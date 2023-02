Meglepő dolgok derültek ki a lakossági rezsiemelésről, a kormány is törheti a fejét

A magyar háztartások 21%-a mind a gáz-, mind az áramfogyasztás terén túllépte az átlagfogyasztásként meghúzott határt a rezsiemelés előtti egy évben, további 6,8%-a csak a gázból, 33,6%-a pedig csak az áramból lógott túl azon, így elméletileg akár a háztartások 61,5%-át is kedvezőtlenül érintették volna a tavaly nyáron bevezetett új rezsiszabályok – derült ki a KSH legfrissebb Statisztikai Szemléjében megjelent tanulmányból. A valóság azonban ettől kedvezőbb lett, igaz ahogy a szerzők is utalnak rá: elsősorban a váratlanul enyhe őszi-téli időjárás menthetett meg sok családot a magasabb rezsiszámláktól, nem annyira a spórolás. Éppen ez, illetve a lakások állaga és a vezetékes gáz magas elterjedtsége okozhat fejtörést a döntéshozóknak. Az is fontos eredmény a tanulmányból és egyúttal nagy kihívás, hogy az átlagfogyasztási határ 120%-ánál többet fogyasztó háztartások aránya az ország rengeteg településén akár egyharmados is lehet, és közülük 271 ezer olyan háztartás van, amelyekben csak 60 éves vagy annál idősebb személy él. Különösen érdekes az is, hogy Budapest agglomerációjában, illetve Tatabánya, Győr és Miskolc környékén látványosan magas az egy főre jutó lakossági gázfogyasztás, így a szerzők azt javasolják a döntéshozóknak, hogy nem lehet országosan egységes rezsiszabályokat hozni, illetve a fogyasztáscsökkentést célzó beavatkozásokat tenni, hanem térben koncentrált lépésekre, és az energiatudatosság erősítésére lenne szükség.

Sok háztartás lehet a „veszélyzónában”

A minap jelent meg a Statisztikai Szemlében a magyar háztartások energiafogyasztási jellemzőit vizsgáló tanulmány, amely azért különösen érdekes, mert a KSH 2021-es háztartási költségvetési és életmódfelvétel (HKÉF) eredményei alapján - amelyek körülbelül 8000 háztartás felsúlyozott adataiból származnak - tartalmaz különféle számításokat arra, hogy milyen hatásai lehettek a lakossági rezsicsökkentés részleges kivezetésének.

Amint az alábbi ábrán is látható: a háztartások 38,5%-a már a rezsicsökkentés részleges kivezetése előtti egy évben is a jelenlegi rezsivédett (átlagos fogyasztásba eső) tartományban fogyasztott áramot és gázt, így őket közvetlenül nem érintette az intézkedés, továbbra is ugyanannyit fizetnek az energiáért. A háztartások további 61,5%-a viszont legalább egy energiahordozó esetében a rezsivédett tartományon túlmenően fogyasztott: az összes háztartás 6,8%-a csak gázból, 33,6%-a csak áramból, és 21%-a mindkettőből. (Forrás: Statisztikai Szemle c. folyóirat 101. évfolyam 2. számában megjelent, Tóth Géza–Jáger Viktor– Kovalszky Zsolt–Bóday Pál–Ádám Dénes–Kincses Áron által írt, A magyarországi háztartások energiafogyasztásának jellemzői az orosz–ukrán háború árnyékában című tanulmány.)

Statikus és dinamikus hatások

Fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmány a rezsiváltoztatás előtti egy év (2021. július – 2022. július) fogyasztási adatai alapján statikusan érzékeltette azt, hogy mennyi háztartást érintett volna a megemelkedő rezsi az átlagfogyasztási korlát felett, ha minden háztartás ugyanannyit fogyasztott volna 2022. augusztustól, mint előtte.

Azt maga a tanulmány is érzékelteti, hogy ehhez képest a valóságban kevesebb háztartást érinthetett a megemelkedő rezsi, mert:

A gáz esetén csak 2022. szeptemberig álltak a szerzők rendelkezésére a felhasználási adatok, ráadásul az országos gázfelhasználást vizsgálták, ami ugye torzít ahhoz képest, mintha csak a lakosságra fókuszáltak volna. Mi viszont az alábbi két ábrán kizárólag lakossági gáz- ás áramfelhasználásra fókuszálva mutatjuk be azt, hogy a rezsiváltozások nyári bejelentése és a kedvező időjárás együtt milyen mértékű fogyasztás visszaesést okozott a különböző fogyasztói kategóriákban. Amint láthatjuk: a gáz esetén ez különösen jelentős, amit az is indukálhatott, hogy az átlagfogyasztás feletti tartományban (országosan jellemzően az 1800-1830 m3-nyi éves mennyiség felett) belépett a 7,5-szeres gázár, míg az áram esetén „csak” duplázódásról beszélhetünk (a 2523 kWh feletti éves fogyasztás esetén).

A szerzők számításaik szerint 1 °C-nyi átlaghőmérséklet különbség háztartásonként kb. 170 m3 -nyi gázfogyasztás különbséget jelent éves szinten, ami a teljes fogyasztás sokéves átlagának kb. 14%-át jelenti. Így tehát már néhány fokkal enyhébb őszi-téli idő is tényleg komolyan visszafoghatta a (gáz)fogyasztást.

Azt is leírják a szerzők, hogy „A háztartások a múltban csökkenő fogyasztással reagáltak a drasztikus áremelkedésekre, noha ez a fajta árrugalmasság egy bizonyos határon túl nem jelentkezett”, amivel arra utalnak, hogy egy ponton túl a spórolás korlátokba ütközik. Azt is hozzáteszik, hogy „A már rendelkezésre álló magyarországi adatokból látható, hogy ez a megállapítás a jelenlegi helyzetre is igaz lehet. A magyarországi háztartások már 2022 őszén mérsékelték az energiahasználatukat, azonban ezt csak a kedvező időjárási körülmények miatt tudták egy küszöbszint alá vinni”. Így tehát arra utalnak, hogy az időjárási tényező volt az igazán lényeges a fogyasztás visszaesésben, nem pedig a spórolás.

Kedvezőbb a helyzet, de…

Azt, hogy főként az enyhébb időjárás érdemben lefelé szorította 61,5%-ról azon háztartások arányát, amelyeknél tényleg beütött a magasabb rezsiszámla, már az MVM szilveszter előtt közzétett statisztikája is jelezte. Amint megírtuk: a tavaly augusztustól novemberig kiállított mintegy 8,2 millió darab gázszámlának a 78,2%-ánál nem lépett be a képbe a megemelt rezsiár, és további összesen 12,2%-a volt olyan a számláknak, amelyeknél az átlagfogyasztásként meghúzott határnál legfeljebb 20%-kal volt több a fogyasztás.

A 13,4 millió darabnyi áramszámlának pedig a 66,6%-ánál nem lépett be a megemelt rezsiár, és a számlák további 14,3%-nyi arányéban az átlagfogyasztási korlátnál legfeljebb 20%-kal volt több a fogyasztás.

A fentiekben tehát azt láthattuk, hogy a rezsiváltozások előtti egy év háztartási fogyasztási adatait mechanikusan kivetítve a jövőbe az adódott, hogy a háztartások jelentős részénél belépett volna a képbe megemelt rezsiár, de a novemberig kiküldött számlák ennél kedvezőbb képet mutattak. Ahogy a tanulmány szerzői is érzékeltetik: „ezt csak a kedvező időjárási körülmények miatt tudták” elérni, így kissé leegyszerűsítve az üzenetet, úgy is megragadhatjuk, hogy

Egyelőre a kedvező időjárás mentett meg sok háztartást a magas rezsiszámláktól, nem annyira a spórolás, így ez egyúttal elgondolkodtató a jövőre nézve is.

Nagy a tehetetlenségi erő, elgondolkodtató a helyzet

Többek között azért is elgondolkodtató, mert amint arra a tanulmány is kitér: a magyarországi energiafelhasználás legnagyobb részét, 34%-át a háztartások használták el a szektorok közül 2020-ban (lásd alábbi ábra bal alsó része), és a háztartásoknál 52%-ban földgáz alapú volt az energiafelhasználás, és ennek 71%-a fűtési célú volt.

Ez tehát azt is jelenti, hogy hatalmas a tehetetlenségi erő a háztartások körében: jelentős részben földgáz alapú a háztartások energiafelhasználása, és annak döntő része fűtési célú. Ez érthető is, hiszen amint látjuk: 3,3 millió háztartásba van bevezetve a vezetékes gáz, ami az összes háztartás háromnegyede. Ezen lényegesen változtatni, faragni csak hosszú idő alatt és komoly erőfeszítések mellett lehet, így éppen ez a tanulmány alapján az egyik olyan tényező, amin bizonyára a döntéshozóknak is gondolkodniuk kell.

Ennek a tehetetlenségi erőnek a további érdekes dimenzióit is felfedik a tanulmány szerzői:

A magyarországi lakások energiafelhasználása kapcsán kimutatták, hogy az átlagos háztartási gázfogyasztás 120%-ánál többet fogyasztó háztartások 80%-a 1990 előtt épült ingatlanban él. Bár a tanulmány nem tér ki rá, de ezek jó része bizonyára az ún. Kádár-kockás, az 1970-es évek körül épült energiapazarló épület lehet fal- és födémszigetelés nélkül, régi nyílászárókkal.

Bár a tanulmány nem tér ki rá, de ezek jó része bizonyára az ún. Kádár-kockás, az 1970-es évek körül épült energiapazarló épület lehet fal- és födémszigetelés nélkül, régi nyílászárókkal. Azt is kimutatták, hogy a Budapesten lakók 27, a megyei jogú városokban élők 18, a kisebb városok lakosainak 37, míg a kisebb településen lakók 36%-a túlfogyasztó (azaz az országos átlag 120%-a felett fogyaszt). Így tehát távolról sem lehet csak a vidéki kistelepülések problémájáról beszélni: a megemelkedő rezsiárak kérdése az egész országon szétterül és sok településen a háztartások ötödét, akár harmadát is érintheti a gáz- és/vagy az áramszámla esetén.

(azaz az országos átlag 120%-a felett fogyaszt). Így tehát távolról sem lehet csak a vidéki kistelepülések problémájáról beszélni: a megemelkedő rezsiárak kérdése az egész országon szétterül és sok településen a háztartások ötödét, akár harmadát is érintheti a gáz- és/vagy az áramszámla esetén. A 2021-es háztartási költségvetési és életmódfelvétel (HKÉF) eredményei alapján a jövedelem és az elfogyasztott gáz- és árammennyiség kapcsolatát vizsgálva azt találták, hogy a legalsó jövedelmi decilisbe tartozó háztartások között is akad túlfogyasztó, továbbá a legfelső decilisben is vannak jelentős számban alulfogyasztó háztartások (amelyeknek a fogyasztása a küszöbérték 80%-a alá esik). Az előbbi megállapítás a lakóépület alacsony, az utóbbi a magas energiahatékonysággal magyarázható megállapításuk szerint.

Azt is megállapították a szakértők, hogy az átlagos energiafogyasztás 120%-ánál többet fogyasztó háztartások 29%-ában – azaz körülbelül 271 ezer háztartásban – csak 60 éves vagy annál idősebb személy él. Megfordítva: a nem túlfogyasztó (tehát az országos átlag 120%-a alatt fogyasztó) háztartások 34%-a áll kizárólag idősekből, ez körülbelül 752 ezer háztartást jelent. „Arányban és létszámban is kisebb tömeget képviselnek a csak idősek alkotta túlfogyasztó háztartások, mint a csak idősekből álló és nem túlfogyasztó háztartások, azonban az előbbi kategóriába tartozó személyek jellemzően az ebből a szempontból sérülékeny csoportokhoz tartoznak, valamint létszámuk is jelentős, ezért életkörülményeik és ezek változása külön figyelmet érdemel” – mutatnak rá a tanulmány szerzői a döntéshozók számára szintén komoly fejtörést indokló adatokra.

Fontos megoldási javaslat: térben koncentrált beavatkozásokra lenne szükség

Rendkívül érdekes eredménye lett a különféle statisztikai elemzések alapján annak, hogy hogyan alakul az országon belül az egy főre jutó lakossági földgázfelhasználás térbeli szerkezete. Amint az alábbi ábrán látszik: Budapest agglomerációjában, illetve Tatabánya, Győr és Miskolc környékén látványosan magas ez az érték.

A fenti eredmények alapján a kormányzati döntéshozók számára is releváns megjegyzéseket tettek a kutatók. A vizsgálataik alapján ugyanis gyakorlatilag azt állapították meg, hogy vannak az országban gócpontok, ahol nagyobb az egy főre jutó gázfelhasználás, és valószínűbb, hogy az adott településen több gázt használnak, ha a környező településeken is többet fogyasztanak (illetve kevesebbet, ha a környező településeken is kevesebbet).

Úgy fogalmaznak: „Az eredményeket úgy is interpretálhatnánk, hogy a nagyobb közösségek kollektív energiatudatossági attitűdje lehet a döntő, ami területileg koncentráltan lehet jelen az országban, és ez a háttérváltozó áll a földgázfelhasználás különbségei mögött”, igaz ezt a hipotézist egy későbbi tanulmányban érdemesnek tartják részletesen is körbejárni. Ezzel együtt is megjegyzik:

A döntéshozók számára igen fontos eredmény lehet, hogy nem lehet generális – az egész országra vonatkozó általános – döntéseket hozni a fogyasztáscsökkentést szorgalmazó beavatkozások során, hanem térben koncentrált beavatkozásra van szükség.

A tanulmány másik részén ezt az üzenetet picit máshogy megfogalmazva újra rögzítik: „A földrajzi dimenziónak viszont meghatározó szerepe van az energiafogyasztásban, nem lehet univerzális döntéseket hozni az energiahatékonysági kérdésekben. Térben koncentrált beavatkozásokkal és az energiatudatosság fokozásával lehet hatékony eredményeket elérni az energiafogyasztás csökkentése területén.”

A szakértők több egyéb társadalmi-gazdasági változót is vizsgáltak az egy főre jutó gázfogyasztás kapcsán, de a térbeli késleltetéstől messze elmaradt a többi változó hatása. Azt találták, hogy a legnagyobb mértékben negatív előjellel az 1 millió forintos évi jövedelemmel rendelkezők aránya (2021-ban 25%) van hatással a fajlagos gázfogyasztásra, vagyis minél kisebb az arány, annál nagyobb a fajlagos gázfogyasztás. A kutatók a korábbi modelljeikben vizsgálták a jövedelmek hatását (nominális értelemben, nem egy küszöbszint felett), ami erősen inszignifikánsnak bizonyult.

„Ez arra utalhat, hogy az alacsonyabb jövedelműek gázfogyasztása némileg alacsonyabb, viszont a felső decilisekbe tartozók arányaiban már nem fogyasztanak többet. A hatás ugyan mindkét modell esetében szignifikáns az utóbbi 10 évben épített, gázzal felszerelt lakások változónál, magyarázóereje kicsi”. Emiatt megjegyzik: „tehát a viszonylag újonnan épült, alapvetően jól szigetelt, sok esetben energiahatékony lakások aránya jelentős mértékben nem befolyásolja az egy fogyasztóra jutó gázfogyasztást”.

Ennek a kutatók szerint „a fogyasztói attitűd változatlansága lehet az oka, illetve az, hogy hiába energiahatékonyak az utóbbi 10 évben épített lakások, négyzetméterüket tekintve annyival nagyobbak egy gázzal fűtött kisebb lakáshoz képest, hogy a szigetelés ellenére sok gázt nem lehet megtakarítani bennük”.

A kutatók azt is megállapították, hogy „a harmadik legerősebb magyarázóváltozó a nyugdíjasok aránya volt, ami minél kisebb, annál nagyobb a gázfogyasztás. Lényegében azonos helyen áll a fontossági sorrendben a 3 és annál több szobás lakások arányával (a lakásállomány 52%-a), ami minél nagyobb, annál nagyobb a gázfogyasztás”. Végül azt is hozzáteszik: bár a hatása szignifikáns a két modell esetében, koefficiense a népességnek a legkisebb, vagyis a gázfogyasztási kérdést nem lehet egyszerűen város-vidék problémaként kezelni.

Összegző megállapítások

A tanulmány végén összegző megállapításokat tettek a kutatók, miszerint „A térökonometriai modell eredményei alapján a jövedelmi helyzet, a háztartásszerkezet, a lakások jellege csak kismértékben képes magyarázni a háztartások gázfogyasztását Magyarországon. Ugyanakkor vannak az országban olyan területi gócpontok, ahol nagyobb a gázfelhasználás. A döntéshozók számára igen fontos eredmény, hogy a háztartási energiacsökkentés érdekében nem lehet az egész országra vonatkozó általános, hatékony döntéseket hozni objektív mutatók (lakásjelleg, háztartásszerkezet, jövedelem stb.) alapján, hanem térben koncentrált beavatkozásra van szükség, illetve a lakossági energiatudatosság növelése lehet a megoldás.”

„Annyit azonban mindenképpen megállapíthatunk, hogy nagy valószínűséggel a sok háztartási energiát fogyasztó háztartások nagyobb arányban fogják majd vissza a fogyasztásukat, de ezek a nagyfogyasztók sokféle lakásban, sokszínű társadalmi-gazdasági objektív jellemzőkkel rendelkeznek. A fogyasztás mérséklésében a földrajzi szempontok erőteljesebb figyelembevétele, a környezet- és energiatudatosság, valamint az energiatakarékossági attitűd fel fog értékelődni.”

