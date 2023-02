Már 300 ezer magyar tartja magát munkanélkülinek

A tavalyi év utolsó negyedévében átlagosan 284 ezer volt az "önbesorolásos munkanélküliek" száma - válaszolta a KSH a Portfolio megkeresésére. Ha csak az év utolsó hónapját nézzük, akkor számításaink szerint több mint 300 ezren voltak azok, akik munkanélkülinek vallották magukat. Az elmúlt hónapokban a mélyponthoz képest emelkedni kezdett a hivatalos munkanélküliségi adat, az önbesorolásos munkanélküliség, illetve a munkaerőtartalék egyaránt. Ezzel együtt is egyelőre jól állja a sarat a hazai munkaerőpiac, miután a munkanélküliség növekedése visszafogott, de már magunk mögött hagytuk a 3%-hoz közeli teljes foglalkoztatást.

Tavaly október és december között 284 ezer ember vallotta magát munkanélkülinek - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Portfolio megkeresésére. Ebben az időszakban 189 ezer volt hivatalosan a munkanélküliek száma (ILO munkanélküli), vagyis nagyjából 100 ezerrel többen tartják magukat munkanélkülinek (önbesorolásos munkanélküliség), mint ahogy a hivatalos adatokból látszik.

Ez azért van így, mert ahhoz, hogy valakit hivatalosan a munkanélküliek táborába soroljon a hivatal, meg kell felelni a nemzetközi módszertan szerint számos kritériumnak. Ehhez a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan munkát kellett keresni és két héten belül munkába kellene állni a megkérdezettnek, ha találna megfelelő állást. Az önbesorolásos munkanélküliségnél viszont az a lényeg, hogy hogyan definiálja magát az interjúalany.

A KSH Portfolio-val közölt adataiból azt is ki lehet számolni, hogy csak decemberben hányan tartották magukat munkanélkülinek. Az év utolsó hónapjában több mint 300 ezer volt azoknak a száma, akik úgy vélekedtek magukról, hogy ők a munkanélküliek táborát gyarapítják. Az előző év azonos időszakához képest 24 ezer fős növekedést látunk, ha pedig a tavalyi év közben tapasztalt mélyponthoz viszonyítunk, akkor pedig 50 ezer fős az emelkedés.

A háromhavi önbesorolásos átlagadatok alapján még nincs növekedés a munkanélküliek számában éves alapon, ugyanakkor a 284 ezer önbesorolásos munkanélküli létszám közel 30 ezerrel meghaladja az év közben mért mélypontot, vagyis ehhez képest már érzékelhető a növekedés. (A háromhavi átlagadatok lassabban jelzik a fordulatot, így volt ez a Covid-válságban is.) A KSH-tól kapott friss adatok alapján érdemes megjegyezni, hogy az önbesorolásos munkanélküliség alapján az év utolsó negyedévében közel 6%-os, csak decemberben 6,4%-os munkanélküliségi ráta adódik.

Az önbesorolásos munkanélküliség egyébként egészen jól korrelál a munkaerőtartalék, vagyis a szélesen értelmezett munkanélküliség alakulásával. Ebbe a csoportba nemcsak a hivatalosan munkanélkülinek számítók vannak benne, hanem azok is, akiknek nincs munkájuk, de nem is kerestek folyamatosan állást az elmúlt hetekben, illetve nem tudnának szinte azonnal munkába állni.

A munkaerőtartalék alakulása és az önbesorolásos munkanélküliség egyébként a Covid-hullámokban is együttmozgott, amikor a hivatalos adatok alapján a munkanélküliség alig növekedett. Akkor azért nem nőtt a hivatalos munkanélküliség, mert hiába veszítette el valaki az állását, a koronavírus miatti korlátozó intézkedések közepette sokan képtelenek voltak megfelelni az aktív munkakereséséi, illetve munkábaállási kritériumnak (így statisztikailag nem gyarapíthatták a munkanélküliek táborát, de a munkaerőtartalékba bekerültek). Ahogy a múltban, most azt látni, hogy mind az önbesorolásos munkanélküliség, mind a munkaerőtartalék hasonló szinten alakul.

A hivatalos adatok (ILO munkanélküli) alapján is látszik a tavalyi év közepén a trendforduló. A hivatalos adatok alapján közölt, október és december között mért 189 ezer munkanélküli 3,9%-os munkanélküliségi rátát jelent. Ez 0,2%-ponttal magasabb, mint az előző év azonos időszakában mért adat, illetve meghaladja az év közepén mért 3,2-3,3%-os mélypontokat, amikor még 160 ezer munkanélküli volt. A 3%-hoz közeli munkanélküliség teljes foglalkoztatást tükrözött, azonban az aktív népesség számának növekedésével - akik közül nem tudott mindenki elhelyezkedni -, a munkaerőhiány általános csökkenésével, illetve a recesszió begyűrűzésével némileg emelkedett a ráta, ám továbbra is elmondható, hogy a hazai munkaerőpiac egyelőre jól tartja magát, tömeges leépítési hullámról nincs szó.

Gyanakodhatnánk még arra, hogy szezonális hatások miatt nőtt a munkanélküliség, hiszen télen kevesebb a szezonális munka, mint nyáron, ám a munkaerőhiány időszakában (egyelőre számos szektorban csak az üres álláshelyek száma csökken, de továbbra is magas szintű) ezek a szezonális hatások igencsak csekélyek. Ettől függetlenül megnéztük, hogy szezonális igazítással jobb vagy rosszabb számok jönnek-e ki, mint amit a nyers adatok mutatnak. A szezonálisan igazított adatok szerint novemberben és decemberben már 200 ezer környékén volt a munkanélküliek száma, ami 40 ezer fős növekedést jelent a tavaszi-nyári mélyponthoz képest.

Az energiaintenzív iparágak nehézségei tehát könnyen lehet, hogy a munkanélküliségi adatokban is visszatükröződnek: a kiskereskedelemben a kisboltok bezárási hulláma, a turizmus-vendéglátásnak a szálláshelyek számának érdemi csökkenése, illetve egyes éttermet átmeneti szüneteltetése okozhat gondot. Az energiaintenzív szektorban dolgozók egy része most elhelyezkedhet az iparban, ahol továbbra is vannak betöltetlen állások. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a tavaszi hónapokban miként alakul majd a helyzet: a gazdaság egyelőre nem vesz lendületet, ugyanakkor az energiaárak csökkenése némi fellélegzést hozhat az energiaintenzív iparágakban is.

Az önbesorolásos munkanélküliség nem része a havi munkanélküliségi adatközlésnek. A KSH a nemzetközi módszertan szerint számolja a munkanélkülieket a Munkaerő-felmérés (MEF) során. Ugyanakkor a MEF tartalmazza az "önbesorolásos munkanélkülieket" is (munkanélkülinek tartja-e magát a megkérdezett vagy sem), amelyek a KSH jóvoltából most ismertté váltak 2022-re vonatkozóan. A munkanélküliségről alkotott teljes képhez érdemes több, különböző mutatót megismerni.

Címlapkép: Getty Images