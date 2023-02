Itt az ideje megnyugodni: semmilyen válság nincsen Európában

Általános felfogásként él a köztudatban, hogy Európa válságban van, 2022 őszén a nyilvános közgazdasági diskurzusok egyik leggyakoribb tárgya a várható recesszió volt. Nem véletlenül, 2022 nyarán és kora őszén borzasztóak voltak a kilátások, az egyik sokkhatás még véget sem ért, máris elkezdett kibontakozni egy másik. Az elemzőintézetek sorra adták ki a recessziós figyelmeztetéseket, és mi is kifejezetten pesszimisták voltunk. Úgy tűnt, súlyos recesszió vár az európai gazdaságra. A krízis bekövetkeztét sokan még mindig tényként kezelik, pedig igazság szerint semmilyen komolyabb válságról nincs szó, a recessziós kockázatok gyorsan csökkennek Európában.

Ez a válság most elmarad

Az ősz meglepetések sorát hozta: az európai gazdaság a külső sokkokkal szemben jóval ellenállóbbnak bizonyult, mint azt vártuk, és a negyedik negyedévben az eurózóna gazdasága – a várt visszaesés helyett - kis mértékben növekedett. Mivel az elemzők a téli időszakot tartották a legkritikusabbnak a gazdaságra nézve, így már jelentősen csökkent a recesszió esélye is: ha 2023 első negyedévében vissza is esik a GDP, a recesszióhoz két egymást követő visszaesés kell. Tavaszra és nyárra pedig jobbak a kilátások, a gazdaság ugyanis akkor már kevésbé kitett a magas energiaáraknak, amelyek felébresztették az aggodalmat egy esetleges válsággal kapcsolatban.

Az idei első negyedévről még nem mondhatunk sokat, kemény adataink egyelőre csak decemberről vannak. Tulajdonképpen még a januári inflációs adatot sem ismerjük, az első becslésből ugyanis hiányzik a német adat, ennélfogva a megbízhatósága is kétes. Mindenesetre az infláció csökkenő pályán van az eurózónában. Ez önmagában a gazdaság aktuális teljesítményéről nem árul el sokat, de a csökkenő infláció kedvező a fogyasztási és kamatkilátásokkal kapcsolatban.

Számos januári konjunktúraindikátor mutatja azt, hogy javul a gazdasági helyzet a kontinensen. A gyakran hivatkozott beszerzésimenedzser-indexek (BMI) például újra 50 pont környékén vannak (ez jelenti a növekedési határt), és mint az látható, az ősz folyamán sem volt olyan markáns az esés, mint a koronaválság éveiben. (Gyorsan tegyük hozzá, hogy a BMI amennyire népszerű, annyira kétséges a pontossága – de a nagy elmozdulások és a tartós irány mindig beszédesek).

Egybevág a BMI-vel a német Ifo intézet konjunktúraindexe is, amely az októberi 29 havi mélypont (tehát a koronaválság mélypontja) óta folyamatosan nő, és már újra 90 pont felett van. Az index 7000 német vállalat megkérdezésével készül, és az aktuális helyzeten túl értékelik a vállalatvezetők a következő félév kilátásait is. A 90,2 pontos januári adat még mindig alacsony, de drámáról szó sincs – és a trend növekvő.

Említhetnénk még az Európai Bizottság hangulatindexét is, amely a fogyasztók érzületét méri. Az index októberben történelmi mélypontra esett, az azóta eltelt négy hónapban viszont jelentősen emelkedett, és most a 2022. áprilisi szinten áll. Érdemes megjegyezni, hogy az őszi hónapokban a fogyasztói érzület rosszabb volt, mint a koronaválság miatti bezártság hónapjaiban, ami nyilvánvalóan nem tükrözi a gazdasági realitásokat, akkor ugyanis egy kifejezetten mély recesszióban volt az európai gazdaság, miközben ősszel még nőtt. A fogyasztói hangulat vélhetően a negyven éves csúcsra ugró infláció miatt ilyen rossz, ez húzza le az indexet jobban, mint amennyire a gazdaság állapota indokolttá teszi. Csakhogy ettől még fontos jelzést küld ez az indikátor is, amennyiben a pillanatnyi szintek helyett a trendre figyelünk.

Ez pedig egybevág a BMI-vel és az Ifo-val is: a vállalatvezetők és a lakosság is úgy érzi, hogy a gazdasági kilátások javultak Európában.

Egyre optimistábbak az előrejelzők

A makrogazdasági előrejelzések egyre kevésbé borúsak, az év eleji felülvizsgálati körben ma már alig találni olyat, aki recessziót vár, pedig ősszel még bőven volt erre példa. Nézzünk néhányat:

A TS Lombard januári előrejelzésében a korábbi 0,6%-os visszaesés helyett már csak 0,1%-os visszaesést vár, azaz még mindig recesszióra számítanak idén.

januári előrejelzésében a korábbi 0,6%-os visszaesés helyett már csak azaz még mindig recesszióra számítanak idén. A Berenberg eddig 0,2%-os visszaesést várt, de nemrég ők is felfelé módosították az előrejelzésüket 2023-ra, és ma már 0,3%-os növekedést várnak.

eddig 0,2%-os visszaesést várt, de nemrég ők is felfelé módosították az előrejelzésüket 2023-ra, és A Goldman Sachs még optimistább: ők 0,6%-os növekedést várnak az eurózónában, szemben az eddigi 0,1%-os recesszióról szóló előrejelzésükkel.

még optimistább: az eurózónában, szemben az eddigi 0,1%-os recesszióról szóló előrejelzésükkel. Az Erste Bank is 0,6%-os növekedést vár 2023-ra a valutaövezetben.

2023-ra a valutaövezetben. Az IMF 0,7%-os növekedést vár – igaz, ők eddig sem prognosztizáltak recessziót, a korábbi előrejelzésük 0,5%-os növekedésről szólt.

Az elemzőházak tehát durván fél százalékponttal módosították felfelé az előrejelzésüket, és legtöbben már nem várnak recessziót. Ugyanakkor az is látszik, hogy a növekedés kifejezetten csekély lesz szerintük, de a stagnálás közeli teljesítmény még energiaválság, háború és monetáris szigorítás nélkül sem lenne szokatlan a kontinensen. Ha pedig vetünk egy pillantást a reál-GDP alakulására az előző két évtizedben, azt látjuk, hogy az idén várható ellaposodás össze sem vethető az olyan évekkel, mint 2020, amikor a GDP éves szinten 6,1%-ot zuhant, vagy 2009-el, amikor a 4,5%-os éves átlagos visszaesést több éven át tartó gyengélkedés, majd 2012-ben és 2013-ban újabb recesszió követte.

A 2008-2009-es visszaesés és a koronavírus okozta 2020-as visszaesés okkal nevezhető válságoknak, ezek közül is az előző volt a súlyosabb. A pénzügyi válság több évre megakasztotta a potenciális GDP-növekedési pályát a korábbi trendhez képest, több tagország (például a déliek) több éven át sem érték el a válság előtti szintet, Görögország pedig jelentősen elszegényedett, főleg a válság következményeként (ennek más okai is voltak, de erre most nem térünk ki). A koronaválság a potenciális növekedést nem befolyásolta, a kontinens gyorsan kilábalt belőle. Mindezekhez képest viszont az idei lassulás nem okoz számottevő azonnali károkat a gazdaságban, azaz az előzőekkel ellentétben elhamarkodott volt válságnak nevezni a 2022-es-2023-as megtorpanást – eddig legalábbis úgy tűnik.

Miért gondoltuk, hogy baj lesz – és miért gondoljuk most máshogy?

Az elemzők csúnyán benézték, felesleges volt a riogatás

- gondolhatja az olvasó, aki még emlékszik a 2022. augusztusi-szeptemberi megszólalásokra, elemzésekre, szalagcímekre, előrejelzésekre. Utólag visszatekintve egyértelműen be kell látni, hogy tavaly nyár végén az elemzők tévedtek. Mindenki nagy szerencséjére – tegyük hozzá.

Mert az európai gazdaságpolitikai kormányzatok válságmegelőző lépésein túl egy jó adag szerencse is kellett ahhoz, hogy ne kerüljön recesszióba az eurózóna.

Nézzük meg sorban, hogy mi változott 2022 nyarának végéhez képest. Messze a legfontosabb tényező természetesen az energiaárak alakulása. A földgáz ára augusztus végén megawattóránként megközelítette a 350 eurót, ami több mint harmincszoros emelkedést jelentett az előző évek átlagához képest. Nem nehéz belátni, hogy az energiaintenzív európai gazdaság, amely 10-20 eurós gázárakhoz szokott, 300 euró feletti árak mellett nem tud működni.

Miért döntené recesszióba a gazdaságot a magas gázár?



A szokatlanul magas energiaárak keresleti és kínálati oldalról is jelentős károkat okoznak a gazdaságban. Nézzük előbb az előzőt, a lakosság számára ez a kézenfekvőbb. Tegyük fel, hogy a háromfős család havi összes bevétele kerek 1 millió forint, ebből 50 ezer forint volt a rezsi. Ha a lakossági ár ennek csak ötszörösére nő, akkor már 250 ezer forintba kerül csak a közműszámla. Azaz a korábbinál sokkal kevesebb összeg marad minden másra, a háztartás visszafogja a fogyasztását. Ha a fogyasztás mérséklődik, a vállalatok bevételei esnek, elbocsátásokba kezdenek, ami tovább rontja a háztartások helyzetét, és bekerültünk egy ördögi körbe.



A kínálati árnyomás hatásai bizonyos esetben ennél sokkal közvetlenebbek. Vegyünk például egy éttermet, amelynek havi rezsiszámlája eddig 200 ezer volt, havi bevétele 10 millió forint, adózott eredménye a hónapra vetítve 2 millió. A rezsidíjak duplázódását még bőven ki tudja termelni áremeléssel akár a profit csökkenése nélkül, de ha tízszeres az áremelkedés, akkor már eltűnik a profit, ennél nagyobb, például hússzoros áremelkedést pedig már nem tud kigazdálkodni a vállalat, és ehhez olyan mértékű áremelés kéne, hogy az új ár mellett már nem lenne kereslet a szolgáltatásra. Ezért inkább mindezt megelőzve a vállalat beszünteti a tevékenységét. Mindez sokkal jelentősebb egy ipari vállalatnál, ahol nemcsak fűtésre, de gyártáshoz is használják a földgázt és az elektromos áramot.



A gáz árának emelkedése ráadásul mindenképp kifejti a hatását a gazdaságban, a terméket ugyanis szinte a teljes gazdaságban használják, és nehezen helyettesíthető (rövid távon pedig sehogy). Az a vállalat és háztartás sem ússza meg a gázár emelkedésének hatását, aki csak elektromos áramot használ, mert az áramtermelésben is fontos szerep jut a földgáznak. Az energiaár-emelkedés globális hatásait csak azok az országok nem szenvedik meg, akik maguk is bővelkednek gázban, vagy akiknek az energiamixében nincs szerepe, az elektromos áramot pedig belföldön állítják elő. Ezek az országok gond nélkül tudják nyomott áron értékesíteni az energiát a belföldi gazdasági szereplőknek, és még külföldre is jelentős felárral értékesítenek (ilyen például Norvégia vagy az USA, de nem ilyen Oroszország, akit a Nyugat kvázi kizárt a saját energiapiacáról).

Emellett nemcsak az elérhető gáz magas árával volt a baj, hanem a gáz (potenciális) hiányával is – előbbi persze utóbbiból következik. Az orosz-EU gazdasági háború kitörésével reálisnak tűnt a veszély, hogy az orosz gázszállítás kiesik Európa felé, ahogy az oroszok sorra állították le a szállítást az egyes vezetékeken. Az európai kormányok pánikvásárlásba kezdtek, ami felverte a földgáz árát. A gáztárolók pánikszerű betöltése során pedig a földgáz ára már 350 euró környékén is járt megawattóránként. A helyzetet rontotta, hogy sok vállalkozásnak ekkor fordult az éves gázszerződése, és sokaknak így előre le kellett volna szerződnie a korábbinál tízszer-hússzor magasabb áron. Sok kisvállalat erre nem volt képes, és befejezte a működést, illetve számos, jelentős gáz- és áramfogyasztó ipari termelőcég jócskán visszafogta a tevékenységét, vagy átmenetileg le is állította (például a műtrágyagyártás, acélgyártás területén). Amennyiben a gázárak ilyen magasak maradtak volna, a vállalati csődök tömegessé váltak volna (lásd keretes írásunkat),

szerencsére azonban ősszel meredeken esni kezdtek a gázárak, és ma már a háború előtti szinten vannak.

Idén februárban, a fűtési szezon kellős közepén 50-60 megawattórába kerül a földgáz. Ez még mindig magasabb a korábbi évek 10-20 eurós gázárához képest, de már nem elviselhetetlen mértékű emelkedés. Főleg azért nem, mert egyrészt a vállalatok és a kormányzatok is sokat tettek azért, hogy az áremelkedés mértékét ne kelljen a gazdaságnak egészében realizálnia, másrészt a korábbi évekhez képest jóval kevesebb mennyiségű gázra volt szükség a működéshez. A gázárak normalizálódása és a mennyiség visszaesése látszik a külkereskedelmi hiány mérséklődésén is. Az EU hagyományosan nettó exportőr volt, az energiaszámla emelkedése viszont nettó importőrré tette egy időre.

Az európai vezetés és a vakszerencse érdeme

Az energiaárak világpiaci emelkedésének hatása csak korlátozottan érvényesült az európai gazdaságban, ez pedig a kormányok és a vállalatok együttes érdeme. A kormányzati érdemek között mindenképp megemlítendő, hogy az EU-s vezetők lázas igyekezettel próbálták megtalálni az orosz gáz alternatíváját, és ez sikerült is. Igaz, első körben ez a lázas igyekezet a pánikvásárlásokon keresztül verte fel az árakat augusztus végén, az egyéb importforrások biztosítása és a feltöltött tárolók viszont ellenállóvá tették az európai energiapiacot az orosz export közel teljes leállásával szemben.

Azaz Európa – drágán – de kiváltotta az orosz gázt.

A kormányok másik érdeme, hogy fiskális eszközökkel levették az áremelkedés terhének egy részét a lakosságról és a vállalatokról. Ennek is volt persze költsége, az államháztartási hiány a vártnál magasabb lett Európa országaiban, de a deficit még mindig messze nem akkora, mint 2020-ban, a koronaválság idején. Emellett fontos szerepet játszhattak az olyan szabályozások is, mint a középületek hőmérsékletének maximálása és társaik.

De nem az egész áremelkedés terhét vették le a kormányok a lakosság és a vállalatok válláról, ami nem is lett volna érdemes, ugyanis a korábbinál magasabb ár növelte a vállalatok alkalmazkodási képességét – és itt jön be a vállalatok érdeme. A cégek ugyanis sikeresen csökkentették gázfelhasználásukat úgy, hogy közben a kibocsátások nem esett vissza ezzel arányosan (ezt jól szemléltetik a német adatok például), valamint nem kötöttek hosszú távú gázszerződéseket, hanem az azonnali piacon vásároltak gázt az aktuális piaci áron, abban bízva, hogy az ár mérséklődni fog (tudunk olyan esetről is, amikor egy népszerű bútorgyártó épp az aktuális piaci árhoz igazította a termelési ciklusait). Így történt, ezzel pedig óriási összegeket spóroltak ahhoz képest, minthogy magas áron leszerződtek volna egy évre előre.

Emellett az európai gazdasági adottságok is segítettek elkerülni a nagyobb gazdasági problémákat, például a strukturális munkaerőhiány: a recesszió és az energiadrágulás rémképe ellenére sem kezdtek a vállalatok elbocsátásokba attól tartva, hogy később, a konjunktúra idején nehezebb lesz majd versenyezni a munkavállalókért. Az eurózóna munkanélkülisége továbbra is történelmi mélyponton van. A magasabb lakossági energiaárak kiszorító hatását pedig mérsékelte, hogy a lakosság még mindig jókora megtakarításokkal rendelkezik, amelyet a koronaválság idején halmoztak fel.

Összességében az mondható el, hogy az európai gazdaság sokkal ellenállóbbnak bizonyult az energiaár-sokkal szemben.

Már többször említettük, hogy a kontinensnek szerencsére is szüksége volt, hogy relatíve olcsón megússza az energiaár-sokkot. A szerencse alatt egy külső adottságot értünk: a szokatlanul meleg téli időjárást. Novemberben és decemberben enyhe volt az idő, ami jócskán visszavetette a gázszükségletet. Nem tudjuk pontosan számszerűsíteni, mi történt volna, ha novemberben-decemberben a szokásos, vagy annál hidegebb idő van, de egészen biztosan magasabbak lettek volna a gázárak, ahogy a tagállamok nagyobb volumenű vásárlásokra szorulnak (a német gazdasági miniszter szerint ha a hőmérséklet nulla Celsius-fok alá csökken, Németország naponta a gáztárolói kapacitásának mintegy egy százalékát fogyasztja el – ez azért elég beszédes adat). A tárolók leapadása pedig idén nyáron ismét előidézhetett volna egy újabb áremelkedést.

Az energiaárak esése és kormányzati-vállalati védekező mechanizmusok nemcsak ősszel mérsékelték az európai gazdaságot ért károkat, de a kilátásokat is jelentősen javították. A gázárak továbbra is csökkenő pályán vannak, a vállalati szektor megmutatta alkalmazkodó-képességét, a tagállamok a gyors reakcióképességüket, ráadásul a fűtési szezon vége felé közeledünk. Az újonnan kialakítatott beszerzési utak pedig biztosítják, hogy az orosz gáz kiesésének sokkja többé nem veri fel a gázárakat – az oroszok ugyanis már szinte teljesen kiestek a szállításból.

Az eurózóna kilátásait javítja még egy külső tényező, a kínai úrjanyitás is. Kína fontos szerepet játszik az EU külkereskedelmében, és a kínai gazdasági aktivitás idei évre várható felpattanása keresleti és kínálati oldalról is támogatni fogja Európát. Kínálati oldalról a Kínából érkező köztes termékek gyártása és importja válik zökkenőmentesebbé, keresleti oldalon pedig az újra gyorsan növekvő kínai gazdaság támaszt majd igényt az európai végtermékek iránt.

A várható kínai gazdasági visszapattanás elvileg a gázkeresletet is fokozná, de az eddigi kínai hatósági döntések afelé mutatnak, hogy nem fognak masszív plusz LNG-keresletet elszívni a kínai gyárak Európa elől, mert inkább az olcsó (orosz) olaj- és szénalapú energiatermelést részesíthetik előnyben, illetve olajexport kvótákat is kiadtak bőségesen, mert a saját igényeiket meghaladó kitermeléssel szembesültek. Ez jelen tudásunk szerint fékezheti a gázárakra a keresleti nyomást a tavaszi-nyári hónapokban, amikor elindul a téli szezon utáni tárolófeltöltés Európában. Így az extrém gázárszintek elkerülhetőnek látszanak még akkor is, ha az oroszok jelentősen még tovább tekernek az EU-ba irányuló gázcsapokon, ez pedig összességében szintén javítja az uniós gazdasági kilátásokat.

A helyzet tűrhető, de nem jó

Az most már egyértelműnek tűnik, hogy az augusztusban és kora ősszel még reálisnak tűnő mély recesszió elmarad, és már a csekély recesszió esélyei is jelentősen mérséklődtek, az európai gazdasági kilátások így sem jók: a 0,5% körüli növekedés nem egy ideális helyzet.

Emellett a felfelé mutató kockázatok mellett egy sor lefelé mutató kockázat is jelen van, amelyek nemcsak idén, de még jövőre is nyomást helyezhetnek az európai növekedésre. Kezdjük mindjárt az energiapiaccal, mert bár jelenleg nem sok esély mutatkozik rá, hogy a 350 eurós megawattóránkénti gázárak visszatérnek, ha fennmarad a jelenlegihez hasonló hideg idő márciusig, és a kínai újranyitás energiapiaci kereslete is jelentős lesz, akkor a globális energiaáremelkedés még növelheti az EU energiaszámláját.

Jelentős kockázat továbbá az EKB monetáris szigorítása is. A jegybank az infláció letörése érdekében komoly kamatemelésbe kezdett, az irányadó betéti ráta a tavalyi -0,5%-ról 2,5%-ra nőtt, és idén elérheti a 3,5%-ot. A kamatemelés visszafogja a fogyasztást, a beruházásokat, általánosan az egész gazdaságot. Amennyiben az infláció nem mérséklődik gyorsan, akkor a kamatok tartósan magasak maradhatnak, ez pedig hosszabb idejű gazdasági hatásokkal jár majd. Bár az infláció mérséklődik a valutaövezetben, egyelőre nagyon korai lenne ítéletet mondani a jövőre vonatkozóan. A hitelkihelyezésekben már látszik némi visszaesés, a közeljövőben ennél komolyabb csökkenés várható.

Ugyanígy meg kell említeni az amerikai lassulást is. Az Egyesült Államokban szintén a Fed okoz lassulást (ott nagyobb eséllyel recessziót is) azzal, hogy emeli a kamatokat az infláció letörésének céljából. Az amerikai gazdaság megtorpanása a külkereskedelmen keresztül visszahúzza majd Európát is, vagyis a kínai újranyitás pozitív hatását egy másik külső tényező ellensúlyozza majd.

Mindezek persze már többnyire beépültek az előrejelzésekbe, így recessziót csak akkor okozhatnak ezek a tényezők, ha a vártnál jóval kedvezőbb lesz ezeknek az eseményeknek a kimenetele.

Az is látszik, hogy bár az energiaár-sokk mély recessziót nem okoz, a koronaválságból történő gyors felpattanással járó magas növekedés (amely 2021-ben manifesztálódott igazán) elakadt, és könnyen lehet, hogy a lendületvesztés után a kontinens a koronaválság előtti, lassú növekedés pályájára tér vissza. Nem látjuk még tehát, hogy az energiaár-sokk milyen tartós hatásokkal járt az európai gazdaságra, egyelőre a rövidtávú hatásait látjuk, amelyek messze nem annyira tragikusak, mint amitől korábban féltünk.

A lakosság mindenesetre a gazdasági helyzetet sokkal rosszabbnak értékeli, mint amilyen, ez alighanem az infláció miatt van így. A magas infláció valóban erodálja a háztartások vásárlóerejét, de bármilyen visszás is a következő kijelentés, attól még igaz, hogy az infláció okozta negatív érzület nem fordítható le a gazdaság teljesítményére egy az egyben. Persze ha az infláció nem mérséklődik hamarosan, annak elkerülhetetlenül komoly hatásai lesznek a reálgazdaságra, ezért most bíznunk kell az infláció várakozásoknak megfelelő csökkenésében. De ha a nemrég bekövetkezett sokkok (világjárvány, háború) után az energiaválság eddigi enyhe hatásaiból valamit megtanulhattunk, az az, hogy néha az optimista forgatókönyvek is valóra tudnak válni.

Címlapkép: Getty Images