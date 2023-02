Magyarország recesszióban - Megremeghet a munkaerőpiac?    

Jelentősen javultak az európai gazdaság kilátásai, miután a korábban csillagászati magasságba emelkedő energiaárak óriásit zuhantak. Ennek hatására az energiaválság kezelhető mederben maradhat, az európai gyáripart pedig nem veszélyezteti a leállás (egy potenciális gázhiány miatt). Mindez Magyarország szempontjából is jó hírnek mondható, hiszen exportpiacaink a vártnál kevésbé lassulnak, és az energiaárak a legtöbb cégnek megfizethetőek vagy áremeléssel kompenzálhatóak maradnak; persze az energiaintenzív szektorok továbbra is komoly nehézségekkel nézhetnek szembe. Az EU-val szemben Magyarország azonban nem tudta elkerülni a technikai recessziót, ami a munkanélküliségi ráta növekedésével párosul, így a következő hónapok még nehéznek bizonyulhatnak.

Hol vannak már azok az idők, amikor 200-300 eurós gázárak miatt aggódtunk? Ma már 50 euró körül alakul a holland tőzsdén a gázár, ami miatt sokaknak nagy kő eshet le a szívéről. Persze nem mindenkinek, hiszen a tavalyi év végén kibontakozó energiaválság hatására rengeteg vállalat ragadt be magas energiaárszinten, illetve vannak, akik átmenetileg szüneteltetni kell a tevékenységüket vagy végleg bezárnak. Ahogy a Covid-válságnak, úgy az energiaválságnak is vannak áldozatai, azonban a gazdasági kilátások már közel sem olyan borongósak, mint három-négy hónappal ezelőtt voltak.

Javuló európai kilátások

A gázárak szárnyalásának megfékezésére tett kísérletek és az enyhe európai tél együttesen azt eredményezték, hogy a gáz ára hatalmasat esett a holland tőzsdén, ami meghatározza az európai árakat. A világpiaci ár mostanra a háború előtti szintre süllyedt, ami még mindig magas árszint, de már közel sem olyan veszélyes, mint amikor 200-300 eurónál járt. A gázfelhasználás jelentős csökkentésével ráadásul a tárolókapacitások megnyugtatóan magas szinten alakultak, így szóba sem kerül a termelés korlátozása azért, hogy a lakosságnak jusson elegendő energia. Ennek a forgatókönyvnek a megvalósulása drasztikus visszaesést hozott volna a gazdaságban.

Jóllehet a jelenlegi árszintek továbbra is magasnak mondhatók, immár a háború előtti szintre korrigáltak. Az energiaválság csillapodásával pedig elkezdtek javulni a gazdasági kilátások. Európa elkerülheti a recessziót idén, de ha lesz is némi visszaesés egy-két negyedévben, az nem számít majd számottevőnek. Ráadásul a kontinensen az infláció is fordul, a legtöbb ország már maga mögött tudhatja a csúcsot, így keresleti oldalról nem kell drasztikus csökkenésre számítani, a fogyasztás és a beruházások is jobban alakulhatnak a korábban vártnál. A kedvezőbbé váló európai kilátások hatására a magyar gazdaság kilátásai is sokkal szebbek, mint a gázárak csúcsának időszakában. A gazdaság az exportpiacaink stabilitásának köszönhetően éves átlagban a gazdaság el is kerülheti a visszaesést, ám a technikai recessziót nem tudtuk megúszni.

Lassan nő a munkanélküliség itthon

A kilátások javulása nem elegendő ahhoz, hogy minden kedvezőtlen trend megforduljon. Ugyanis vannak olyan tényezők, amelyek hazánkban eltérnek Európa legtöbb országában tapasztalt helyzettől. Az infláció csökkenésének kulcsfontosságú momentuma nálunk egyelőre nem következett be, ezekben a hónapokban tetőzhet az áremelkedési ütem, ráadásul olyan gyors a pénzromlás itthon, amelyre egyetlen európai országban sincs példa. Ez tartós nyomás alatt tartja a belső keresletet, az élelmiszerárak elképesztően magas növekedése ütemével ráadásul a világ legnagyobb árugrását mutató országok között vagyunk, ami évtizedek óta nem látott alkalmazkodásra készteti a lakosságot. Az elmúlt hónapokban a bérek vásárlóereje csökkent, ami nyomás alatt tartja a belső keresletet, miközben a munkanélküliség növekedésnek indult, ami szintén visszaveti a fogyasztást. Mindeközben - a technikai recesszió beköszönte után - a kilábalást az állam nem tudja érdemben segíteni költségvetési oldalról, sőt, a büdzsé hiányát nagymértékben kell csökkenteni, ami szintén visszahúzza a gazdaságot. Mindezek tükrében nem meglepő, hogy a tavaly tavaszi, nyár eleji teljes foglalkoztatást mutató, 3,2-3,3%-os munkanélküliségi szintet magunk mögött hagyva a ráta már 4% körül alakul. (Az Eurostat adatai alapján már 4% felett is járt.)

Az elmúlt hónapokban több tízezren veszíthették el az állásukat, így a munkanélküliek száma már 200 ezer körül mozog a KSH adatai szerint, a szélesen értelmezett munkanélküliség (munkaerő-tartalék) pedig elérte a 300 ezer főt a korábbi, 260 ezres mélypont után. Nincs szó óriási munkaerőpiaci romlásról, de a változás egyértelmű.

Ezzel összhangban az önbesorolásos munkanélküliség is emelkedni kezdett, szintén elérve a 300 ezer főt, amire a tavaszi 250 ezerről emelkedett a létszámuk. Az önbevallásos munkanélküliség növekedése korai előjele lehet a problémáknak, hiszen itt nem kell megfelelni különböző statisztikai kritériumoknak (elveszíti az állását, 4 hét folyamatos álláskeresés, 2 héten belüli munkába állás képessée) ahhoz, hogy valaki a munkanélküliek táborát gyarapítsa, elegendő, ha annak vallja magát.

A Portfolio számításai szerint a szűrt foglalkoztatási létszám (átmenetileg külföldön dolgozóktól és közmunkásoktól tisztított adat) már 5,5 millió alatt van, ami a tavalyi év közepén látott csúcshoz képest 50 ezer fő körüli csökkenést jelent. Vagyis összességében nőtt a munkanélküliség és csökkent a foglalkoztatás, de drasztikus romlást egyelőre nem mutatnak az adatok.

A kormány segít is, meg nem is

Mindez részben annak is köszönhető, hogy az energiaválság nem vált olyan súlyossá, mint ahogy az néhány hónapja látszódott, illetve az európai gazdaság elkerülte a recessziót. Mindeközben a magyar kormányzat időben reagált a válsághelyzetre – szemben a Coviddal, amikor a leépítések után jött a segítség –, és különböző általános vagy célzott támogatásokkal, illetve kedvezményes kamatozású hitelekkel segíti a vállalatok túlélését. Jóllehet, mindez jelentősen rontotta a monetáris transzmissziót (a kamatemelések inflációcsökkentő hatásait), de ha nem lennének a hitelprogramok, akkor a jelenlegi extrém magas kamatszinteken olyan csődhullám söpörne végig a vállalatok körében, amely gyorsan emelkedő munkanélküliséghez vezetne. Ha nem lenne kamatstop, akkor a hiteleik átárazását elszenvedő kkv-k közül sok bedobná a törölközőt ezekben a hónapokban, mert nem tudná magát finanszírozni.

A másik oldalról viszont ne felejtsük el azt sem, hogy a kormány nemcsak, hogy az infláció csökkentését célzó monetáris lépéseknek feküdt keresztbe, de egyes intézkedéseivel maga is növelte a pénzromlást, illetve hozzájárult a leépítések megszaporodásához: a választások előtti költekezések utáni kényszerű költségvetési megszorítások, a vállalatokra kivetett különadók, illetve az árstopok fenntartása érdemben rontották az üzleti környezetet. Utóbbi a kiskereskedelemben hozzájárult a boltcsődök megszaporodásához is.

Mi várható?

Összességében az elmúlt időszakban emelkedett a munkanélküliség a Covid-válságot követő felépülés során elért, teljes foglalkoztatást tükröző szinthez képest, miközben az elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma is esik. A romlás visszafogott mértéke részben annak tudható be, hogy az energiaválság nem olyan mély, mint ahogy két-három hónapja látszódott, illetve egyelőre több ágazatban inkább a munkaerőhiány csökkenéséről lehet beszélni, mintsem a munkanélküliség növekedéséről. Elsősorban az energiaintenzív szektorokat hozta nehéz helyzetbe a válság, ezt mutatja, hogy a szálláshelyek 10%-a bezárt a tavalyi év végére, ami szintén hozzájárulhatott a munkanélküliség növekedéséhez. A szálláshely-szolgáltatásra, a vendéglátásra, illetve a kiskereskedelemre nehéz hónapok várnak, nemcsak szektorok energiaintenzív volta, hanem a reálkeresetek csökkenése miatt is. Emiatt tovább folytatódhat a hazai tulajdonú kisboltok bezárási hulláma.

Miután a magyar gazdaság technikai recesszióba került a tavalyi év végén, így nem meglepő a munkaerőpiaci folyamatok romlása. Várhatón az idei év első felében még meghatározóak lesznek a gazdasági problémák, a belső kereslet zsugorodása, így a vállalatoknak minden bizonnyal nem lesz szükségük több dolgozóra. Ahol a munkaerőhiány volt az utóbbi évek legnagyobb gondja, ott a vállalkozások érezhetően mindent megtesznek, hogy az energiaválság alkalmazkodási lépései ne a munkaerőállományt érintsék. A legvalószínűbb forgatókönyv a fentiek alapján így az, hogy a munkaerőpiaci folyamatok az év második felében javulhatnak majd, előtte azonban a keresleti oldal gyengélkedése miatt minden bizonnyal nem tudjuk elkerülni a további romlást. Ez több tízezer fős további növekedést is jelenthet a munkanélküliek számában, némi vigaszt azonban az nyújthat, hogy elkerülhetjük a százezres nagyságrendű leépítési hullámot, ha nem emelkednek meg újra jelentős mértékben az energiaárak.

Címlapkép: Getty Images