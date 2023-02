Tegyük rendbe: mekkora (lesz) a járműipar súlya a magyar gazdaságban az akkumulátorgyárakkal?

Az akkumulátorgyártás a következő években óriási mértékben növeli a feldolgozóipar termelési volumenét Magyarországon. Ennek kapcsán elkezdtek napvilágot látni különböző számok, amelyek a járműipar jelenbeli és jövőben várható gazdasági súlyát voltak hivatottak megbecsülni. A probléma csak az, hogy ezek a mutatók rendkívül falsak.

A magyar járműipar súlya a GDP-ben már a 20%-ot közelíti, ez a már most is jelentős, de tovább növekvő jelentőségű akkumulátorgyártással és kapcsolódó beruházásokkal együtt 2030-ra a GDP 30%-ára emelkedhet - mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a múlt héten egy konferencián. Hasonlóképpen érvelt a miniszter három hete egy cikkében. Az Indexen megjelenő írásban így fogalmazott:

"Középtávon a magyar járműipar súlya (az akkumulátor-gyártást is idevéve) a GDP 30 százalékát is elérheti a jelenlegi közel 20 százalékról, ami relatív ipari nagyhatalomként, regionális ipari középhatalomként tüntetné fel az országot."

Ezek a számok azóta pörögnek a médiában, és többféle értelmezést kaptak.

Az akkumulátorgyártásról szóló élénk hazai közéleti vitában a támogatói oldal azt hangsúlyozza, hogy mekkora sikersztori lehet egy robbanás előtt álló ágazatban elfoglalt vezető szerepünk. A járműgyártás óriásira növekvő súlya pedig ennek a sikernek a példás mutatója lehet.

Az ellenzők tábora arra igyekszik rávilágítani, hogy egyetlen ágazat dominanciája óriási sérülékenységet jelent. Ha más meghajtási mód kerülne ki győztesen az elektromos autózásban, vagy az óriási átalakulások előtt álló járműgyártás hazai portfóliója egyéb okokból meggyengülne, akkor a magyar gazdaság hatalmas sokkot kapna.

Mostani cikkünkben nem ebben a vitában foglalunk állást, hanem egy alapvető dolgot tisztázunk: a 20-30%-os számok teljesen falsak, a magyar gazdaságban nincs és nem is lesz ekkora súlya a járműgyártásnak.

Már alapból nem stimmel

A magyar gazdaság helyzete, folyamatai iránt fogékonyaknak rögtön gyanús lehet a 20-30%-os súly. Ha ugyanis egyszerűen felidézzük a KSH alapvető bontását, akkor láthatjuk, hogy a magyar gazdaságban a teljes feldolgozóipar súlya is érdemben 20% alatt van. Ha valaki még emlékszik, ezzel kapcsolatban volt a kormánynak egykor egy újraiparosítási célkitűzése, hogy a feldolgozóipari arány érje le a 30%-ot. Ehhez képest úgy tűnik, most már kizárólag a járműipar súlyát lehet feltornászni 30%-ra - pedig az elmúlt évtizedben nemhogy nem nőtt dinamikusan az ipar súlya a gazdaságban, hanem inkább csökkent. (Egyébként korábban már írtunk arról, hogy ez a cél nem életszerű, és jobb is, hogy nem az.)

Ráadásul a teljes feldolgozóiparnak csak egy szeletét jelenti a járműgyártás. Ha a termelés volumenét tekintjük, akkor a járműipar súlya 24% a feldolgozóiparon belül, és ha a beszállító ágazatokat megpróbáljuk hozzábecsülni, akkor is csak bő egyharmados részarányig jutunk el - még egyszer: nem a teljes gazdaságon, hanem csak a feldolgozóiparon belül.

Akkor mennyi az annyi?

A fentiek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy a járműipar súlya a GDP-n belül jelenleg töredéke lehet a közbeszédben elhangzott 20%-nak. Szerencsére tudhatjuk, hogy honnan adódik ez a szám, így a hibára és a releváns számokra is könnyen rálelhetünk.

Nagy Márton miniszter cikkében ugyanis szerepel egy ábra, ami a járműgyártás termelési értékének alakulását mutatja be a GDP arányában. Ez valóban 20% körül ingadozik, ám a mutató teljesen értelmetlen, és semmiféleképpen nem lehet vele kapcsolatban úgy fogalmazni, hogy a magyar járműgyártás súlya 20%-os.

Anélkül, hogy mély módszertani fejtegetésekbe kezdenénk, egyszerűen gondoljunk bele, hogy mennyire mást jelent, hogy a győri Audi-gyár kibocsát egy 20 millió forint termelési értékű autót, illetve, hogy ebben a járműben mekkora a gyár hozzáadott értéke, és mennyi amit a gyártáshoz külföldről alapanyagként importált.

Általánosságban is igaz: a teljes nemzetgazdaság hozzáadott értéke (GDP-je) sokkal kisebb, mint a teljes bruttó kibocsátása (termelési értéke). Előbbi a felét sem éri el az utóbbinak. Tehát a kétféle mutatót úgy összevetni, hogy a járműgyártás bruttó kibocsátását hasonlítjuk össze a nemzetgazdaságban képződő hozzáadott értékkel teljesen fals eredményre vezet. Különösen értelmetlen egy ilyen mutatót bevetni akkor, amikor az akkumulátorgyártás-vitában érvelünk pró-kontra, hiszen ezek a gyárak igen alacsony hozzáadottérték-arányú termelést végeznek (ráadásul annak jelentős része profitban csapódik le, tehát nem nemzeti jövedelem lesz belőle).

Ha almát az almához hasonlítunk, akkor a következő eredmények adódnak. A járműgyártás kibocsátása a nemzetgazdaság teljes kibocsátásához képest 10% körüli. (A 2021-es előzetes adatok ráadásul még karakteres csökkenést is mutatnak, de ez részben a koronavírus-válság hatása is lehet, ezért nem érdemes trendet belelátni.)

Sejthető, hogy mivel a többi nemzetgazdasági ághoz (például a szolgáltatásokhoz) képest a feldolgozóipar hozzáadott értéke kisebb, ezért a bruttó hozzáadott érték alapú összevetés még kisebb járműipari súlyt mutat. És valóban, ez a mutató 4% körül áll. Közgazdasági értelemben ez az a szám, ami a szűken vett járműgyártás gazdasági súlyát leginkább kifejezi. (A 2021-es adatot itt is érdemes fenntartásokkal kezelni.)

Az ágazati szintű bontásokból nem lehet kihámozni, hogy egyes beszállítói tevékenységekkel együtt mennyi a szélesebb értelemben vett járműgyártás jelentősége (például azért sem, mert magát az akkumulátorgyártást sem a járműgyártás, hanem a villamos berendezés alágban számolja el a KSH). De korábbi számításokból lehet tudni, hogy jelenleg a beszállítói szektor súlya mintegy a fele a szűken vet járműgyártás, vagyis az autógyárak teljesítményének, így a 4% körüli súly 5,8-6,0%-ra hízik. (Természetesen a következő években a felfutó akkugyártás miatt az autógyártás és a beszállítói ágazatok egymáshoz viszonyított aránya változni fog.)

Ettől még természetesen helytálló az a feltételezés, hogy az óriási akkumulátorgyártó kapacitások kiépülésével a járműipar szerepe dominánsabb lehet a gazdaságban. Ha elfogadjuk, hogy a kormány furcsa mutatója 20%-ról 30%-ra emelkedik, az a helyes mérőszámban nagyjából úgy csapódhat le, hogy a 6%-os súly 10% körülire nő. Ezzel valóban a magyar gazdaság egyik legfontosabb területe lesz (az építőipar és a mezőgazdaság együttes súlya lehet nagyjából ennyi), de igen messze van a 30%-os sugalmazástól. (A nemzeti jövedelemben a járműgyártás jelentősége ennél érdemben kisebb lehet.)

A fenti megállapításaink az akkumulátor-vita mindkét oldalának érveit gyengíti. A gigagyárak támogatói nem érvelhetnek azzal, hogy a magyar gazdaság jövőbeli sikerében domináns (szinte kizárólagos) szerepe van az akkumulátorgyártás hazai térnyerésének. Az ellenzők pedig hátrébb sorolhatják azt a szempontjukat, hogy az akkumulátorgyártás végzetesen növelné a magyar gazdaság sérülékenységét.

Címlapkép: Getty Images