Hirtelen szakadni kezdett a tojás ára, mi folyik Amerikában?

Enyhülhet a tojásválság

Az elmúlt időszakban forró téma volt az Egyesült Államokban a tojás árának elszállása, és az általános tojáshiány. Az átlagfogyasztók a szupermarketekben azzal szembesültek, hogy jobb esetben mennyiségileg korlátozottan tudnak nagyon drágán tojás vásárolni, rosszabb esetben pedig egyáltalán nem volt tojás a boltokban. Olyan szintre jutott el a tojásválság, hogy már Mexikóból kezdték el átcsempészni a tojást az USA-ba, miközben a tyúktartás iránti érdeklődés az egekbe szökött a háztáji tojástermelés reményében.

A sztoriban viszont úgy látszik, hogy eljutottunk a fordulóponthoz, ugyanis a tojás nagykereskedelmi ára az elmúlt hetekben zuhanni kezdett a korábbi rekordmagas szintekről, ami hamarosan megkönnyebbülést hozhat a fogyasztók számára – írja a CNBC. Viszont a tojás nagykereskedelmi árának csökkenése nem feltétlenül jelenti, hogy a boltokban is ugyanennyire csökkenni fognak az árak.

Egy tucat tojás ára hétfőn 2,61 dollárra esett, ami a december 19-i 5,43 dolláros csúcshoz képest 52 százalékos csökkenésnek felel meg, de az év eleji értékhez képest is 47 százalékkal van alacsonyabban – ezt mutatják az Urner Barry, élelmiszer-nagykereskedelemre szakosodott piackutató cég adatai.

Az árak összeomlottak. Ez egy erős korrekció lefelé

- mondta Angel Rubio, az Urner Barry vezető elemzője.

Forrás: Trandingeconomics

Miért volt ennyire magas a tojás ára?

Az évtizedek óta nem látott szintre emelkedő infláció közepette a tojás kiugróan magas áremelkedést produkált az Egyesült Államokban, sokkal gyorsabban drágult, mint szinte minden más fogyasztási cikk.

A fogyasztói árindex adatai szerint az átlagos kiskereskedelmi árak közel 60 százalékkal emelkedtek 2022-ben. Eközben az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal havi adatai szerint decemberben egytucat nagyméretű A osztályú tojás átlagosan 4,25 dollárba került a boltokban, több mint kétszer annyiba (+137%), mint egy évvel korábban.

Ez a drágulás elsősorban annak volt betudható, hogy 2022-ben a történelem leghalálosabb madárinfluenza-járványa sújtotta az Egyesült Államokat, amely madarak millióit pusztította el, és problémákat okozott a tojásellátásban. A fertőző és halálos betegség számos madárfajtára jelent veszélyt, köztük a tojótyúkokra is. Az esetszámok általában nyárra elkezdenek csökkenni, de 2022-nem ez történt, ráadásul a járvány újabb hullámai egybeestek a téli ünnepek körüli keresletnövekedéssel.

Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ adatai szerint a madárinfluenza rekordnak számító 58 millió áldozatot szedett 47 államban.

A korábbi rekordot 2015-ben állították fel, amikor 50,5 millió madár pusztult el.

Általában, ha madárinfluenza-járványt észlelnek, a gazdáknak elővigyázatosságból le kell vágniuk az állományaikat, hogy megfékezzék a betegség terjedését, viszont hónapokba telhet, amíg az adott farm újra elkezd tojást termelni és értékesíteni. Eközben a kiskereskedőknek valahogy fel kell tölteniük a polcaikat, így új beszállítókat kerestek, ez a dinamika pedig megemelte az árakat.

Az egyik iparág csoport, a Farm Action felkérte a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy nem a madárinfluenza, hanem a tojásszállítók közötti "összejátszás" tartotta magasan az árakat.

Csökkenhetnek az árak, de talán nem annyira, mint sokan várják

Az árak csökkenéséhez elsősorban az vezetett, hogy az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának tájékoztatása szerint a kereskedelmi tojótyúk állományokból december 20. óta nem jelentettek újabb járványkitöréseket. A visszaesés nélküli hosszabb "békeidő" a beszállítóknak, és a piacnak is mozgásteret adott a helyreálláshoz - mondta Brian Moscogiuri, az Eggs Unlimited, az egyik legnagyobb amerikai tojás-beszállító globális kereskedelmi stratégája. Moscogiuri szerint januárban és februárban jellemzően a fogyasztói kereslet is csökken, ami tovább enyhíti az árnyomást.

A mezőgazdasági minisztérium szerint a közelmúltban csökkenő és átlag alatti tojáskereslet másik oka, hogy a fogyasztók már inkább kerülik a tojásvásárlást a magas árak miatt.

A nagykereskedelmi árak folyamatosan csökkennek a 2022 végi csúcsokról, ami segít a kiskereskedőknek, hogy az árakat a fogyasztók számára elfogadhatóbb szintre csökkentsék

– közölte a minisztérium február 3-án.

Átlagosan körülbelül négy hétbe telik, mire a nagykereskedelmi árváltozás elkezd megmutatkozni a kiskereskedelmi árakban, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók februárban már némi enyhülést tapasztalhatnak, mondta Rubio.

Viszont érdemes azt is megjegyezni, hogy a kiskereskedelmi árak általában kevésbé volatilisek, mint a nagykereskedelmi árak. Rubio szerint a tojás nagykereskedelmi árának minden 10 százalékos változása után a fogyasztók átlagosan 2 százalékos árváltozásra számíthatnak. A szakember azonban hozzátette, hogy a húsvétot megelőző hetekben jellemzően megnő a kereslet, így nehéz megmondani, hogy az árak hogyan fognak reagálni.

Vannak azonban más tényezők is, amelyek miatt hosszabb távon is magas maradhat a tojás kiskereskedelmi ára. A szupermarketláncok és más tojás-kiskereskedők nem minden esetben kötik a nagykereskedelmi árak mozgásához a polcokon feltüntetett áraikat. A beszállítóktól különböző formulák szerint vásárolhatnak tojást; egyesek például részben a kukorica és a szójabab árához kötik a tojás árát, hiszen ezek nagy költséget jelentenek a csirkék nevelésében és takarmányozásában - mondta Moscogiuri. Bár az említett nyersanyagok árai csökkentek az ukrajnai háború kirobbanását követő 2022 eleji csúcsokhoz képest, a historikus átlaghoz viszonyítva továbbra is magasabban van az áruk.

Íme a szójabab árfolyamának alakulása az elmúlt években:

Forrás: Trandingeconomics

Valamint a kukorica:

Forrás: Trandingeconomics

Egyes kiskereskedők igyekezhettek alacsonyan tartani a tojás árát, hogy ne riasszák el a fogyasztókat, most pedig megpróbálhatják behozni veszteségek egy részét, mielőtt csökkentenék a kiskereskedelmi árakat - mondta Moscogiuri.

A kiskereskedőkön múlik, hogy milyen gyorsan akarják tovább adni az árváltozást

- mondta.

Bár a madárinfluenza december óta nem érintette a kereskedelmi célú tojóállományokat, más madárfajok körében megerősített esetek voltak, ami még mindig jelentős kockázatot jelent a tavaszi vándorlás előtt - mondta Moscogiuri. Az első esetet tavaly február 22-én észlelték a tojótyúkok körében.

