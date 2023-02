Keresztet vetettek Magyarországra, kettős recesszió radírozza le a növekedést

Az egész kelet-közép-európai régiót mélyebb válság éri el 2023-ban, mint a kontinens nyugati felét. A legnagyobb bajban viszont Magyarország lehet a Fitch Solutions elemzése szerint: a magas infláció, az uniós források késése és a hitelek drágulása olyan erős lefelé mutató kockázat, hogy egész éves zsugorodást prognosztizálnak.

A 2022-es utolsó negyedéves GDP-adatok alapján a Fitch Solutions pesszimistán látja a kelet-közép-európai régió növekedési kilátásait az idei évre. Ahogy arról írtunk, az előző negyedévhez képest a magyar gazdaság 0,4%-kal zsugorodott a negyedik negyedévben, ami a július-szeptember utáni visszaesést követően azt jelenti, hogy technikai recesszióba került Magyarország.

Ennél nagyobb év végi visszaesés az EU-ban csak Svédországban (-0,6%), Ausztriában (-0,7%), Litvániában (-1,7%) és Lengyelországban (-2,4%) volt. De ezek közül csak Csehország került még technikai recesszióba, ahol 0,2 és 0,3%-os volt a visszaesés a harmadik és negyedik negyedévben.

A Fitch csak Magyarországon és Szlovéniában vár éves átlagos szinten nézett GDP-visszaesést.

Elemzésükben arról írnak, hogy várakozásaik szerint 2023-ban három fő téma fogja befolyásolni a növekedést a közép- és kelet-európai régióban.

Először is, az infláció továbbra is magas marad, és továbbra is terheli a kibocsátást.

Másodszor, a szigorúbb monetáris politika növeli a finanszírozási költségeket, és tovább rontja hangulatot.

Harmadszor azzal számolnak, hogy az euróövezet lassulása miatt az export is visszaesik a KEE-régióban

A régió legtöbb piacán azzal számolnak, hogy az átlagos infláció továbbra is kétszámjegyű marad, és továbbra is meghaladja a bérnövekedést, ahogyan 2022-ben is tette. Magyarországon januárban még gyorsult a pénzromlás, 25,7 százalék volt éves alapon, viszont a maginfláció emelkedése valamelyest visszafogottabb volt, 25,4 százalék. Eközben viszont a régióban a legtöbb országban már meglehetett a tetőzés, Csehországban szeptemberben (18% év/év), Lengyelországban októberben (17,9% év/év)és Romániában novemberben (16,8%).

A Fitch Solutions elemzése azzal számol, hogy ez aláássa a háztartások vásárlóerejét, rontja a fogyasztói bizalmat, növeli a vállalatok inputköltségeit, és arra ösztönzi a regionális központi bankokat, hogy hosszabb ideig tartsák fenn a szigorú monetáris politikát. Ráadásul 2023-ban nem számítanak monetáris politikai fordulatra a régióban. Úgy számolnak, hogy a szigorítás általában hosszú távon és változó késleltetéssel jelentkezik majd, az uralkodó tudományos szakirodalom szerint a hatások hat-18 hónapos időhorizonton érezhetők. Ez azt sugallja számunkra, hogy számos ilyen gazdaságnak még el kell viselnie a saját központi bankjaik 2021 végi és 2022-es gyors emelési ciklusának teljes költségét.

+Az euróövezet növekedésének lassulására vonatkozó várakozásunk (előrejelzésünk szerint a növekedés a 2022-es 3,5%-ról 2023-ban 0,3%-ra lassul) az exportra fog hatni, ami jelentős súlyt jelent a közép- és kelet-európai gazdaságokra, mivel a 2000 utáni növekedésük nagy része az euróövezet (különösen a német) ellátási láncaiba való integrálódáson alapult" - írják a harmadik problémáról. Viszont azt pozitív változásként értékelik, hogy a 2022 szeptemberében kezdődött globális energiaár-csökkenési fordulat óta kedvezőbb energiaháttér rövid távon némi hátszelet ad a régió kilátásainak.

Magyarországra egész éves zsugorodás vár

A magyar gazdaság esetében a Fitch Solution a 2023-as egész évet tekintve 1,0 százalékos visszaesésre számít. Mindezt azzal indokolják, hogy a 2022. évi növekedést - különösen az első félévben -, a monetáris és fiskális ösztönzők masszív bővítése lendítette fel, csakhogy idén a kormányzati kiadások jelentős visszafogását valószínűsítik. Különösen mivel véleményük szerint Magyarország uniós támogatásait továbbra is visszatartja majd az Európai Bizottság.

Továbbá sokkal lassabb hitelállomány-növekedést várunk (a 2022-es 12,7%-ról 2023-ban 1,0%-ra eshet). Ez közvetlenül csökkenteni fogja a gazdaság vásárlóerejét, amely a reálbérek csökkenése miatt már most is zsugorodott

- teszik hozzá.

Érdekes szempontként a Fitch Solutions egy kettős recesszió kockázatát látja a papíron június 30-ig lejáró kamatstop esetleges kivezetésében. Mint ismert, tavaly november óta nemcsak a változó kamatozású, hanem az 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre is kiterjed a jelzáloghitel-kamatlábak felső határáról szóló szabályozás, ha pedig ez az év közepén kivezetődik, akkor az a változó kamatozású hitelek törlesztőjének hatalmas megugrását jelentené.

Mindez azt jelentené, hogy az adósságszolgálat a jövedelem nagyobb részét veszi majd el, ami csökkenti a lakossági fogyasztást.

"Ez az ugrás valószínűleg nagyon jelentős lenne, mivel sok jelzáloghitel jelenleg a felső határ miatt egyszámjegyű kamatlábak közepén áll, és a 15 százalék körüli kamatlábakra állna vissza. Ez a visszaállítás számunkra egy kettős recesszió lehetőségét jelzi, amely további negyedévekig tartó visszaesést jelent q-o-q tekintetében a második félévben" - írják az elemzők, akik szerint összességében a kilátások nagyon negatívak.

Noha egyelőre valóban június 30-ig tart a kamatstop, azonban éppen a Fitch Solutions által leírt kockázatok miatt valószínűtlennek tűnik, hogy a kormány azt teljesen kivezesse. Maga a Magyar Bankszövetség korábban a kamatstop lépcsőzetes kivezetésére tett javaslatot, ami biztosítaná, hogy az ügyfelek havi törlesztési terhe csak meghatározott kereteken belül növekedjen, de mégis induljon meg a közeledés a piaci kamatok felé. Függően attól, hogy a Magyar Nemzeti Bank hogyan kezdi meg a lazítást, akár egy ilyen fokozatosabb forgatókönyv indulhat meg idén.

A Fitch Solutions 1 százalékos éves átlagos zsugorodásra vonatkozó prognózisa így az egyik legsötétebb jövőképet festi az elmúlt időszak elemzői értékeléseihez képest. Ilyen fokú recessziót csak a wiiw vár, míg az S&P a kormány 1,5%-os bővülésével szemben csak 0,3%-os idei növekedést vár, míg az Allianz 0,7 százalék körüli növekedést jósol 2023-ra. A hagyományosan pesszimista Európai Bizottság a téli erőjelzésében 0,6 százalékos pluszos GDP-várakozást ismertetett.

Címlapkép: Portfolio.