Megvan, kiknek kedvez a kormány legújabb különadó-húzása

Adócsökkentést és az adminisztrációs terhek mérséklését is hozhatja az a módosítás, amelyben a kormány megváltoztatta a feltételeket három extraprofitadó, a légitársaságokat, a gyógyszergyártókat érintő különadók és a népegészségügyi termékadó fizetésére – mondta az Inforádiónak a PwC adópartnere. Burján Ákos azt is elmondta az Infostart beszámolója szerint, hogy a gyógyszergyártókat érintő módosítás álláspontja szerint nem vonatkozik a nagyobb termelő cégekre.

A gyógyszergyártókat sújtó különadók azt mondják ki, hogy akinek van egy forintnyi gyógyszergyártásból származó árbevétele, akkor a teljes árbevétele adókötelessé válik és ugye ez az adómérték akár 8 százalékos is lehet 100 milliárd forint felett – ismertette a szabályozást Burján Ákos.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 28. Belenyúlt az extraprofitadó-szabályokba a kormány

A PwC adópartnere szerint a probléma ezzel az, ha van egy társaság, amely jellemzően nem gyógyszergyártási tevékenységet végez, az is bekerül ebbe a körbe, ráadásul a teljes árbevételével. Közben kiderült, hogy ez a rendelkezés bizonyos szektorokat nagyon hátrányosan érintene, olyanokat, amelyet a jogalkotók nem akartak sújtani.

Ilyenek lehetnek olyan társaságok, akik gyógyszertermék jellegű dolgot előállítanak, de nem ez a fő tevékenységük, gyógyszerkereskedelemmel foglalkoznak, de van valamiféle gyártási tevékenység is náluk, ráadásul maguk a patikák is beleeshetnek a körbe. Ezért a jogalkotó nem 1 forintban húzta meg ezek után a határt, hanem a teljes árbevétel egyharmadánál, ekkor válnak adóalannyá ezek a társaságok.

A szakértő kérdésre válaszolva egyértelműsítette, hogy a "nagy gyártók" benne maradnak az extra adóban.

Arról héten szintén beszámolt a Portfolio, hogy a Richter különadó terheit ez a rendeletmódosítás változatlanul hagyja. Bogsch Erik, a társaság igazgatóságának elnöke viszont épp a héten jelezte, hogy a gyártói különadó témájában egyeztetést tervez a kormánnyal.

Népegészségügyi termékadó

Most az került be a jogszabályba, ha valaki népegészségügyi termékadó rendszerébe tartozó terméket szerez be gyártói tevékenységéhez, és aztán a produktumot értékesíti, akkor a beszerzett termék után nem kell fizetnie, eddig az csak akkor volt így, ha külföldre értékesítette a terméket. Ez adókönnyítéshez is vezethet – állapította meg Burján Ákos. Ezek után nem zárható, hogy ezen, piacra kerülő termékek árai akár csökkenhetnek.

Hogy ez pontosan mely termékeknél, milyen mértéket ölthet, azt nem tudta megmondani az adószakértő.

Légitársaságok

2023. január 1-jétől új megközelítést vezettek be a légitársaságokat érintő adóztatás tekintetében. Korábban a Magyarországról induló utasok száma alapján kellett megfizetni az adót, a januárban életbe lépett változás szerint pedig a környezetterheléshez kötődik az adóztatás.

A héten megjelent rendeletmódosítás értelmében a rövidebb utakra eső adóteher csökkenni fog, lévén, hogy a környezet terhelése ezeken az utakon alacsonyabb, de a hosszabb utakra eső adóterhelés növekedni fog.

Egy rövidebb útnál 2700 forint helyett 1600 forint lesz a bizonyos egységre kivetett adó, míg

a hosszabb utaknál 5100 forintról 6200 Ft-ra emelkedik, tehát ez 20 százalékos emelkedés.

Azt még nem lehet tudni, hogy ez konkrétan mekkora változást hozhat a közeljövőben – mondta Burján Ákos, a PwC adópartnere.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán