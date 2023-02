Fordulat jöhet a Balatonnál a nyáron, éppen a megélhetési válság miatt

A koronavírus-járvány alatt a Balaton volt a hazai turizmus egyik megmentője, súlya a vendégéjszakák számában emelkedett akár a külföldiekről akár a magyarokról beszélünk. Azóta persze nagyrészt visszarendeződött a piac, de a magas infláció és a megélhetési válság megint vonzóvá teheti a tavat, ha másért nem, akkor a rövidebb tartózkodás lehetősége miatt.

A vendégéjszakákban kifejezett turizmus az elmúlt bő 10 évben lendületesen emelkedett egészen a koronavírus-járvány kitöréséig, ami leginkább a külföldi vendégforgalmat érintette súlyosan (ahogy mindenhol a világon).

A belföldi vendégforgalom gyorsan visszapattant, 2022 második félévében az elszálló infláció és a romló életkörülmények miatt lehet látni egy lefelé tartó trendet. Az alábbi grafikon 12 hónapos gördülő összeget mutat, így kisimítottuk a szezonális kilengéseket.

Látható, hogy a járvány előtti 12 hónapban mintegy 16 millió vendégéjszakát töltöttek el a külföldiek a kereskedelmi szálláshelyeken. A Covid kitörésekor két hónapig 20-25 ezer éjszakát regisztrált a KSH amely gyakorlatilag a külföldi turizmus megsemmisülését jelentette. Persze a visszaállás is gyors volt, de még mindig messze van a 2019-es szint.

A kereskedelmi szálláshelyek a magyar turisztika kínálat csak egy részét - bár nagyobb részét - adják. Ide tartoznak a szállodák, a panziók, a kempingek vagy éppen a közösségi szálláshelyek, de a magánszállások nem. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) jelentése szerint 2022-ben 14,2 millió vendég, közel 40 millió vendégéjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, míg a KSH kereskedelmi-szálláshely statisztikája 10,3 millió vendéget és 26,3 millió vendégéjszakát tartalmaz. Vagyis a kereskedelmi szálláshelyek a vendégek mintegy 73 fogadták és a vendégéjszakák 66 százalékát adták tavaly.

A külföldiek körében Budapest a nyerő

Hogy mennyire esett vissza a turizmus azt jól mutatja az alábbi három hasáb, amely a 2019 csúcsot, a mélypontot és 2022 végét mutatja ugyancsak évesítve:

A következőkben azt mutatjuk meg, hogyan változott a legfontosabb turisztika régiók részaránya az egész tortán belül. Fontos tehát, hogy amikor a grafikonon növekedés látszik az nem feltétlenül jelent több vendéget, sőt a járvány alatt lényegesen kevesebbet.

Az elmúlt bő évtizedben a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák nagy részét, folyamatos emelkedéssel - Covid előttig több mint 60 százalékát - Budapest és környéke adta. A járvány kitörésekor látható zuhanás nem lenne törvényszerű - hiszen ez a kisebb tortából való részesedést mutatja - mégis az látszik, hogy Budapestet még annál jobban is elkerülték a külföldiek, mint egyébként az országot.

Ez pedig azt jelenti, hogy más régiók részesedésének emelkednie kellett.

Az egyik ilyen a Balaton volt, amely a külföldiek körében az elmúlt évtizedben egyre kisebb népszerűségnek örvendett - legalábbis az arányok szintjén -, hiszen, míg 2011 környékén még az éjszakák 16 százalékát adták, a koronavírus előtti évekre ez 12-re csökkent. Vagyis a tortából egyre kisebb szeret jutott nekik. A járvány alatt viszont az a kevés külföldi turista, aki idejött, nagyobb arányban választotta a tavat és környékén, főként nyáron.

Hasonló tendenciát lehetett látni Nyugat-Magyarországon is közvetlenül azután, hogy a járvány kitört. Ennek a három régiónak a kereskedelmi szálláshelyei osztoznak a külföldi turizmus mintegy 85 százalékán.

Belföldi turizmus

A belföldi turizmus egészen más képet mutat: Budapest és környéke nem domináns, és azon belül Budapest még kevésbé fontos, mint a külföldieknél. Ennek oka, hogy a budapestiek a fővárosban nem nagyon, de a környéken már foglalnak szállásokat. Vidéken pedig nem Budapest a legvonzóbb célpont, ha valaki egy nagyvárosba vágyik.

A járvány alatt ez a régió egy darabig még kevésbé lett domináns, de azóta a korábbinál nagyobb súlya van a belföldi turizmusban, legalábbis ami a kereskedelmi szálláshelyeket illeti.

A Balatoni régió a magyarok körében mindig is népszerű volt, de a kisimított ábrán is lehet látni, hogy ciklikusan változott a fontossága a teljes turizmuson belül. Ezek oka lehetett egy-egy rosszabb nyári időjárás, de az a kritika is, ahogy a balatoni turisztikai kínálat és az árak nem mindig voltak egyensúlyban.

A járvány alatt mindenesetre azok a magyarok akik egyáltalán vállalták, hogy eltöltenek néhány éjszakát belföldön, nagyobb arányban választották a Balatont, mint békeidőben. Ami pedig különösen érdekes, hogy a járvány elmúltával is magasabb szinten áll a tó és környezete a magyarok körében, ráadásul a trend emelkedő.

A belföldi turizmusban fontos még Nyugat-Dunántúl és Észak Magyarország kétszámjegyű, 10 százalék feletti részaránnyal, de sem itt, sem más régióknál nem voltak jelentős kilengések a járvány alatt, vagyis a belföldi turizmus csökkenése nagyjából megfelelt az átlagosnak.

Sok hatás érte a magyar turizmust az elmúlt pár évben, a járványtól kezdve a háborún át a most tomboló megélhetési válságig. A kérdés, hogy a nyáron az emberek teljesen lemondanak az utazásról vagy inkább külföld helyett a Balatont választják esetleg rövidebb időszakra. Az már most is látszik, hogy a drágulás nem fogja elkerülni a tavat és környezetét, azonban mindenképpen a belföldi desztinációk felé billentheti a mérleget az a tény, hogy 3-4 napra is megéri szállást foglalni, míg Horvátországban a hosszabb utazás miatt inkább a 7-10 napos nyaralások lehetnek gazdaságosak.

