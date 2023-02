Magyarország lemaradt az EU-s államok rezsiharcában, új lépések jöhetnek

Változatos eszközöket vetettek be az energiaválságra válaszul az Európai Unió tagállamaiban. Miközben a legtöbb ország egyre inkább kiszélesítette a háztartásokat és a kkv-kat elérő energiainflációs hatások elleni intézkedéseit, itthon a rezsicsökkentés részleges kivezetését és az üzemanyagár-sapka ejtését hozta magával 2022. Viszont kontinens-szerte egy sor tagállam vezetett be mintává előlépő támogatási programokat.

Az élelmiszer- és energiaárak folyamatos emelkedése 2022-ben bizonytalan helyzetbe hozta az európai háztartásokat, és a tél közeledtével egyre nagyobb lett az energiaszegénység kockázata. Mostanra már látszik, hogy a melegebb időjárás, a magas tárolói tartalékszintek valamint a részben ezek miatt csökkenő gáztőzsdei árak konszolidálták a helyzetet.

Azonba már a 2022-es évben az Európai Unió tagállamai sorra jelentettek be a polgárok szükségleteinek kielégítése érdekében sürgősségi intézkedéseket az energiaválság kezelésére mind a kínálati, mind a keresleti oldalon. Bár a kormányok igyekeztek tompítani az infláció és az energiaválság hatásait - az uniós tagállamok közel fele legalább egyszeri közvetlen hozzájárulást nyújtott a háztartások rezsiszámláihoz, vannak olyan intézkedések is, amelyek rövid és hosszú távon egyaránt az energiakereslet csökkentésére irányulnak, például az energiaszegénység megelőzését és a zöld átmenet előmozdítását célzó intézkedések.

Magyarország különös helyzetbe került a válságban: miközben Ausztria, Észtország, Málta, Románia és Svédország épp bevezette a hatósági árakat a villany- és a gázszámlák esetében, addig Magyarország éppen csökkentette az egyetemes szolgáltatás hozzáférhetőséget. A háztartások csak az átlagfogyasztásig kapnak támogatást, azt átlépve úgy nevezett lakossági piaci árat kell fizetniük. Ez alól a cégek is kikerültek, csak a mikrovállalkozások maradtak részlegesen a rezsicsökkentésben. Miközben sok uniós gazdaságban éppen a vállalatokat próbálták támogatni, hogy az energiaárak termékeken keresztüli inflációs erejét tompítsák.

Az Eurofound most publikált elemzéséből az látszik, hogy Magyarország főként egyetlen eszközt alkalmazott az energiaszegénység kivédésére: hatósági árakat vezetett be. Miközben Európa-szerte a legtöbb ország több eszközt egyszerre vetett be.

Az idő fogja megmutatni, hogy az általános áremelkedés tartósabb jellegű-e, vagy az árak ezen a magasabb szinten stabilizálódnak, esetleg csökkennek. Mivel azonban az emelkedő energiaárak a gazdaságban is megjelennek, szélesebb körű alkalmazkodásra lehet számítani, hogy a bérek és a jövedelmek felzárkózhassanak a növekvő árakhoz. Bár a kormányok első reakciói főként átmeneti támogatás vagy átalányösszegek nyújtására irányultak, a kereslet csökkenése miatti recesszió elkerülése érdekében a bérek és jövedelmek emelkedésére lesz szükség az emelkedő árakhoz igazodva - állapítja meg az uniós életkörülményekért és keresetekért felelős uniós intézmény, az Eurofound.

Az elemzésük szerint az alkalmazkodás például a béralkuk, a törvényes minimálbérek éves meghatározása, a szociális juttatások emelése vagy indexálása, illetve további adóreformok formájában várható, hogy a lakosság vásárlóereje megmaradjon. A jövőbeli intézkedéseket valószínűleg az összehangolt, átmeneti és célzott inflációellenes intézkedések alkalmazásáról szóló uniós döntések is meghatározzák majd.

A gazdasági bizonytalanság továbbra is nagy, ami súlyos társadalmi következményekkel jár. A politikai döntéshozók évtizedek óta nem látott problémákkal szembesülnek, és bár a növekvő bevételek többletforrásokat biztosítottak a kormányoknak az újraelosztáshoz, ezek a források korlátozottak, különösen a koronavírus-járvány gazdasági hatásai elleni intézkedésekre fordított összegek után.

Az általános uniós támogatás csak most jön

Szeptember végén az uniós energiaügyi miniszterek megállapodtak abban, hogy decembertől átmeneti és rendkívüli intézkedéseket vezetnek be a magas energiaárak kezelésére. Az Európai Tanács rendelete a főleg a villamosenergia-kereslet csökkentésére irányuló lépéseket tartalmaz, valamint a fosszilis tüzelőanyag-ágazat számára a rendszeres adókon felül szolidaritási adót vet ki, amelyet a háztartások és a vállalatok pénzügyi támogatására használnak majd fel. Ez az uniós terv kiterjed a kkv-k villamosenergia-költségeinek kompenzálására is.

A legérdekesebb elem az "inframarginalis" technológiák (például megújuló energiaforrások, nukleáris technológiák és lignit) piaci bevételeinek felső határának meghatározására vonatkozik. Az uniós gondolatmenet lényege, hogy a villamosenergiaárakat a legdrágább termelők határozzák meg, ez pedig jelenleg a földgáz és a szén árához igazodik, miközben bőséges nyeresége van a napelemes, szélenergiás, vagy vízerőműveknek. Ez az áramárakat várhatóan uniószerte jelentősen leszorítja majd.

Sok ország, sokfajta lépés, kevés magyar eszköz

A 2014-es választás előtti időszak politikai terméke a hatósági árak bevezetése a közműdíjakra. A magyar kormány a rezsicsökkentés védelmét viszont épp feladta az energiaválság közepén, és jelentősen korlátozta annak hozzáférhetőséget. A vállalatok legnagyobb része kiesett a rendszerből, majd a háztartásoknál csak az átlagfogyasztásig tartó kedvezményes rendszer váltotta fel az egyetemlegeset.

Viszont mellé nem választottak az EU-szerte megjelenő más eszközökből. Az Eurofound elemzése rávilágít, hogy rengeteg különböző lakossági és vállalati elemet tartalmaztak:

Gyakori volt az egyszeri átalányösszegű kifizetések bevezetése mind az általános jövedelemnövelés, mind az energiaszámlák közvetlen fedezése céljából. E kifizetések egy része általában a lakosságot célozza, más részük az alacsony jövedelmű vagy szociális juttatásban részesülő csoportokat.

Az általános jövedelmek növelésére irányuló egyéb intézkedések közé tartozott a juttatások emelése vagy kiterjesztése, hogy azok több polgárt érjenek el.

Több tagállam vezetett be hosszabb távú támogatásokat a háztartások villamosenergia-, gáz- vagy fűtési költségeire, a fogyasztás mértékétől függően.

Az energiaszámlák csökkentésének másik gyakori módja az adók - általában a villamos energiára kivetett áfa (vagy hozzáadottérték-adók), de más energiával kapcsolatos díjak - csökkentése vagy árplafonok megállapítása volt. Ezeket az intézkedéseket érinti a nemrégiben elfogadott uniós szintű energiaárplafon, amely 2023. február 15-től egy évig lesz érvényben. A plafon akkor lép hatályba, ha a gáz ára három egymást követő napon keresztül meghaladja a 180 eurós megawattórát, és az ár 35 euróval magasabb, mint a cseppfolyósított földgáz globális referenciaára ugyanebben az időszakban.

Egyes országok szintén erőfeszítéseket tettek a személygépkocsik üzemanyagköltségeinek csökkentésére az árak szabályozásával, az adózás megváltoztatásával vagy bizonyos csoportok számára a költségek támogatásával. Bár ez egyértelmű eltérést jelent a környezetvédelmi politikák közelmúltbeli tendenciáitól, számos kormány olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek elősegítik a zöld átmenetet, ugyanakkor az energiaszegénységet is megelőzik. Ezek az intézkedések a megújuló energiaforrások támogatásával vagy az energiahatékonyság javításával és az energiafogyasztás csökkentésével kezelik az ugrásszerűen emelkedő energiaárakat.

A különböző megközelítéseket általában egyszerre alkalmazták, sok ország általános támogatási intézkedéseket vezetett be olyan intézkedések mellett, amelyek egy adott kiadást vagy a polgárok egy adott csoportját célozták meg.

Magyarország két legjelentősebb lépése a rezsicsökkentés megtartása, valamint a már kivezetett üzemanyagársapka voltak. Emellett megemlíthető még a szociális tűzifaprogram kiterjesztése, vagy a tanulmányban nem részletezett hatósági árazás egyes élelmiszereknél. A nem lakosságot érintő, de említhető még - mint az majd később látszik - a más európai országok programjaihoz képest kishatású feldolgozóipari kkv-kat elérő energiaköltség és beruházás támogatási programja is, amelyre 100 milliárd forintot fordítottak a 2022-es költségvetésből.

Plusz pénz a nyugdíjasoknak, alacsonykeresetűeknek

Sok ország direkt kifizetések mellett döntött, amellyel az alacsonyabb keresetű vagy hátrányos helyzetű háztartásokat kezdte el támogatni. Az energiaválság első hónapjaiban általános volt az EU-n az egyszeri támogatások fizetése: Málta például 200 eurós pénzügyi támogatást vezetett be a nyugdíjban részesülők és a szociális juttatásban részesülők számára, valamint 100 eurós pénzügyi támogatást más munkavállalók és diákok számára. Ausztria és Portugália a polgárok nagy csoportjainak nyújtott pénzügyi támogatást, míg Franciaország, Olaszország, Lettország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovákia az alacsony jövedelmű vagy szociális juttatásban részesülő csoportoknak nyújtott célzott támogatást.

Az EU-tagállamok ezen utóbbi csoportjából Franciaország, Szlovákia és Spanyolország, valamint Finnország is az inflációhoz indexálta a különböző szociális juttatásokat. Más országok (Ausztria, Ciprus, Németország és Szlovákia) megemelték a családtámogatásokat vagy a családoknak nyújtott ad hoc kifizetéseket.

Utóbbi részben Magyarországra is igaz: a kormány tavaly kétszer is döntött kiegészítő nyugdíjemelésről, úgynevezet nyugdíjkorrekcióról. Azonban más szociális támogatási elemeknél lassabb volt az infláció korrigálása.

Több európai ország pedig kifejezetten a lakhatási költségeknél avatkozott be: így Csehország például az alacsony jövedelmű háztartásoknak nyújtott támogatást a megemelkedett havi költségek fedezésére, Spanyolország 2 százalékra korlátozta a bérleti díjak emelését, Luxemburg pedig teljesen befagyasztotta azt. Franciaország és Írország hasonló intézkedéseket vezetett be.

A közalkalmazottak díjazásának emelése és a különböző ágazatok minimálbér-emelésének ösztönzése mellett Franciaország lehetővé tette a pihenőnapok pénzzé tételét, megkönnyítette a nyereségrészesedés vállalatoktól a munkavállalókhoz való átcsoportosítását, és lehetővé tette a munkavállalók számára, hogy hozzáférjenek társadalombiztosítási járulékaik egy részéhez.

Hasonló módon soron kívül emelete a minimálbéreket Írország és Luxemburg is 2022-ben. Az Orbán Viktor vezette kormány Magyarországon ezt idén januárra hagyta, viszont kilátásba helyezte, hogy ha az év további részében az infláció magas marad, akkor új egyeztetésre kerülhet sor a legkisebb törvényes bérek esetében.

Sok ország taxációs eszközöket is bevetett: Ausztria lehetővé tette, hogy a munkáltatók adómentes bónuszt fizessenek alkalmazottaiknak, és hatékonyan csökkentette az adóterheket azáltal, hogy megváltoztatta az egyes adósávok határértékeit. Olaszország előirányozta a vállalatok lehetséges hozzájárulását a háztartási közművek, az integrált vízszolgáltatás, a villamosenergia- és a földgázszolgáltatás kifizetéséhez, amelyre nem alkalmazott jövedelemadót.

Ausztria, Franciaország és Szlovénia támogatást nyújtott az ingázóknak; Írország a tömegközlekedésre vezetett be kedvezményeket.

A háztartások számláinak csökkentésére nem csak a rezsicsökkentés létezik

Az EU-tagállamok által az emelkedő árak kezelésére bevezetett intézkedések közül messze a leggyakoribb a háztartások energiaszámláinak csökkentése volt közvetlen hozzájárulások, energiaadó-csökkentés vagy árplafonok megállapítása révén. Az uniós tagállamok csaknem fele egyszeri közvetlen hozzájárulást nyújtott a háztartások villamosenergia-számláihoz, amelynek a csúcsát a dániai 800 euró és a hollandiai 800 euró jelenti.

Belgium és Finnország közvetlen havi kifizetéseket vezetett be: Belgium 135 eurót biztosít a háztartási gázra és 61 eurót a villamos energiára, Finnország pedig négy hónap alatt akár 1500 eurót is.

Észtországban, Görögországban, Lettországban, Litvániában és Norvégiában viszont egy másik megoldást választottak: havi kifizetéseket állapítottak meg a háztartások energiaszámláira, amelyek a fogyasztás mértékétől függnek, általában kilowattóránként fix támogatással határozzák meg, amint a havi átlagár meghalad egy bizonyos küszöbértéket.

A német modell ennek a továbbgondolása: egy előre meghatározott kedvezményt vezettek be, amely fix és független a tényleges gázfogyasztástól. Ezért a háztartások jelentősen csökkenthetik éves gázszámlájukat, ha a tervezett gázfogyasztás több mint 20 százalékát megtakarítják (ami a legtöbb fogyasztó esetében az elmúlt évi fogyasztáson alapul). A gázszámla akár nullára is csökkenhet, ha például egy háztartás jelenleg 32 centet fizet egy kWh-ért, akkor az előre jelzett gázfogyasztás 50 százalékos megtakarítása (az egyszerűség kedvéért itt a 2021. évi gázfogyasztással megegyezően) 0 eurós gázszámlát eredményezhet.

Lettország saját útra lépett, amikor pénzügyi támogatást nyújtott azon háztartásoknak, amelyek fapelletet, brikettet vagy tűzifát használnak a háztartások fűtésére. Magyarország pedig kedvezményes tűzifaprogrammal próbált segíteni a családoknak.

Több tagállam adókedvezményekkel is csökkentette a háztartások energiaszámláit, leggyakrabban a villamos energiára kivetett áfa vagy hozzáadottérték-adó (HÉA) csökkentésével. Ez a helyzet Belgiumban, Bulgáriában, Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Spanyolországban.

Van néhány egészen sajátos megoldás is: Portugáliában befagyasztották a szén-dioxid-kibocsátási adó kiegészítésének aktualizálását. Szlovénia ezzel szemben fenntarthatóság-barát intézkedéseket vezetett be azzal, hogy a háztartások energiaszámláinak csökkentése érdekében bevezetett egyéb intézkedések mellett alacsonyabb adót vezetett be a megújuló energiaforrásokból és nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermeléssel előállított villamos energia után.

Egy harmadik intézkedéscsomag keretében Ausztria, Észtország, Málta, Románia, Szlovénia, Svédország és Svédország limitálta a villamosenergia-árakat, Lengyelország pedig a fűtési árakat, hasonlóan a rezsicsökkentéshez.

Spanyolország és Portugália egy sajátos közös modellt is kidolgozott: az ibériai árszabályozási rendszer lényege, hogy nem a lakossági felhasználású gázárak esetében vezettek be egy felső limitet, hanem az áramtermelésre használt kurzusoknál. Mindez pedig 25-30 százalékkal csökkenthette a lakossági és céges villanyszámlákat a becslések szerint. A módszer annyira bejött, hogy az ING arra számít, hogy Spanyolország gazdasága 0,9 százalékkal nőhet 2023-ban, amivel felülmúlhatja az eurózóna legtöbb országának bővülési ütemét.

Üzemanyagáraknál sem csak az árstop létezik

Az Eurofound arra is kitér elemzésében, hogy az üzemanyagárak elmúlt évi emelkedése uniószerte okozott problémákat, mivel az olajár bőven megjárta a 100 dolláros hordónkénti szinteket is. Magyarország ezt megelőzően már 2021 októberében bejelentette az üzemanyagárakra kivetett 480 literes hatósági árat, amelyet végül 2022 decemberének elején el is engedtek.

EU-n belül viszont egészen más stratégiákat választottak az egyes országok: hat tagállam állapított meg a töltőállomásokon alkalmazott, üzemanyag literenkénti árengedményeket, amelyek a luxemburgi 0,75 centtől a bulgáriai és a franciaországi 25 centig terjedtek. További hét tagállam úgy döntött, hogy adókedvezményekkel küzd az üzemanyagárak emelkedése ellen.

Ársapkáról döntött Szlovénia is, de míg Magyarország fixárat alkalmazott, addig Szlovénia 0,0983 euróban határozta meg a kereskedelmi árrést a dízelüzemanyag esetében és 0,0994 euróban a 98 oktánszámú ólmozatlan üzemanyag esetében - vagyis meghatározta, hogy mennyit lehet emelni a fogyasztói árakon.

Görögország és Svédország ettől eltérő megközelítést választott, és közvetlenül a polgároknak biztosította a kifizetéseket. Görögország 2022 áprilisára, májusára és júniusára 30 és 50 euró közötti támogatást nyújtott, a járműtől és a kedvezményezett fő lakóhelyétől függően. Svédországban a járműtulajdonosok 96 eurós kifizetést kapnak, míg a vidéki és ritkán lakott területeken élők - ahol a munkába járás és az oktatás miatt nagyobb a függőség a magángépjárművektől - 145 eurót kapnak.

Franciaország, Németország, Írország és Ausztria is olcsóbbá tette a tömegközlekedést. A németek 9 eurós havibérletet vezettek be, nyáron az egész országon belül korlátlanul utazhatott mindenki.

Kit védtek meg a legjobban az intézkedések?

A ZBW – Leibniz Information Centre for Economics több ország esetében végzett a hatástanulmányokat, hogy a különböző intézkedések mennyire védték meg sikeresen a háztartásokat az életszínvonaluk romlásától, illetve hogy az inflációt mennyire fékezték meg a kormányok beavatkozásai.

Olaszország példája például különösen érdekes: a kormányzati politikák elsősorban az energia- és élelmiszerárak hirtelen emelkedésével szembesülő vállalatok és háztartások támogatására irányuló kompenzációs intézkedésekre összpontosítottak. Mario Draghi kormánya 2022 elején egy sor olyan intézkedést vezetett be, amelyek csökkentették az energiahordozók adóját, valamint támogatásokat nyújtottak a vállalatoknak és egyszeri kifizetéseket biztosítottak a szegényebb háztartásoknak.

A kutatás eredményei szerint 2022 első kilenc hónapjában az általános árszínvonal és a reálbérek növekedése közötti különbség elérte a 6,6 százalékpontot; 2022 novemberében a különbség 11 százalék körül volt. Ugyanakkor az olasz parlamenti számvevőszék számításai szerint 2021 júniusa és 2022 decembere között bevezetett intézkedések újraelosztása nélkül a megélhetési költségek átlagos emelkedése 9 százalékos lett volna; a tényleges átlagos emelkedés viszont csak 5,4 százalék volt.

A lakosság legszegényebb tizedének esetében az infláció miatti kiadásváltozás 15,1 százalék lett volna; a tényleges hatás 4,8 százalékra korlátozódott, ami arra utal, hogy a szakpolitikák jelentősen csökkentették az infláció regresszív hatását.

Az áremelési lehetőségeket korlátozó, a jövedelmek jobb hozzáférhetőségét támogató franciaországi intézkedések hatása még látványosabb volt a ZBW gyűjtése szerint. A francia energiaimport-számlák emelkedése miatt keletkező veszteségek összesen 85 milliárd eurót, azaz a GDP százalékát tették ki. Támogatások vagy transzferintézkedések nélkül ez a teher elsősorban a magánszektort (59%) és a háztartásokat (38%) sújtotta volna, az államot pedig csak nagyon korlátozott mértékben (3%). Figyelembe véve azonban a válságra adott masszív politikai válaszlépéseket, a francia állam hatékonyan átvállalta a költségek nagy részét, a háztartások esetében pedig szinte az összes költséget.

Ezzel összhangban egy másik makrogazdasági tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy az energiaár-válságra adott szakpolitikai válasz a jelentős, 110 milliárd eurós költségei ellenére 2022-ben pozitív hatást váltott ki az inflációs spirál korlátozásával, Mindez 1,8 százalékpontos gazdasági növekedést eredményezett, a teljes inflációs ráta pedig 1,1-1,8 százalékpontos korlátozott csökkenése mellett. Mindez látványos más uniós országokkal összehasonlítva:

az éves inflációs ráta 2022 decemberéig csak 6,7%-ot ért el Franciaországban, szemben a 9,2%-os uniós átlaggal és a 9,6 százalékos németországi szinttel, vagy a magyarországi 24,5 százalékos utolsó havi adattal.



A legtöbb országban viszont nem készültek még becslések sem a lakosság és a vállalatok támogatásáról. Ahogy az Eurofound összesítése is megjegyzi, hosszú távon derül majd ki, hogy az egyes országok módszerei közül melyik a hatékonyabb megoldás a háztartások, azonban az látszik, hogy a sok féle eszköz közül több is jó eredményeket mutat már most.

Címlapkép: Getty Images.