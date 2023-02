Csúcstechnológiát alkalmazva tesznek csodát négy budapesti műtőben

Csiki Gergely 2023. február 28. 11:58

Megépült az ország és Európa legmagasabb szinten felszerelt, legmodernebb műtőkomplexuma - jelentették be az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet keddi sajtótájékoztatóján, melyen élő közvetítés keretében mutattak be egy agykamra műtétet. Az egyedülálló fejlesztést és az ennek nyomán megvalósuló beavatkozások részleteit Erőss Loránd, az OMIII főigazgató főorvosa és Horváth Lajos, a kórház stratégiai és informatikai igazgatója mutatták be.