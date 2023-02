Rossz hír a napelemeseknek: tömegesen csúszhat akár éveket a nagy naperőművek hálózati csatlakozása

Lezárult a tavaly év végén kormányrendeletben előírt naperőműves nyilatkoztatási eljárás első szakasza, melynek során a hálózati csatlakozási stop kihirdetése előtt befogadott csatlakozási igénnyel rendelkező erőművi befektetőknek meg kellett erősíteniük beruházási szándékukat, és a csatlakozás kívánt időpontját is közölniük kellett, majd terveiket egy jelentős kiegészítő pénzügyi biztosíték megfizetésével is nyomatékosítaniuk kell. A háztartási kiserőműveket (HMKE), illetve a hálózatra nem, csak saját célra termelő erőműveket nem érintő nyilatkoztatási eljárás első körében a befektetők szinte teljes egészében megerősítették beruházási szándékukat a január 15-ei határidőig, de sokan az eredetileg tervezettnél csak később csatlakozhatnak a hálózathoz.

A nyilatkozati eljárásban érintett, az átviteli rendszerirányítónál vagy valamelyik elosztói engedélyesnél befogadott, zömükben naperőműves beruházásokhoz kapcsolódó csatlakozási igények összesen mintegy 5200 MW-ot fedtek le 2022 márciusában, vagyis a tavaly májusban az új igényekre hirdetett hálózati csatlakozási stop bejelentését megelőzően. A befogadott igények között azonban a gyanú szerint olyan projektek is csatlakozási engedélyhez juthattak, amelyek különféle okok miatt várhatóan nem valósulnak meg, például azért, mert kihátrált mögüle a finanszírozás. Így ezek tulajdonképpen blokkolják a ténylegesen beruházást tervező új fejlesztők megjelenését az adott hálózati szakaszon.

Ezért a nyilatkoztatási eljárás egyik fő célja annak felmérése, hogy a projektek rendelkeznek-e megfelelő finanszírozási háttérrel. Ennek megléte azért sem magától értetődő, mert az utóbbi időszakban nagymértékben megemelkedtek a kamatszintek, számos projekt pedig elveszítette korábbi vonzerejét, a decemberi kormányrendeletben e beruházásokra kivetett kiegészítő pénzügyi biztosíték fizetési kötelezettség pedig sok befektető számára jelenleg megfizethetetlen. Arra vonatkozóan, hogy a kiadott engedéllyel rendelkező projektek között mekkora lehet azok aránya, amelyek megvalósulása bizonytalan, csak hozzávetőleges becslések vannak iparágon belül is, a korábbi várakozások azonban arról szóltak, hogy ez akár a 20-50 százalékot is elérheti.

Kitartanak a befektetők

A mostani eljárás egyelőre rácáfolni látszik a becslésekre, ugyanis a Mavir által közölt első körös eredmények tanúsága szerint a befektetők a fenti igénytömegből mindössze 1 MW igényt nem erősítettek meg (időközben körülbelül 660 MW lépett üzembe).

A csatlakozást biztosító hálózati engedélyeseknek tett nyilatkozatok alapján tehát a befektetők nagy többsége egyelőre a megváltozott feltételek között is kitart projektje mellett, amelyek maradéktalan megvalósulása esetén a jelenlegi, 4000 MW-ot meghaladó magyarországi fotovoltaikus kapacitás pár éven belül megduplázódhat.

Ráadásul a Mavir közlése szerint ezen igénytömegen felül 2022. május 2. és 22. között a befektetők további, a meglévő kapacitással csaknem azonos mértékű, 3800 MW-nyi napenergiás és további 1100 MW-nyi egyéb új termelői és energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt a hálózati engedélyeseknél.

A tavaly életbe lépett új csatlakozási folyamat részeként most zajló nyilatkoztatási eljárás lefolytatásáról a hivatalos indoklás szerint azért döntött a kormány, hogy a hálózati engedélyesek minél pontosabb információk alapján, a tényleges piaci igények ismeretében tudják tervezni fejlesztéseiket. Az így letisztázott kép alapján készülhetnek el aztán azok a hálózatszámítások, amelyek használatával az engedélyesek meg tudják határozni a tavaly beadott új termelői és tárolói kapacitások csatlakozási feltételeit. A hálózati engedélyeseknek március 13-ig kell ezekre az új, tavaly beérkezett igényekre kiadniuk a műszaki-gazdasági tájékoztatókat és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívásokat.

A valós igények ilyen módon való felmérésétől vélhetően nem függetlenül a decemberi kormányrendelet egyúttal 2023. február 1-ről március 13-ra ismét elhalasztotta az elosztói és átviteli engedélyesek által a szóban forgó beruházásokra vonatkozóan kiadandó műszaki gazdasági tájékoztató dokumentumok kiadásának határidejét. Legutóbb november elején történt hasonló lépés, miután először augusztusban hosszabbították meg a hivatalosan 2022. május elején hirdetett, a gyakorlatban azonban már 2021-ben elkezdődött csatlakozási stop bejelentésekor közölt határidőt.

A hálózati cégek korábbi közlése szerint jelenleg 0 szabad hálózati csatlakozási kapacitás áll rendelkezésre az időjárásfüggő termelők számára. Ez elsősorban a napelemparkokat érinti, de a kormány tervei alapján hamarosan a szélerőművek telepítése előtt álló szabályozási korlátokat is megszüntetik, így e szempontból is lényeges, hogy a szükséges hálózati fejlesztések mielőbb megvalósuljanak. A gondot részben az elosztóhálózat műszaki állapota jelenti, amely csak korlátozottan képes kezelni az újonnan telepítendő időjárásfüggő termelő egységeket, másrészt az ezek által előidézett rendszerszintű kiegyenlítőenergia-igény. Mindez a háztartási méretű naperőművek piacán is zavart okoz, amit a 2022 őszén az újonnan telepítendő HMKE-kre vonatkozóan hirdetett átmeneti hálózati betáplálási stop, valamint a termelés elszámolásásának megváltoztatása is jelez.

Sokan a kiegészítő pénzügyi biztosíték miatt halasztanának

A befektetőknek a mostani eljárásban arról is nyilatkozniuk kellett, hogy az új körülmények között - különös tekintettel a kiegészítő pénzügyi biztosíték csatlakozási évtől függő megfizetési kötelezettségére - mikor kívánják megvalósítani a hálózati csatlakozást. Ez lényegében azt jelenti, hogy ha jól elő van készítve a projekt, akkor a csatlakozás a befektető által kívánt időpontban valósulhat meg, ha nem, akkor a hálózati engedélyes javasolhat későbbi időpontot.

A Mavir közlése szerint a mostani nyilatkozatok alapján a befektetők visszajelzései alapján mintegy 2170 MW-nyi kapacitás, illetve csatlakozási igény esetében várható a csatlakozás eredeti időpontjának módosítása, vagyis a 2022. május 2. előtt befogadott, még nem realizálódott csatlakozási igénytömegnek megközelítőleg a fele lehet érintett.

Bár az eredeti csatlakozási időpontok jelentős részének elhalasztása újabb jel arra vonatkozóan, hogy a hálózati problémák lassítják a hazai naperőmű-kapacitás bővülését, egyúttal azonban mérsékli a hálózatra a naperőművek gyors terjedéséből adódóan nehezedő terhet, fenntarthatóbbá téve a kapcsolódó fejlesztések ütemezését is. A nyilatkozati eljárás második szakaszában a hálózati engedélyesek visszajeleznek a befektetőknek a tervezett erőművi beruházások csatlakozási időpontjára vonatkozóan, amely legkésőbb 2027 lehet.

A befektetők február 6-án kapták kézhez a hálózati engedélyesek visszajelzését a tervezett erőművi beruházások csatlakozási időpontjára vonatkozóan, és február 13-ig kell nyilatkozniuk arról, hogy elfogadják-e az abban szereplő dátumot és pénzügyi biztosítékot.

A decemberi kormányrendelet értelmében az erőműfejlesztőknek jókora kiegészítő pénzügyi biztosítékot is meg kell fizetniük vagy bankgarancia formájában teljesíteniük. Ennek mértékét 1 MW naperőmű a rendeletben meghatározott 325 millió forintos telepítési költségének 5 százalékában állapítják meg, vagyis az eddigi 4 500 000 forint/MWp biztosíték összegét kötelezően kiegészítik 16 250 000 forint/MWp további költséggel.

A nyilatkozati eljárás első körében a befektetők már e kötelezettség ismeretében erősítették meg szándékukat, azonban mivel a kiegészítő pénzügyi biztosíték megfizetésének elvárt éve a csatlakozás tényleges időpontjára meghatározott évtől függ (lásd a keretes írást), amelyről a hálózati engedélyesek mondják ki a végő szót az elsőkörös befektetői nyilatkozatok ismeretében, a befektetők csak a hálózati engedélyesek visszajelzését követően bizonyosodhatnak meg a fizetési kötelezettség teljesítésének hivatalos idejéről.

Így, különösen a pénzügyi biztosítékkal kapcsolatos elvárás miatt a nyilatkozati eljárás következő köre mégiscsak szűkítheti azon erőművi befektetők körét, akik ragaszkodnak tervezett projektjükhöz és érvényes, befogadott hálózati csatlakozási igényükhöz.

Mikor kell megfizetni a kiegészítő pénzügyi biztosítékot?



Ha a hálózati engedélyes által az igénybejelentő számára a csatlakozás tényleges időpontjára meghatározott év a 2023. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 5 százalékát 2023-ban; ha a csatlakozás tényleges időpontjára meghatározott év a 2024. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 4 százalékát 2023-ban és további 1 százalékát 2024-ben; ha a csatlakozás tényleges időpontjára meghatározott év a 2025. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 3 százalékát 2023-ban, további 1 százalékát 2024-ben és további 1 százalékát 2025-ben; ha a csatlakozás tényleges időpontjára meghatározott év a 2026. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 2 százalékát 2023-ban, további 1 százalékát 2024-ben, további 1 százalékát 2025-ben és további 1 százalékát 2026-ban; ha a csatlakozás tényleges időpontjára meghatározott év a 2027. naptári év, akkor a benchmark beruházási összeg 1 százalékt 2023-ban, további 1 százalékát 2024-ben, további 1 százalékát 2025-ben, további 1 százalékát 2026-ban és további 1 százalékát 2027-ben fizeti meg.

Címlapkép: Portfolio