A Pénzügyminisztérium minden forintért nagyítóval vizsgáltatná át a költségvetési szerveket

Az államháztartási belső kontrollrendszer működésének, valamint szabályozásának felülvizsgálatára és aktualizálására készül a kormány. A Pénzügyminisztérium friss rendelettervezete több új határidőt bevezet, valamint a szabályokat az uniós joggal is harmonizálja. A költségvetési szervek az állami gazdasági társaságok, önkormányzatok és alapítványok is érintettek.

Csütörtökön közzé tett a Pénzügyminisztérium egy kormányrendelet-tervezetet, melynek a hivatalos indoklás szerint a célja az államháztartási belső kontrollrendszer működésének, valamint szabályozásának felülvizsgálata és aktualizálása, továbbá ezzel összefüggésben a jogszabályi koherencia megteremtése. Mint írják:

jogalkalmazói igény, egyben szakmai elvárás a belső ellenőrzési tevékenység naprakész, hatékony és eredményes működése és működtetése.

A költségvetési források felhasználásoknak intézményi, gazdasági társasági felhasználásának kontrollingját eddig is szabályozta a kormány, most viszont ezeket több ponton kiegészítik, vagy szigorítják. Ez azért is fontos, mert az állami pénzeket felhasználó intézményeket többen is ellenőrizhetik, külső vizsgálatot hajthatott végre az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az irányító szerv, illetve az általuk megbízott más személyek által végzett ellenőrzés.

A bonyolult szövegezésű, főként jogtechnikai részleteket tartalmazó új szabályozás-kiegészítése egyik fontos eleme lehet, hogy bevezetik az áthúzódó ellenőrzés fogalmát, : az éves ellenőrzési tervben szereplő, a tárgyévben megkezdett, de az adott év december 31-éig le nem zárt eljárásaira vonatkozik. Ugyanígy pontosítják, hogy ki lesz a belső kontroll felelős, aki a költségvetési szerv vezetőjének közvetlen irányítása alatt álló, a belső kontrollrendszer koordinálására kijelölt személy lesz. Az is tételes felsorolást kap a tervezet értelmező rendelkezései között, hogy ki számít vezetőnek.

Így a központi költségvetési szerv esetén annak első számú vezetője, minisztérium esetén a miniszter vagy – a miniszter által a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában történő felhatalmazás esetén – a minisztérium közigazgatási államtitkára, míg helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szervvezetője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének irányítója lesz ez.

Bekerül egy kiegészítés az eljárások megszakításával és felfüggesztésével kapcsolatban is. Erre eddig akkor kerülhetett sor, ha az ellenőrzést érintő személyi vagy szervezeti változás, a számviteli rend állapota, a dokumentáció és a nyilvántartások hiányossága, vagy az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység jogsértő magatartása az ellenőrzés folytatását akadályozza. Most ide bekerül az az első olvasatra rugalmasnak tűnő szabály, hogy:

Az ellenőrzést a belső ellenőrzési vezető abban az esetben is megszakíthatja vagy felfüggesztheti, ha az ellenőrzés lefolytatását elháríthatatlan külső körülmény akadályozza.

Ha megszakad az eljárás, vagy annak felfüggesztéséről döntenek, akkor erről a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét is tájékoztatni kell.

Az elkészült ellenőrzések jelentésénél bekerül egy plusz határidő, mivel eddig egyszerre kellett tájékoztatni a hivatalt és az érintett intézmény vezetőjét, most viszont ez úgy módosul, hogy a minisztérium belső ellenőrzési vezetője a belső ellenőrzési egység által készített jelentést annak lezárása után 8 napon belül küldi el.

Az is új szabály, hogy ha "az intézkedési tervben szereplő egyes feladatok végrehajtási határideje a tárgyéven túlmutat, a lejárt határidejű feladatok végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettségnek évenként, az adott évben a legutolsó határidő lejártát követően 8 napon belül kell tájékoztatást adni.

Kitolnak két héttel egy újabb határidőt is: a minisztérium belső ellenőrzési vezetője a jóváhagyott éves ellenőrzési jelentését a tárgyévet követő év április 30-ig küldi meg Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak, az eddigi április 15. helyett. A Hivatal az éves ellenőrzési jelentésekből összefoglalót készít, amelyet a tárgyévet követő év június 30-ig megküld az államháztartásért felelős miniszternek.

Az is újdonság, hogy az államháztartásért felelős miniszter az államháztartási belső kontrollrendszerhelyzetéről és működéséről a tárgyévet követő év szeptember 30-ig éves összefoglalót készít,amelyet a szakmai egyeztető fórum a tárgyévet követő év november 30-ig megtárgyal. Azéves összefoglalót valamennyi fejezetet irányító szerv vezetőjének a tárgyévet követő évdecember 31-ig meg kell küldeni. Eddig a miniszternek a tárgyévet követő évben július 31-ig kellett a dokumentummal elkészülnie, és nem voltak meghatározva a további egyeztetési körök határidejei.

Az alapítványok, közalapítványok esetében annyi különbségtételt vezetnek be, hogy míg eddig a szervezeteknél az első számú vezetőt tekintették irányítónak, most az egész vezetőtestületet, vagyis jellemzően a kuratóriumokat vonják be az ellenőrzési feladatokba. Az alapítványok esetében az államadosság-kezelés miatt bevezetett, a stabilitási törvény által meghatározott esetekben a költségvetési korlátozásoktól függetlenül, a szervezet működési sajátosságának megfelelően is kialakíthatóak a gazdálkodási szabályok.

A költségvetés alá tartozó gazdasági társaságoknál pedig azzal egészül ki az eddigi jogszabály, hogy belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki legalább ötéves belső ellenőrzési szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az ötéves szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményt akkor is alkalmazni kell, ha egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet.

Viszont ezen követelmény alól a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője, valamint a felügyelőbizottság és a tulajdonosi joggyakorló szervezet vagy személy engedélyével el lehet térni abban az esetben, ha a kinevezésre javasolt személy legalább hároméves belső ellenőrzési szakmai gyakorlattalrendelkezik.

A vizsgálatot lefolytatók összeférhetetlenségénél annyi változás lesz, hogy a belső ellenőrzést végző személy – beleértve a külső szolgáltató által kijelöltet is – nem vehet részt olyan belső ellenőrzési tevékenységben, amely olyan szervezetre irányul, ahol a belső ellenőrzést végző személy valamely tulajdonos, vezető, felügyelő bizottsági tag hozzátartozója, vagy a tulajdonosi joggyakorlónál belső ellenőrzési tevékenységet végez, netán egy rokona tesz így.

Van viszont ebben egy érdekes kiskapu, ugyanis ezt az összeférhetetlenségi szabály akkor nem kell alkalmazni,

ha a belső ellenőr a vállalatcsoport valamely más tagjánál áll alkalmazásban, vagy ha a tulajdonosi jogkörgyakorló maga is gazdasági társaság.

A társadalmi egyeztetésen az észrevételeket 2023. március 10-ig várja a Pénzügyminisztérium.