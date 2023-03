Láthatóan aggódik a kormány, hogy szabotázs érheti a magyar gazdaság ütőerét

Két egymást követő napon két magyar kormánytag is egyértelmű aggódását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Török Áramlatot is felrobbanthatják, illetve valamilyen szabotázs érheti, és így a miniszterelnök szavai szerint a magyar gazdaság ütőerét érné támadás.

Előbb hétfőn a parlamenti évadnyitó beszédében úgy fogalmazott Orbán Viktor kormányfő, félreérthetetlenül utalva a Török Áramlatra, amelyen keresztül Szerbia felől kapjuk a gázt:

Szeretném Önöket emlékeztetni arra, hogy a déli interkonnektor, amin keresztül a gáz Magyarországra érkezik, a magyar gazdaság ütőerévé vált. Az Északi Áramlat felrobbantása egy szimpla terror akció volt, akárki is követte el, egy terrorista akció volt. És nekünk azt kell tudnunk, hogy ha északon megtették, csak azért, hogy Oroszországból ne érkezhessen Európába gáz, ha ennek érdekében felrobbantották az északi vezetéket, akkor ezt délen is megtehetik. Szerbiával együtt világossá tettük, ha ez megtörténne, akkor azt nem lehet olyan könnyen megúszni, nem lehet úgy elmismásolni, mint ahogy ezt most az Északi Áramlat felrobbantásával teszik.

Ez egyrészt nagyon komoly üzenet azoknak, akik esetleg ilyen cselekmény végrehajtását mérlegelik, másrészt jelzi azt is, hogy a magyar kormányfő láthatóan aggódik amiatt, hogy egy ilyen lépés megtörténhet, ez pedig a magyar gazdaság ütőerén okozna súlyos kárt.

Ezzel ugyanis teljesen ellehetetlenülne a 2021 szeptemberben elindult 15 éves orosz-magyar gázszerződés teljesítése, hiszen abból évi 3,5 milliárd köbmétert az oroszok a Török Áramlaton keresztül vállaltak leszállítani, további évi 1 milliárdot pedig az Északi Áramlat-1 segítségével juttattak el Ausztrián keresztül Magyarországra.

Azzal, hogy tavaly nyár végére teljesen leállították az oroszok az Északi Áramlat 1-en a Németországba irányuló gázszállítást (majd szeptember elején felrobbant mindkét vezetéke, illetve az Északi Áramlat 2-ből is az egyik vezeték), ez az 1 milliárd köbméteres szállítás lehetetlenült el. Akkoriban az volt az orosz ígéret, hogy ezt átterelik többlet szállítások formájában a Török Áramlatra, de nem világos, hogy ez tartósan és maradéktalanul meg tud-e történni a továbbiakban is. Amint az alábbi ábrán bemutatjuk: a tavaly június és október közötti időszakban napi 10-ről felugrott napi 15-20 millió köbméterre a kiskundorozsmai belépési ponton keresztüli orosz gázszállítás, így ezen időszak alatt valóban leszállítottak 1 milliárd köbméternyi plusz gázt a Török Áramlat felől Magyarországra at oroszok.

Tavaly november 1. óta viszont végig csak napi 10 millió köbméternyi gázszállítás történik meg, így ha ezt kivetítjük egy teljes évre, akkor ezen az útvonalon keresztül valóban csak évi 3,5 milliárd köbméternyi orosz gáz érkezhet Oroszországból, alulteljesítve a 4,5 milliárd köbméteres szerződést.

ez, a 9-9,5 milliárd köbméternyi magyar gázfogyasztás közel harmadát jelentő szállítás lehetetlenülne el, ha bármi történne a Török Áramlattal. Éppen ezért vált a kormányfő megfogalmazása szerint a magyar gazdaság ütőerévé ez a vezeték.

Mindezek után kedden Lantos Csaba energiaügyi miniszter a XXI. Század Intézet videóinterjújában a Török Áramlat kapcsán kijelentette:

Egy kérdés van, hogy ne érje szabotázs ezt a vezetéket.

A beszélgetés során egyébként azt is bejelentette, akár üzenetként az Egyesült Államok felé, hogy a kormány komolyan vizsgálja az amerikaiak által építendő első európai kis moduláris reaktor ügyét (nukleáris kiserőmű).

Úgy fogalmazott:

Ez egy olyan kérdés, amivel nekünk is nagyon komolyan kell foglalkozni és foglalkozunk is. Én ezt a belátható jövőben egy teljesen reális opciónak tartom.

A Török Áramlattal kapcsolatos miniszteri üzenet is láthatóan azt takarja, hogy a kormány tart attól: valamilyen támadás éri a vezetéket és így ellehetetlenül az oroszok felőli gázbeszerzés. Emellett – amint arra januári átfogó elemzésünkben rámutattunk – az is lényeges kockázat, hogy a nyugati szankciók miatt a vezeték szokásos nyári karbantartása elmarad, mert a munkálatokat végző nyugati cégek tartanak a szankciók megsértésétől, de más (például jogi-szerződéses) ok miatt is ellehetetlenülhet itt a szállítás.

Az, hogy két egymást követő napon két kormánytag is ilyen üzeneteket fogalmazott meg a vezeték kapcsán, még inkább rávilágít arra, hogy milyen jelentőségű az ország folyamatos, zavartalan gázellátása kapcsán a Török Áramlat működése, illetve hogy milyen jelentős kockázatokat érzékel a kormány a vezeték elleni esetleges szabotázsra. Emiatt a témát a következő hetekben is kiemelt figyelem övezi, hiszen

a szállítás esetleges hirtelen megszakadása esetén ekkora volumenű gázmennyiséget egyik pillanatról a másikra nehéz lehet pótolni.

Ehhez egyrészt piaci gázvásárlások kellenének, ami felhajthatja a gáz árát az európai tőzsdéken is, illetve még inkább felértékelődne a föld alá eltárolt gáz felhozatala és az ország gázigényének ellátása onnan.

A múlt heti gáztároló piaci elemzésünkben részletesen bemutattuk a magyar helyzetet, azóta a friss adatok szerint a magyar tárolók együttes töltöttsége 48,5%-ra csökkent, ami az éves gázfogyasztás 30,5%-ára lenne elegendő.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd. Orbán Viktor miniszterelnök a frakcióvezetők felszólalásaira válaszol az Országgyűlés tavaszi ülésszakának nyitónapján, 2023. február 27-én. Mellette Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.