Kiderült: a magyar állam szemet vethet a Szuezi-csatornára, Orbán Viktor tárgyalásba kezdhet

Budapesten tárgyalt Válid Dzsámál el-Din, a Szuezi-csatorna Gazdasági Övezet (SCZone) elnöke és a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) tisztviselői megbeszéléseket folytattak a befektetési lehetőségekről az egyiptomi övezet ipari övezetben és kikötőiben. A magyar részvétel akár szóba kerülhet Orbán Viktor miniszterelnök februári kairói látogatásán is. Több magyar vállalatvezetővel is tárgyaltak a héten.

Csütörtökön az egyiptomi-magyar gazdasági fórumon tárgyalt Válid Dzsámál el-Din, a Szuezi-csatorna Gazdasági Övezet elnöke a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, valamint számos magyarországi vállalat és befektető képviselőivel. A See.news beszámolója szerint az egyiptomi üzletember bemutatta a beruházói lehetőségeket valamint a befektetők számára elérhető támogatásokat is az állami exporttársaság vezetőinek.

"Az SCZone számos ösztönzőt élvez, beleértve az adó- és vámügyeket, a helyi úthálózatot és a Szuezi-csatorna alatti megaalagutakat, amelyek hozzájárulnak az áruk és az emberek könnyű mozgásához és összeköttetéséhez. Amellett, hogy az afrikai regionális és a globális piacok kapuja. Olyan versenyelőnyöket kínál befektetőinek, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy világszerte nagyobb számú fogyasztót érjenek el" - tette hozzá Válid Dzsámál el-Din, aki kiemelte azt is, hogy a befektetők vonzó lehet az is, hogy Egyiptom exporttámogatást ad az itt jelenlévő vállalatoknak, valamint különleges szabályok vonatkoznak az importra és az exportra.

Az SCZone elnöke a HEPA tisztviselőivel az SCZone által megcélzott ágazatokban, köztük az autóiparban és az elektronikai iparban való együttműködés lehetőségeiről is tárgyalt. Továbbá a beszámolóból az is kiderült, hogy a Szuezi-csatornában való magyar befektetői jelenlét valószínűleg téma lesz Orbán Viktor miniszterelnök februári kairói látogatásán is, ahol aláírhatják az együttműködésről szóló megállapodást. A kormányfő egyeztetése mellett az SCZone és a HEPA közötti közös munka kereteit is meghatározzák majd.

A sajtójelentés szerint Válid Dzsámál el-Din több magyar vállalat vezetőjével is tárgyalt, akik főként a logisztika, az elektromobilitás és a traktorok gyártásában érdekeltek. Budapesti látogatása során az SCZone elnöke német befektetők egy csoportjával is egyeztetett, akik az autóiparban és más különböző ágazatokban jelenlévő vállalatokat képviseltek.

Szintén csütörtökön jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter Rania A. Al-Mashat egyiptomi nemzetközi együttműködésért felelős minisztert fogadva, hogy az észak-afrikai ország további 50 vasúti kocsit rendel magyar a Dunakeszi Járműjavítótól, az üzlet így összesen 1350 vagon leszállítását foglalja magában. Maga Szijjártó is megerősítette a sajtótájékoztatón, hogy Orbán Viktor február végén Egyiptomba utazik.

