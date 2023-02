Lehúzták a rolót, akik pengeélen táncoltak - Az energiaválság azonban nem söpörte el a hoteleket

Nem az energiaárak miatt adta fel több vállalkozás, hanem azok zárhattak be végleg vagy ideiglenesen, akiknek a gazdálkodásuk egyébként is pengeélen táncolt - mondta a Portfolio-nak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Úgy véli, a szállodák közül alig néhány zárt be a rezsiárak emelkedése miatt, inkább az éttermek szüneteltetik a működésüket.

Marginális azoknak a szálláshelyeknek a száma, amelyek a megemelkedett energiaköltségek miatt zártak be. Akik az elmúlt időszakban lehúzták a rolót, ők összességében nem bírták az elmúlt évek nyomását, és a gazdálkodásuk már korábban pengeélen táncolhatott

– adott egy gyors értékelést Flesch Tamás. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a korábbi hónapok várakozásaihoz képest sokkal jobban bírják az évet eddig a szállodák.

Tavaly decemberében a kereskedelmi szálláshelyeken, vagyis a szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken a vendégek száma 28, a vendégéjszakáké 22 százalékkal emelkedett 2021 decemberéhez viszonyítva a KSH friss adatai szerint. Ugyanakkor egy év alatt, 2021 decemberéhez képest 10 százalékkal csökkent az összes vendég fogadásra berendezkedett vállalkozás száma. A kiadható szobák száma is mérséklődött, 8 százalékkal.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint

nem az energiaárak miatt adta fel több vállalkozás, hanem azok zárhattak be végleg vagy ideiglenesen, akiknek a gazdálkodásuk egyébként is pengeélen táncolt.

A szállodák közül alig néhány zárt be a rezsiárak emelkedése miatt, inkább az éttermek szüneteltetik a működésüket - tette hozzá.

„Nagyon erős volt az év kezdete. Az elmúlt 1-2 hétben azonban már érződik a keresletvisszaesés. Az elmúlt évekhez képest most január második felében kevesebb volt a belföldi és a külföldi turista is. Az előfoglalások pedig nagyon nehezen, alig érkeznek” – részletezte a hazai vendéglátás helyzetét Flesch Tamás. A szállodai szövetség vezetője megemlítette azt is, hogy a hotelek és panziók vezetői nemcsak az energiaárakkal küzdenek, hanem a továbbra is magas élelmiszerárakkal.

Nem csökkent az élelmiszerár-nyomás. Év elején pedig bért is kellett emelni.

– közölte Flesch Tamás. A szektorban akkora béremelésre van lehetőség, mint amennyivel nő az átlagbér, ennél magasabb ütemű fizetésemeléseket a szektor most már nem tud kigazdálkodni.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint bár az elmúlt időszakban jól alakult a külföldi látogatók száma, változatlanul hiányoznak a nagy küldő országok utazói. Nagyon visszaesett a brit, a német és a dél-koreai turisták száma, és bár az elmúlt 1-2 évhez képest több az amerikai látogató, messze nem jönnek annyian, mint a 2019-es rekordévben.

„Egyébként is egyre bajosabb, hogy most már 4 évvel ezelőtti adatokkal próbáljuk összehasonlítani a vendéglátás helyzetét. Igazából, az már egy nagyon távoli időszak” – fogalmazott. Most azt látjuk, hogy a kínai turisták változatlanul nem indultak el, és érthető módon, továbbra sem jönnek az orosz vendégek.

A külföldi turisták szempontjából egyébként úgy gondolom, hogy mindegy, hogy az euró 380 vagy éppen 410 forinton áll. Nem ez a döntő tényező, hanem az, hogy mennyire elérhető egy célpont repülőjáratokkal és összességében mennyire lehet kellemesen eltölteni ott pár napot - zárta gondolatait Flesch Tamás.

