második becslésben jócskán felülmúlja majd ezt az előzetes számot.

A csökkenő inflációs főmutató mellett a magindex szemernyit sem mérséklődik, márpedig az 5,2%-os szintjével bőven az EKB szerint ideális 2% felett van. A maginfláció stagnálása azt mutatja, hogy az alapinflációs folyamatok nem enyhülnek, és ez az a folyamat, amelyre a jegybank a kereslet visszafogásával hatni tud. A főmutató az energiaárak csökkenése miatt esik, ez pedig egy külső tényező – vagyis önmagában még nem ad okot a jegybanknak arra, hogy leállítsa a kamatemelést. A kamatszint jelenleg épphogy korlátozó tartományban van, ilyen inflációs szintnél még jelentősebb emelésekre lehet szükség, ráadásul a monetáris szigorítás késleltetve fejti ki hatását az inflációra. Azaz tennivaló még van bőven.

A fenti módon érvelhetnek az EKB Kormányzótanácsának szigorúbb tagjai a jegybankon belül húzódó régiúj vitában. Mellettük szól, hogy az európai gazdaság kilátásai rendkívül sokat javultak, a kontinens gyakorlatilag elkerülte a recessziót, az energiaárak csökkenése miatt pedig nem is várható idén komoly visszaesés. Ez pedig több kamatemelést tehet lehetővé, hiszen a vártnál jobb állapotban levő reálgazdaság elbírja a magasabb kamatokat, ráadásul a recesszió elmaradásával az alapinflációs nyomás organikus enyhülése is elmarad.

A lazább tagállamok jegybankárai ezzel szemben a csökkenő infláció hatására egy alacsonyabb kamatpálya mellett érvelhetnek, mert őket elsősorban a kamatemelések reálgazdaságra gyakorolt hatása aggasztja (főleg – de nem kizárólag - a magas adóssággal és a strukturális növekedési gondokkal küzdő déli államok jegybankárai teszik ki ezt a kört).

Ez a klasszikus vita a jegybankon belül az infláció csökkenésével egyre élesedni fog,

de a mai döntést ez még semmiképp nem befolyásolja. A márciusit viszont igen, de az még a távoli jövőbe vész. Tehát a legnagyobb várakozás most azt övezi, hogy Christine Lagarde milyen üzenetet küld majd a kamatok várható alakulásáról. Mivel a Kormányzótanácsban látszólag többségben vannak a héják, és a januári inflációs adat sem túl informatív, inkább az várható, hogy az EKB kommunikációs szinten fenntartja a szigort (bár itt gyorsan hozzá kell tenni, hogy a Feddel kapcsolatban is ez volt az elvárás, aztán végül nem így lett). Ez a szigor manifesztálódhat konkrét ígéret, például további 50 bázispontos emelés, vagy csak elvont üzenetek formájában is, ezt még lehetetlen előre látni.

Márpedig az euró/dollár sorsát most ez dönti el. Amíg a befektetők tisztán látnak (pontosabban azt hiszik, hogy tisztán látnak) a Fed kamatpályájával kapcsolatban, addig az EKB kamatpályájával kapcsolatos várakozás tudja csak kimozdítani az EURUSD-t az eddig pályájáról. Ezért a kamatelőrejelzésekre vonatkozó üzenet most Európában is egyre fontosabb, főleg ahogy közeledünk a befektetők által árazott kamatpálya csúcsához (3,5%). Persze egy esetleges (vélt) kurzusváltás Amerikában azonnal borít mindent, hiszen alapjaiban a Fednek sokkal nagyobb hatása van az euró/dollárra, mint az EKB-nak.

A mai eseményen még figyelni kell arra is, hogy a jegybank milyen üzentet küld a mennyiségi szigorításról. A kötvényállomány csökkentését decemberben jelentették be, egyelőre az APP (a pandémia előtt indított eszközvásárlási program) újrabefektetéseinek leállításával. Ez az első lépés márciustól júniusig tart, a későbbi lépésekről még nem tudott tájékoztatni a jegybank. Nem valószínű, hogy ez ma megtörténik, egyelőre túl korai lenne, de ne feledjük: az EKB is képes meglepetéseket okozni.

A kamatdöntés 14:15-kor érkezik, Christine Lagarde elnök 14:45-kor tart sajtótájékoztatót. Az eseményt élőben követjük.

