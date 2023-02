A hotelek után az éttermekben is jön a teljes megfigyelőrendszer

A szakmai szervezetek a Magyar Vendéglátósok Ipartestületével együtt keményen lobbiztak a további halasztásért, a jelenlegi egyeztetések alapján azonban júliusi indulásra kell minden vendéglátó egységnek készülni az új adatszolgáltatási kötelezettség kapcsán. Nekik is regisztrálniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerébe, ez az "a la carte" éttermektől kedve a büfékig minden vendéglátóhelyet érint. A regisztráció önmagában pár perc alatt elvégezhető, ám a kötelező folyamatos adatszolgáltatás komoly terhet ró a vendéglátóhelyekre. Mindeközben az éttermeknek nemcsak az új feladattal kell megbirkózni, az energiaárak és az alapanyagok költségei továbbra is nagy terhet jelentenek számukra, ezért vannak, akik a bezárást választották.

Mindenkinek regisztrálni kell

A szálláshelyek után a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakcióknak is csatlakozniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszeréhez. Ez egy olyan digitális rendszer, amelybe a turisztikai szolgáltatók – mivel törvény kötelezi őket rá – szoftverrel, automatizált módon szolgáltatnak majd statisztikai adatokat minden nap, minden tranzakció után. „Amennyiben használnak bármilyen éttermi szoftvert, akkor azt alkalmassá kell tenniük arra, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség által elvárt részletezettséggel tudjon folyamatosan adatot szolgáltatni a vendéglátóhelyen történt fogyasztásokról és azok fizetési módjairól. Ha nem rendelkeztek eddig ilyen szoftverrel, akkor az ügynökség által fejlesztett ingyenes szoftvert is használhatják majd” – mondta Semsei Rudolf, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke.

Az ipartestületi alelnök szerint az éttermi szoftverfejlesztők is folyamatosan dolgoznak azon, hogy mindenben megfeleljenek a törvényi előírásoknak. Az ilyen éttermi szoftvereknek éppen az lesz a nagy előnyük, hogy egy fogyasztás lezárása esetén teljesen automatikusan továbbítják az adatokat az Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerébe.

„A fejlesztőkön kívül a vendéglátósoknak is lesz munkájuk, mert az egyes termékeket, ételeket, italokat különböző termékcsoportba szükséges kategorizálniuk az új statisztikai adatszolgáltatás követelményrendszere szerint. Vannak olyan egyedi termékek, amelyekkel kapcsolatosan egységes csoportosításra van szükség, ilyenek a belsős rendezvények, az all you can eat szolgáltatások, a Sunday Brunchok és a súlyalapú értékesítések az önkiszolgáló éttermeknél” – részletezte az elvárásokat Semsei Rudolf. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete alelnöke szerint ehhez kapcsolódóan folynak még az egyeztetések az ügynökséggel, akik a „jó gyakorlatok” létrehozását és kiadását ígérik megfelelő felkészülési és betanítási határidővel.

Arra a kérdésre, hogy az új adatszolgáltatási rendszernek lehet-e előnye a minden jogszabályt betartó éttermek számára, Semsei Rudolf úgy válaszolt, hogy szerinte biztosan, mert a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszeréből a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak is adhatnak át adatokat. A vendéglátóhelyek kifehérítésében - az NTAK és az online pénztárgépek mellett - az elektronikus fizetési módok népszerűsége játszik még jelentős szerepet.

Ma egy jól menő étteremben 90 százalék fölött van a bankkártyával, vagy SZÉP-kártyával történő fizetések aránya

– beszélt arról Semsei Rudolf, hogy miért nem lesz félnivalójuk az adatszolgáltatással kapcsolatban a törvényeket betű szerint betartó éttermeknek.

Az útmutató és a betanítás

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének alelnöke szerint a szakmai szervezetek folyamatosan lobbiznak a gyakorlati útmutatók összefoglalásáért, kiadásáért és a szükséges betanításokért. A programozási feladatok miatt elsősorban és első körben a szoftverek gyártói számára elengedhetetlen a támogatás és konzultáció. „A júliusi bevezetéshez szükséges további feladatok, próbaüzemek, betanítások miatt viszont mihamarabb fókuszálni kell a vendéglátósok edukációjára is, mert a vendéglátóhelyeknek is szükséges a munkafolyamataikat és nyilvántartásaikat az elvárásokhoz igazítaniuk. Az ingyenes „Vendégem szoftver” esetében pedig digitális oktatóanyagra számíthatnak az azt választó vendéglátósok” – részletezte a várható változásokat Semsei Rudolf.

Kiemelten fontosnak tartják, hogy az adatokat szolgáltató vendéglátósok rövid időn belül láthassanak statisztikai adatokat saját tevékenységükre és földrajzi elhelyezkedésükre vonatkozóan.

„Ezek jelentősen megkönnyíthetik számukra a tervezési, beszerzési és munkaügyi folyamatokat. A szálláshely szolgáltatóknak már kötelező az adatszolgáltatás, így ők pontosabb információt tudnak adni arról, hogy mennyiben segítette a rendszer a piaci pozicionálásukat. Várakozásunk szerint az üzleti titkok megőrzése miatt inkább az összesített adatok válnak majd elérhetővé, de szeretnénk, hogy ezek minél egyszerűbben és naprakészebben álljanak rendelkezésre a vendéglátósok számára is” – tette hozzá Semsei Rudolf.

Gondot okoznak az energiaárak

Az éttermeknek nemcsak új feladatokkal kell megbirkózniuk, hanem az energiaárak alakulásával is. Eddig úgy tűnik, azok a vendéglátóhelyek jártak jobban, akik a 2023-as áramszerződéseik esetében nem fix tarifára szerződtek. Ennek ellenére a korábbiakhoz képest így is a többszörösére, jellemzően két-háromszorosára emelkedtek az energiaszámláik. Nem véletlen, hogy nagy az érdeklődés a kormány által meghirdetett energiakorszerűsítési pályázatokra. Vannak ugyanakkor olyan éttermi egységek, amelyek a 2%-os árbevétel arányos energiafelhasználási küszöb miatt nem élhetnek a támogatás lehetőségével. Bár az ilyen vendéglátóhelyek tulajdonosainak valószínűleg egyéb, nem annyira energiaintenzív szolgáltatásaik is vannak.

Semsei Rudolf azt mondta, hogy a vendéglátás szempontjából a december az egyik legforgalmasabb hónap, és ez így volt tavaly is. A jól gazdálkodó vendéglátóhelyek emiatt összegyűjthettek egy kis tartalékot.

Az energiaárak emelkedését mindenki próbálja kigazdálkodni, de többen döntöttek már úgy, hogy átmenetileg bezárnak. Ez mindig nehéz lépés, hiszen újra kell majd építeni a vendégkört és a dolgozói csapatot

– részletezte az éttermek jelenlegi helyzetét az ipartestületi alelnök.

Beszélt arról is, hogy az áramtarifáknál sok vállalkozó inkább az ingadozó árakat választotta a rögzített, éves szerződések helyett. „A decemberben számlázott januári fogyasztási előleghez képest a szolgáltató már jelentősen alacsonyabb elszámolóárral kalkulálta ki január közepén a februári előleg összegét. Azok a vendéglátóhelyek jártak jobban, akik a 2023. január 1-től életbelépő áramszerződéseik esetében nem fix tarifára szerződtek. Ennek ellenére a korábbiakhoz képest így is a többszörösére, jellemzően két-háromszorosára emelkedett energiaszámlájuk” – számolt be a bonyolult, sokszor a vállalkozók számára nehezen kalkulálható energiaszámlákról Semsei Rudolf. Szerinte a villamosenergia és gázfelhasználás mennyisége az éttermekben bevezetett takarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent, de a jelentős áremelkedések miatt összességében így is növekedtek a vendéglátóhelyek rezsiköltségei.

Drágulnak az alapanyagok

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének információi szerint nagy az érdeklődés az energetikai korszerűsítési pályázat iránt és már több vendéglátóhely túl van a sikeres regisztráción. Vannak azonban olyan egységek, amelyek a 2 százalékos 2021-es árbevétel-arányos energia felhasználási küszöb miatt nem élhetnek a támogatás lehetőségével. Ők jellemzően olyan társaságokat üzemeltetnek, ahol a vendéglátás mellett más, kevésbé energiaigényes üzletág is működik, vagy magas az egyéb közvetített szolgáltatások aránya.

„A megnövekedett energiaszámlák utáni támogatás igénybevételéhez a 2023. január-március időszak tényleges fogyasztásáról kézhez vett számlák benyújtását követően lesz lehetőség. Ezen felül úgy látjuk, hogy sok kisvállalkozásnak nincs elegendő tapasztalata egy ilyen jellegű pályázaton való induláshoz, így egyéb támogató intézkedésekre is nagy szükség lenne a vendéglátóiparnak” – árnyalta a képet Semsei Rudolf.

Ő úgy látja, hogy az év eleji bezárás mellett nemcsak az lehetett az érv, hogy magasak az energiaszámlák, hanem az is, hogy tovább emelkedtek az alapanyagárak, márpedig ilyenkor kevés a vendég, így még nehezebb a vállalkozások talpon maradása.

„Sajnálatosan még nem tapasztaljuk, hogy megállt volna az alapanyagok árának emelkedése, emiatt a vendéglátóhelyek továbbra is kisebb-nagyobb áremelésekre vannak kényszerítve. Reményeink szerint a magyar nagykereskedések és termelők mihamarabb észreveszik, hogy Nyugat-Európából a hazaihoz képest már sokkal olcsóbban lehet hozzájutni az alapanyagok többségéhez, holott a bérköltségek és az energiaköltségek is magasabbak náluk.

Reményeink szerint a hazai beszállítók is versenyben szeretnének maradni a piacon, ezért a közeljövőben csökkentik az árakat

– fogalmazta meg a következő hónapokkal kapcsolatos várakozásait az éttermes szakmának Semsei Rudolf.

Arról nem tudott pontos adatokkal szolgálni, hogy az ország mely területeit érintik súlyosabban az ideiglenes éttermi bezárások. Megemlített viszont az ipartestületi alelnök egy más nézőpontot is. „Az eddigi étterembezárásokkal kapcsolatban azt vettük észre, hogy jellemzően nem a földrajzi elhelyezkedés, hanem a kiszolgálás színvonala, a megfelelő vendégkör megtalálása és az ezzel összhangban lévő ár-érték arány határozza meg, hogy valaki talpon tud-e maradni. Általánosságban azért az is elmondható, hogy az elmúlt félévben a teljes magyar vendéglátószektor várakozáson felül teljesített, az energiaárak emelkedésének őszi sokkja után az év végére rendeződött a helyzet” – emelte ki.

Címlapkép: Getty Images