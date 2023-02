Kiderült: már zajlik a lakossági napelemes csatlakozási stop felülvizsgálata

Folyamatban van annak a tavaly ősztől hatályos szabálynak a felülvizsgálata, amely megtiltotta a lakossági napelemes rendszereknek a fel nem használt villamos energia hálózati betáplálását, és a témával az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs is foglalkozik a következő ülésén – jelezte az Energiaügyi Minisztérium a Világgazdaságnak . A fejlemény egyáltalán nem meglepő, hiszen a tavaly november végén elfogadott magyar helyreállítási terv részletesen lefektette, hogy a regionális szemléletű felülvizsgálatot legalább hathavonta el kell végezni. Emellett minap a tárca államtitkára is jelezte a folyamatos felülvizsgálatot, ahogy azt is, hogy idő kell, míg a szükséges hálózatfejlesztések lezajlanak és csak utána lehetséges országos szinten a korlátozás feloldása. A témában, ahogy a bruttó elszámolás bevezetésének kérdésében is, van egy fontos március végi határidő, így tehát nemsokára tisztulhat a kép.

Mi lesz a csatlakozási stoppal?

Az elfogadott magyar helyreállítási terv alapján már tavaly december elején részletesen írtunk arról: az energetikai vállalások között abban állapodott meg a kormány és az Európai Bizottság egymással, hogy a lakossági napelemes csatlakozási korlátozást legalább hathavonta felül kell vizsgálnia az érintettek bevonásával a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak (MEKH). A begyűjtött műszaki információk alapján pedig arról is döntenie kell a MEKH-nek, hogy mely régiókban indokolt a hálózatba betáplálást tiltó szabály fenntartása, és melyekben nem. Megkérdeztük a MEKH-et is, hogy hol áll most ez a felülvizsgálati folyamat, amint választ kapunk, frissítjük a cikket.

A helyreállítási tervet értékelő tanácsi határozat 69. oldala a hálózati csatlakozási stop kapcsán rögzíti „A MEKH legalább hathavonta régiónként felülvizsgálja az ideiglenes korlátozás megalapozottságát az érintett régiókban; ennek a felülvizsgálatnak az elosztórendszer-üzemeltetők és az átvitelirendszer-üzemeltető által szolgáltatott műszaki információkon kell alapulnia; meg kell határozni és közzé kell tenni a korlátozás megszüntetésének technikai és objektív kritériumait; a MEKH hathavonta és régiónként közzéteszi az indokolással ellátott döntését; a MEKH tájékoztatja a kormányt, ha a fent említett objektív kritériumokon alapuló értékelés azt mutatja, hogy a hálózat alkalmas a háztartási fotovoltaikus rendszerek által termelt energia integrálására, így a korlátozás megszüntethető; a korlátozást meg kell szüntetni az érintett régióban, amint a fent említett technikai és objektív kritériumok teljesülnek.”

A tanácsi határozat egyéb lépésekkel együtt ennek a reform intézkedésnek az indikatív határidejeként 2023. március 31-et jelöli meg, így tehát közeledünk ehhez, és ezzel függ össze, hogy a téma felkerül az operatív törzs napirendjére is.

A kormány tavaly októberben jelentette be, hogy azok a háztartások, amelyek október 31-ig nem jelentkeznek napelem telepítési igénnyel, a továbbiakban csak olyan rendszert telepíthetnek átmenetileg, amely nem táplál be a hálózatba (pl. akkumulátoros tárolót is felszerelnek, ami jócskán megdobja a költségeket). Emiatt gyakorlatilag anyagilag ellehetetlenültek egyelőre az új napelem telepítések. Az október végi határidőig közel 200 ezer igény ömlött be a rendszerbe és mostanában csak ezeknek a telepítése zajlik, így ezek miatt emelkedik tovább a HMKE-k beépített kapacitása a hálózatban. A napelemes piacon (telepítők és beruházók) azonban egyaránt központi kérdés, hogy mi lesz az év második felétől, amikortól ezek a projektek már várhatóan kipörögnek.

Mikor jön a bruttó elszámolási rendszer és mi lesz a szaldóssal?

A fentivel párhuzamosan szintén rendkívül sokakat érdeklő kérdés, hogy mi lesz a lakossági napelemes csatlakozások pénzügyi elszámolásával, azaz a szaldó-bruttó elszámolás kérdésével. Ennek kapcsán is fontos reform intézkedést rögzített a helyreállítási terv brüsszeli értékelése, amely a hálózatba betáplált villamos energia és a hálózatból fogyasztott villamos energia elkülönített elszámolását irányozza elő. Ennek kapcsán az anyag rögzítette:

Magyarország vállalja, hogy előírja ezen elkülönített elszámolási rendszer végrehajtását azon termelő-fogyasztók számára, amelyek 2023. január 1-jétől állami pénzügyi támogatásban részesülnek fotovoltaikus rendszereik telepítéséhez. A reform végrehajtásának határideje 2023. március 31.

Az anyag 67. oldalán kezdődő táblázat azt is tisztázza, hogy a határidő konkrétan azt jelenti: március végéig hatályba kell lépnie a bruttó elszámolást bevezető jogszabálymódosításnak, azaz a 273/2007. (X.19.) kormányrendelethez hozzá kell nyúlni a termelő-fogyasztókra vonatkozó kötelező bruttó elszámolási rendszer tekintetében. Ez tehát az állami pénzügyi támogatásban részesülő napelemes hálózati csatlakozások körét érinti, praktikusan a helyreállítási programból finanszírozott lakossági napelemes pályázat nyerteseit. Az ő számukra a pályázati felhívásban anno egyébként is előírták, hogy ha a szaldó elszámolás szerinti rendszer megváltozik, akkor számukra ez a megváltozó (bruttó) elszámolás lesz majd a kötelező. Ez azt jelenti, hogy a támogatás halmozódás elkerülése érdekében a támogatás mellé nem kaphatnak még szaldó szerinti elszámolást is, hanem kötelezően bruttó elszámolási rendszer szerint csatlakozhatnak majd a hálózathoz.

A fentitől különálló téma az, hogy mi lesz 2024-től a már meglévő szaldó elszámolás szerinti szerződésekkel. Egy uniós rendelet csak 2023 végéig engedi az ilyen elszámolási rendszer szerinti csatlakozást (mint új szerződések kötését), tehát ennek önmagában nem kellene érintenie a már szaldó szerint csatlakozott fogyasztókat, de a tavaly őszi fejlemények abba az irányba mutattak, hogy az ő elszámolási ritmusuk is változni fog évesből havi szaldósba 2024. januártól. Emellett 2024-től kezdve csak tíz évig maradna fent maga a szaldós (havi) elszámolás, hogy mindenki (friss/korábbi) telepítése még megtérüljön.

Ezeket a témákat Lantos Csaba energiaügyi miniszter is érintette egy minapi interjúban, azt jelezve, hogy az évesből havi szaldóba váltásról még gondolkodnak és várhatók még finomhangolások a rendszerben. Úgy fogalmazott: "Az egyik intézkedés arról szólt, hogy 2024. január 1-től csak 10 évig lehet ebben a szaldóelszámolásban részt venni, itt nem sérül senki, mindenkinek van 10 esztendeje, hogy megtérüljön a beruházása. A másik intézkedés, amelyen még a mai napig gondolkodunk, hogy a 2024. január 1-től érvényes éves szaldóelszámolás az addigi éves alapúról havira alakul át. Ennek is megvan a logikus magyarázata, de hogy pont ennek a megszüntetése a legjobb megoldás-e, azon továbbra is gondolkodni kell."

Ezután kijelentette:

Megnyugtatom, nem az a célunk, hogy akik most házat építenek, ne válasszanak napelemet. Finomhangolás, átalakítás azonban várható.

