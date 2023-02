Bajba került Németország: nincs több dolgozó, de már van válaszuk az égető problémákra

Történelmi magasságba emelkedő, közel 8 százalékos infláció mellett soha nem látott mértékben csökkentek a reálbérek Németországban tavaly. Az Európai Unió legnagyobb gazdasága mindeközben a valaha mért legsúlyosabb munkaerőhiánnyal küzd, a francia út - a nyugdíjkorhatár emelése - helyett azonban a kormány inkább a bevándorlók révén oldaná meg a strukturális gondokat.

Agyoncsapta az infláció a béremelést

Az infláció immár több mint egy éve nem csupán a munkáltatók által kigazdálkodott emeléseket falja fel Németországban, hanem egyenesen csökkenti a reálbéreket, mégpedig történelmi mértékben. 2022-ben előzetes becslések szerint összességében 4,1 százalékkal csökkentek a reálbérek éves szinten. Ez nem csupán a legnagyobb mértékű visszaesés a rendszeres adatfelvételek kezdete óta, hanem a 2020-ban regisztrált 1,1 százalékos és a 2021-ben regisztrált 0,1 százalékos reálbércsökkenés után a harmadik év, amikor a bérből és fizetésből élők lehetőségei ugyanannyi munka mellett csökkennek. Azaz a német társadalom tagjai kénytelenek életszínvonal-csökkenéssel szembenézni. Történik mindez úgy, hogy a nominális bérek az inflációhoz és a reálbércsökkenéshez hasonlóan szintén rekordütemben, 3,4 százalékkal emelkedtek tavaly.

A szövetségi kormány számos lépést tesz a nehéz helyzet kezelésére: a földgáz áfájának csökkentésével, valamint a földgáz, a távhő és az áram árának úgynevezett "árfék programokkal" történő korlátozásával igyekszik gátat szabni a drágulásnak. A tervek szerint májusban bevezetik a Németország-menetjegy (Deutschlandticket) nevű kedvezményes havi bérletet is, aminek az ára 49 euró lesz. Ez jelentős megtakarítást jelent majd a munkába járóknak, tekintve, hogy Berlinben például 86 euróba, azaz átszámítva több mint 30 ezer forintba kerül a havi bérlet. Egyre több kísérlet irányul a négynapos munkahét bevezetésére is, ez a modell azonban csak abban az esetben hajtja a munkavállalók malmára a vizet, ha a munkaidőcsökkenéssel nem jár együtt fizetéscsökkenés.

Kritikus munkaerőpiaci helyzet

Miközben az infláció történelmi csúcsokat döntöget, a bérek vásárlóértéke pedig folyamatosan csökken, Európa legerősebb gazdaságát rendkívül súlyos munkaerőhiány is sújtja több kulcsfontosságú területen. A müncheni székhelyű Ifo Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint a vállalatok csaknem fele a szakképzett munkaerő hiánya miatt szenved, olyannyira, hogy közép- és hosszabb távon kritikus helyzet alakulhat ki.

Tavaly a harmadik negyedévben rekordszintre emelkedett a foglalkoztatottság szintén a Destatis jelentése szerint: 41,7 millióan dolgoztak alkalmazottként, azaz közel 550 ezerrel többen, mint egy évvel korábban. S bár az egyéni vállalkozók száma 1,4 százalékkal, 3,9 millióra csökkent, a foglalkoztatottság a szolgáltató szektorban 450 ezer fővel nőtt. Ezen az ágazaton belül az információs és kommunikációs szolgáltatások területe vitte a prímet, ahol csaknem 5 százalékkal ugrott meg a dolgozók létszáma, azaz 69 ezerrel bővül a létrejött új munkahelyek száma. Folytatódott a növekedés az iparban is, de csekélyebb mértékben. A feldolgozóiparban dolgozók száma 40 ezerrel (fél százalékkal), az építőiparban dolgozók száma pedig 10 ezerrel (0,4 százalékkal) emelkedett. A foglalkoztatottság mellett az elvégzett munka mennyisége is növekedett: az alkalmazottak fejenként átlagosan 342 órát dolgoztak a harmadik negyedévben, 1,1 százalékkal többet, mint a Covid-sújtotta 2021-ben. A német gazdaság egészében teljesített munkaórák száma 2,2 százalékkal nőtt, 15,6 milliárd órára.

A Német Kereskedelmi és Iparkamara (DIHK) idén januárban publikált, 22 ezer vállalat körében végzett felmérésének eredményei szerint a valaha mért legmagasabb volt a munkaerőhiánnyal küzdő cégek aránya Németországban: 53 százalékuk jelentett problémákat a munkaerő-felvétellel kapcsolatban. Az elektromos berendezéseket gyártó és gépipari vállalatok 67-67 százaléka nem tudott megfelelő mennyiségű embert találni az üres pozíciók betöltésére, míg az autógyártásban a cégek 65 százaléka számolt be munkaerőhiányról.

Márpedig szakképzett munkaerő nélkül kétmillió állás maradhat betöltetlenül, aminek következtében a vállalatok közel 100 milliárd euró értékű termelésről eshetnek el, és egyre több cég dönthet úgy, hogy külföldre telepíti üzemeit

- figyelmeztet a DIHK.

Nem csak a versenyszektor, a közszféra is működési gondokkal küzd: becslések szerint jelenleg 30-40 ezer tanár hiányzik a német oktatási rendszerből, és ez a szám 2030-ra közel duplájára, 80 ezerre nő majd. Bár a tagállamok oktatási és kulturális minisztereinek állandó konferenciája mindössze 12 ezerre teszi a betöltetlen állások számát, a Német Pedagógusszövetség képviselői szerint a statisztikákat kozmetikázzák. Előfordul, hogy az intézmények tanári képesítéssel nem rendelkező iskolai kisegítőket vagy szülőket tüntetnek fel tanárként, vagy az év elején a tanárhiány szintjének megfelelően csökkentik az óraszámot, lefedve ezzel papíron az igényeket. A problémák egyik oka, hogy Németország az utóbbi években nagy számban fogadott be menekülteket: csak Ukrajnából 200 ezer gyermek érkezett az elmúlt hónapokban, 2022-ben pedig összesen 1 millió fővel, 84 millióra nőtt a lakosság száma.

Jöhetnek a bevándorlók!

A bevándorlók és a menekültek azonban minden bizonnyal részei lesznek a megoldásnak is. Míg más országok - köztük Franciaország - az általános nyugdíjkorhatár emelésével, Németország a munkaképes korú lakosság létszámának felduzzasztásával kezelné a problémákat. Ha a kísérlet sikerrel jár, az természetesen nem csak az égető munkaerőhiányra, hanem az elöregedő társadalom problémájára is megoldás lehetne, így a német kormány két legyet ütne egy csapásra.

A jelenlegi tervek szerint Európa legliberálisabb bevándorlási törvényével ösztönöznék a harmadik országokból érkezőket arra, hogy munkát vállaljanak és letelepedjenek.

Évente 400 ezer külföldi szakmunkást vonzanának be a szigorú bürokratikus akadályok felszámolásával, így a népesség 2070-re 7 százalékkal emelkedhet. Azok a nem uniós állampolgárok ugyanis, akik bármelyik németországi munkaadó által aláírt szerződéssel rendelkeznek, azonnal elkezdhetnének dolgozni. Megkönnyítenék a fiatal bevándorlók számára azt is, hogy németországi képzésre jelentkezzenek, majd egy gyors és hatékony, szintén bürokratikus elemektől mentes program keretében támogatnák őket az állástalálásban. Ez a csomag a tervek szerint elegendő lenne arra, hogy kezelni tudják a munkaerőhiányos helyzetet a kulcsfontosságú ágazatokban. Ha a kormány bevándorlás-ösztönző tervei valóra válnak, a németországi lakosság száma a következő évtizedekben pedig elérheti a 90 milliót.

Az már rövid távon is mindenképpen jó hír, hogy szakértők szerint 2023 már könnyebb év lesz, mint az előzőek voltak, az infláció alakulása szempontjából legalábbis mindenképp. A vezető gazdaságkutató intézetek mind arra számítanak, hogy a drágulás üteme mérséklődik, így pedig hamarosan fordulat következhet be a reálbérek csökkenésében is.

