Ilyen az, amikor az állam megveszi a magyar Vodafone kisebbik részét

Januárban kilyukadt a költségvetés és a Pénzügyminisztérium napokban megjelent részletes havi államháztartási tájékoztatójából azt is tudjuk már, hogy miért. Az állam átutalt a Vodafone Hungary 49%-os részesedésének megszerzéséért cserébe több száz milliárd forintot. Emellett mutatunk még pár érdekességet a részletes bevételi és kiadási számokról az év első hónapjáról.

Azt már két héttel ezelőtt megtudtuk, hogy relatíve rosszul indult az év a költségvetésben, ugyanis januárban szokatlanul nagy deficit jött össze az államháztartásban, pénzforgalmi szemléletben. A PM által közzétett részletes adatokból azonban kiderül: lényegében egy egyszeri gigantikus kiadási tétel, a Vodafone-részesedés megvásárlásának kiutalása okozta a januári hiány elszállását.

A minisztérium tájékoztató anyaga így fogalmaz: "az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 2023. januári összege 376,2 milliárd forint volt, amelynek összetételét az alábbi diagram mutatja be (az újonnan megjelenő Kiemelt állami beruházások kategóriája a központi költségvetés XLV. Állami beruházások fejezetét fedi le)":

További részleteket nem árul el a tárca, azonban a fenti grafikon árulkodó. Az év első hónapjában ugyanis

a magyar állam 350 milliárd forintot költött társaságokkal kapcsolatos kiadásokra és bár nem említi, ez a Vodafone-üzletrésszel kapcsolatos vétel lehet.

A távközlési cég magyar operációjának ára ugyanis 660 milliárd forint volt a korábbi hírek szerint, és ennek a 49%-os állami részaránya 323,4 milliárd forint lehetett, valamint az is tudható, hogy a tranzakció januárban zárult le. Vagyis ez csapódott le januárban a költségvetés kiadási oldalán, azon belül is az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások soron. (Érdemes azt is felidézni, hogy egy évvel ezelőtt januárban ennek a töredékét költötte el az állam vagyoni kiadásokra, 39,2 milliárd forint értékben, idén viszont az egész éves előirányzat 27%-a teljesülte, feltehetően fejnehéz lesz ez a kiadási sor lefutása.)

Néhány további érdekesség a januári részletes költségvetési számokból:

Felrobbant a költségvetés "egyedi és normatív támogatások" kiadási sora a dráguló rezsicsökkentés miatt: a tavalyi 10 milliárd forint után idén januárban 242 milliárd forint "ment ki" ezen a soron. Ennek fő oka, hogy a rezsivédelmi kiadások 173 milliárd forintot emésztettek fel az év első hónapjában.

Szintén ezen az egyedi támogatási soron jelent meg 25 milliárd forintos összegben a gyorsforgalmi úthálózattal kapcsolatos, koncesszornak fizetett rendelkezésre állási díj

Szintén elszálltak a kamatkiadások

Az uniós programok kiadásai

soron csak 151 milliárd forintnyi kifizetés történt, szemben az egy évvel ezelőtti 420 milliárd forintos összeggel. A Nyugdíjbiztosítási Alap január havi nyugellátási kiadásai 427,7 milliárd forintban teljesültek, ami 91,2 milliárd forinttal haladta meg az előző év január havi nyugdíjkiadásokat. "A jelentős, 27,1%-os kiadásnövekedést a 2022. évben a vártnál magasabb inflációs hatás miatt két részletben, júliusban és novemberben végrehajtott 3,9%-os és 4,5%-os kiegészítő nyugdíjemelés 2023-ra áthúzódó hatása, valamint a tárgyév január hónapban végrehajtott 15%-os inflációkövető nyugdíjemelés hatása okozta" - részletezi a tárca. 2023. január hónapban közel 2,5 millió nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek emelkedett az ellátása 15%-kal, aminek a költségvetési forrásigénye (éves szinten) 774 milliárd forint. Ebből a Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő kiadás mintegy éves 659,5 milliárd forint, a januári emelésre jogosultak száma pedig 2,1 millió fő volt.

Az energia ágazat befizetései

2023 januárjában az általános forgalmi adóból

A jövedéki adóból

A személyi jövedelemadó bevétele januárban 371,9 milliárd forint volt, amely 102,1 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbi összegnél. Ennek oka a bértömeg növekedése és a családi visszatérítés miatti alacsony bázis.

