A kormány több ezer milliárd forintos terve egy szereplőn bukhat el

Magyarország rendelkezik az egyik legnagyobb közvetlen külföldi tőkebefektetés-állománnyal (foreign direct investment - FDI) a régióban. Az Orbán-kormány az elmúlt évek rekordjai után ráadásul tovább fokozná a tőkebevonás intenzitását. A cseh, lengyel és szlovén adatokat összehasonlítva az látszik, hogy a hazai támogatási rendszerrel igazán csak egyetlen régiós országban tudnak versenyezni. A kérdés már inkább az, hogy az EU és az USA kereskedelmi háborúja milyen új helyzetet teremt?

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy februári konferencián arról beszélt, hogy a magyar gazdaságban egy finanszírozási szerkezetváltás történik. Ebben pedig fontos a GDP-arányos beruházási rátát 30 százalék körül tartani, a beruházásokon belül pedig 20 százalék felett kell tartani az FDI-beáramlás szerepét, így tehát az éves tőkebefektetési volumennek a GDP 5-10 százaléka közötti mértéket el kell érnie.

A miniszter kijelentése semmiképpen sem jelent szemléletváltozást: a kormány az elmúlt 13 évben aktívan próbált javítani az ország tőkebevonzó-képességén, így a társasági adó alacsony szintje, a munkáltatói bérterhek csökkentése, valamint a szabályozási környezet is vonzóvá tette a külföldi befektetők számára a magyar gazdaságot. Viszont az FDI ilyen mértékű domaninciájának megcélzása jelent új irányt, amelyet részben az elmaradó uniós források hiánya is indokol, valamint az Európai Unió egységes piacán is egyre nagyobb támogatási verseny indult az ipari termelők fejlesztéseiért.

Ebből a szempontból érdekes is megnézni, hogy Magyarország a régiós versenytársakkal szemben hogyan teljesített, illetve milyen gazdasági ösztönzőkkel próbálják a környező országok elcsábítani a beruházókat.

Üzleti paradicsom, nagyvonalú adományok

Az adatok összehasonlítását segíti, hogy az Európai Unió (EU) 2020 októberétől egy új keretrendszert vezetett be a tagállamok által végrehajtott közvetlen külföldi befektetések (FDI) átvilágítására. A keretrendszer elsődleges célja a tagállamok stratégiai és gazdasági érdekeinek védelme, ugyanakkor a külső források bevonására vonatkozó nyitott rendszer fenntartása.

Ezt használták fel elemzésükhöz a Craiovai Egyetem kutatói, akik azt vizsgálták, hogy Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovéniában a közvetlen külföldi befektetések hogyan változtak, valamint azt, hogy milyen tényezők befolyásolták a tőkebeáramlást. A figyelembe vett elemek közé tartoznak a nemzetközi kereskedelmi statisztikák, a gazdasági trendek és a gazdasági szabadságindex összetevői. A többszörös lineáris regresszió módszerét és a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva a paraméterbecslésben eredeti modelleket találtak, amelyek az export, az import, az importkoncentrációs és diverzifikációs indexek, a kereskedelmi mérleg, a fizetési mérleg és a gazdasági szabadságmutató különböző összetevőinek függvényében magyarázzák az FDI-állomány változását.

Ezek fényében a legkevésbé érdekes adat, hogy melyik országba is érkezett a legnagyobb befektetési összeg. Viszont így is jól látszik az 1995-2020 közötti eredmények elemzéséből, hogy történelmi okai is vannak, hogy a régiós országokban miért van különleges jelentősége az FDI-nak: a kommunizmus utáni rendszerváltási folyamatokat kísérő privatizáció során hirtelen nagyon sok külföldi vállalat vetett szemet a régiós piacokra.

Ez ad magyarázatot arra is, hogy Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon miért lényegesen magasabbak az FDI-állományok, mint Szlovéniában, ahol eleve szabadabb volt a piac a jugoszláv időkben, valamint több vállalat maradt meg állami vagy szövetkezeti tulajdonban. A kutatók ezzel kapcsolatban hivatkozzák is a Világbank által 1997-ben Lengyelországban, Magyarországon és Csehországban végzett "Privatizáció és szerkezetátalakítás Közép- és Kelet-Európában" című tanulmányt, amely szerint 1995-ben a feldolgozóiparban a privatizált vállalatok aránya meghaladta a 60%-ot, ami megkönnyítette az FDI beáramlását.

Az adatok szerint Magyarország a négy elemzett ország közül az, amely 1995-ben a legmagasabb FDI-állománnyal indult, de az elemzett időszakban meglehetősen nagy ingadozásokat mutat.

Az FDI-beáramlás legmagasabb állománya 2012-ben érte el Magyarországot (a GDP 81,47%-a), majd egy időszakot követően 2018-ra a GDP 60,67%-ára csökkent.

A Csehországban 1995 és 2020 között szintén pozitív tendenciát mutat az FDI-állomány, a legmagasabb értéket 2020-ban regisztrálták (a GDP 78,2%-a). Az FDI-állomány változása ebben az esetben nem mutat jelentős ingadozásokat, és végül a négy elemzett ország közül az első helyen áll.

Lengyelország a harmadik helyen áll a GDP százalékában jelentett FDI-állomány szintjét tekintve, a legmagasabb értéket 2017-ben érte el, ami 45,31 százalékot jelentett.

A fent ismertetett okok miatt Szlovénia rendelkezik a legalacsonyabb, de stabilan fejlődő tőkebeáramlási mutatóval: az FDI-állomány maximális értékét 2020-ban regisztrálták, amely a GDP 38,6%-át tette ki. A nyugati szomszédunknál az állomány folyamatosan növekedett. Részben ez is magyarázza azt, hogy míg Csehország, Magyarország és Lengyelország esetében 2008-ban a gazdasági válság miatt csökkent az FDI-állomány, addig Szlovéniában nem volt jelentős visszaesés.

Az FDI-állomány változása 1995 és 2020 között a GDP-hez mért százalékos arányban. A kék vonal Csehország, a narancssárga Magyarország, a szürke Lengyelország, a sárga Szlovénia adatait mutatja.

Ahogy azt a kutatók felidézik, Magyarországon már a privatizációs időszak aktívan keresték a mindenkori kormányok a külföldi befektetőket: 1993-ban a Gazdasági Minisztérium létrehozta a beruházásokat és külkereskedelmet támogató kormányzati ügynökséget, amely 34 külföldi képviselettel rendelkezett. Már ebben az időszakban is komolyvonzerőt jelentettek a különböző állami támogatások: nagyvonalú adókedvezményeket biztosítottak a külföldi befektetők számára, például 10 évre szóló társaságiadó-mentességet az iparági befektetések esetében, ha a teljes beruházás értéke meghaladja a 40 millió dollárt, és az értékesítési volumen évente legalább 5 százalékos növekedést mutatott. De akkor is jártak kedvezménynek, ha a beruházó vállalatnak legalább 500 alkalmazottja volt, vagy a beruházás gazdaságilag elmaradott régióban valósult meg.

Mindemellett 2010 után az Orbán-kormány is folytatta az adókedvezmények biztosítását, majd 2017-től egyszámjegyűre csökkentették a társasági adót. A társasági adó nominális szintje mindezidáig 9 százalék volt, a globális minimumadó pedig csak kevés vállalat esetében alkalmaz majd tényleg effektív 15 százalékos szintet. Továbbá fontos elem az is, hogy az engedélyeztetési eljárások felgyorsítása érdekében gyakran alkalmazzák a "nemzetgazdasági célú kiemelt jelentőségű beruházások" besorolást, amely jelentősen csökkenti az új projekt adminisztrációs terheit.

A kutatók így megállapították, hogy az alacsonyabb általános adószinttel, valamint a vállalkozások hatékony működését a lehető legkevésbé korlátozó szabályozási és infrastrukturális környezet olyan tényezők, amelyek évről évre növelik a beáramló közvetlen külföldi tőkebefektetések állományát Magyarországon. Az exportcentrikusság is hatékony ösztönző a már jelenlévő vállalatoknak, hogy tovább bővítsenek. Ezt mutatja a kutatók egyedi modellezése, amely szerint a Magyarország területét elhagyó áruk mennyiségének 0,1%-os növekedése 5,4%-os növekedést eredményez az FDI-beáramlások állományában.

Kivel kell versenyezni?

A régióban igazi rivális csak Csehország lehet, ahol a közvetlen külföldi befektetések volumene 1993-2017 között több mint 130,1 milliárd euró volt, és emiatt a feltörekvő közép-európai országok között az első helyen vannak a kutatók szerint. Stratégiai előnyük, hogy 2018 augusztusában a vezető hitelminősítő intézetek A1 (Moody's), AA- (S&P) és AA- (Fitch) osztályzatokkal értékelték, amelyen igazán a világjárvány és az orosz-ukrán háború sem változtatott, összességében masszívan befektetésre ajánlott kategóriában vannak.

Itt érdemes megjegyezni, hogy az év elején az S&P leminősítette Magyarországot, a Fitch Ratings negatívra rontotta a kilátásokat, bár még így is mindkét esetben a befektetésre ajánlott kategóriában van. A Moody's pénteken éjszaka teszi közzé friss értékelését.

Visszatérve Csehországra, az állam vonzereje a külföldi befektetők számára elsősorban a geostratégiai elhelyezkedés jelenti, vagyis leginkább Németország közelsége. Emellett Prága is a befektetéseket ösztönző kedvező jogszabályi környezetet alakított ki, ráadásul ezt ritkábban változtatják meg, mint itthon, a stabilitás így különösen vonzóvá teszi az országot. Bár magasabbak, a kedvező munkaerőköltségek szintén pozitívumot jelentenek, ahogy a fejlett infrastruktúra (különösen a közlekedés és a távközlés) is. Ez még úgyis vonzóvá teszi Csehországot, hogy a helyi adókedvezmények messze nem olyan jelentősek, mint Magyarországon.

Lengyelországban bár jelentősen nőtt az FDI állomány húszéves távlatban, egyelőre nagy lemaradásban van az ország: a közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) 2010-ben a GDP 40%-át tették ki, ami a 2000-es szint duplája.

A kormány a befektetőknek különböző állami támogatásokat kínál, de a társasági adó 19 százalékos, cserében az elérhető ingatlanadó-mentesség, valamint a földvásárlásokra igénybevehető kedvezmények a befektetések mellett szólnak.

Ezek fényében egyáltalán nem irreális, hogy a magyar kormány növelné az FDI-mennyiséget, ami statisztikailag biztosan teljesülni is fog idén, mivel például a kínai CATL gyárberuházását is az idei évre kell elszámolni. Ennek fényében teljesülhet az a célkitűzés, hogy bár tavaly rekordösszegű, 7 milliárd eurónyi külföldi tőke áramlott az országba, ez idén elérheti 10 milliárd eurót is.

A kérdés az, hogy az Európai Unió új Green Industrial Plan nevű terve, hogyan változtat az erőviszonyokon: az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az állami támogatások lazább szabályozásával próbálják meg a modern ipari termelővállalatokat beruházásra ösztönözni. Ennek fényében viszont a gazdagabb tagállamok - mint az eddig is az ösztönzésben aktív Németország és Franciaország - mennyire próbálnak meg versenyezni a cégekért Magyarországgal. Továbbá az is kockázati tényező lehet, hogy az Egyesült Államok is aktívabb lett az állami támogatások frontján az inflációcsökkentő törvény (IRA) elfogadása óta.

Címlapkép forrása: Getty Images.