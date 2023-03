Ilyen még nem történt a magyar magánegészségügyben: emelt szintű koraszülött intenzív osztály a Róbert Magánkórházban

A hazai magánegészségügyi szolgáltatók közül elsőként kapta meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kiadott működési engedélyt és nyitotta meg a koraszülött intenzív ellátási centrumát a TritonLife Róbert Magánkórház - hangzott el a keddi bemutató sajtótájékoztatón. Fábián Lajos, a magánegészségügyi csoport egyik alapítója és elnöke a kórház szempontjából mérföldkőnek nevezte a beruházást, a magánegészségügy oldaláról pedig történelmi pillanatnak tartja. Az eseményen bemutatkozott a PIC II osztály szakmai vezetése, Kocsis István egyetemi docens, a TritonLife Róbert Magánkórház Neonatológiai Osztályának osztályvezető főorvosa, valamint Ádám Zsolt, a TritonLife Róbert Magánkórház nagyforgalmú szülészeti osztályának szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvosa.

Egyedülálló fejlesztés

Történelmi pillanat ez a mai - kezdte beszédét Fábián Lajos, a TritonLife egyik alapítója. Azért mérföldkő ez a mai esemény, mert az a magánegészségügy, ami ma van jelen Magyarországon már nem az a magánegészségügy, mint 10-15 évvel ezelőtt - tette hozzá.

Az eseményen kiderült: több százmillió forintos beruházással hozták létre a magas színvonalú, perinatális intenzív centrum, ún. PIC II osztályt. Fábián Lajos arra is kitért, hogy az új koraszülött intenzív osztály az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) engedélyével bekapcsolódhat az állami szakorvos képzésbe, segítve a beteg újszülöttek ellátásáért felelős újszülött-gyógyászok (neonatológusok) számának növelését.

A koraszülött intenzív centrumokról

A koraszülöttek legnagyobb hányada a 34–36. várandóssági hét körül születik, ők sokszor jól tudnak alkalmazkodni a méhen kívüli élethez, de rájuk is fokozottabb figyelem kell, hogy összpontosuljon. Magyarországon II-es (szekunder), illetve III-as (tercier) szintű koraszülött intenzív centrumot (PIC – perinatális intenzív centrum) különböztetünk meg. Előbbi általában a 34–36. várandóssági hét között született, esetleg átmeneti légzéstámogatást igénylő újszülöttek ellátására hivatott, és a kevésbé súlyos betegségekkel (például kóros újszülöttkori sárgaság, enyhe fertőzés, közepes vércukoreltérések, közvetlenül nem életveszélyes fejlődési eltérések stb.) érintett újszülöttek ellátásában vesz részt. A magyar szabályozás szerint a koraszülöttek közül PIC II centrumba kerülnek a 34 hét és 1800/2000 g feletti babák, ilyen központot nyitott a TritonLife. A születés utáni megfelelő környezet, szakmai hozzáértés, biztonság nem csak a pici szempontjából fontos, de az anyának is szüksége van a segítségre, támogatásra, ezt szolgálják a családbarát/modern koraszülött ellátás alapjai. A fő sarokpontok: az anyatejes táplálás, 24 órás szülői jelenlét és a kenguruzás - ezek nélkül nincs családbarát PIC. A III-as szintű PIC-en pedig a súlyos, életveszélyes fertőzések, komoly légzési, keringési problémák, komplex fejlődési rendellenességek és az extrém éretlenek ellátását végzik.

A személyi és tárgyi feltételek kialakításán már évek óta dolgozott a TritonLife a Róbert Magánkórház épületében. Kocsis István egyetemi docens, a TritonLife Róbert Magánkórház Neonatológiai Osztályának osztályvezető főorvosa – csecsemő-, és gyermekgyógyász, neonatológus, és aneszteziológus szakorvos felelt ezért a szakmai munkáért.

Mitől is más ezzel a fejlesztéssel a Róbert Magánkórház szülészete?

Kocsis István elmondása szerint az intézmény a családbarát ellátás híve és ezt is szolgálja a mostani centrum megnyitása, ugyanis Magyarországon a legtöbbször az újszülöttek a 35. és 36. hétre születnek, mostantól az ő ellátásukra is lehetőség van a kórházban. Hangsúlyozta: éjjel-nappal szakember felügyelet van az osztályon. A centrum célja, hogy a koraszülöttek vagy beteg újszülöttek nagy eséllyel induljanak az életbe, a lehető legkevesebb maradvány tünet forduljon elő náluk. Az új koraszülött intenzív osztály már lehetőséget ad arra is, hogy koraszülöttség esetén vagy komolyabb megbetegedésnél sem kell elválasztani az édesanyákat gyermeküktől. Nem szállítják át őket más kórházba, hanem a családbarát ellátás elveinek megfelelően a koraszülött intenzív osztály egyedülállóan kialakított anya-gyermek szobáiba kerülhetnek – fejtette ki a főorvos. A baba-barát ellátás lehetővé teszi, hogy a koraszülötteket az édesanyák a kezdetektől igény szerint szoptathassák vagy bármikor-bármeddig kenguruztathassák, ami nem csak a szoros kötelék kialakításában segít, de támogatja a koraszülöttek idegrendszeri fejlődését, valamint a még fejletlen immunrendszerének is megfelelő támaszt ad.

Kocsis István hangsúlyozta azt is, hogy a koraszülések arányát már a családtervezés és a várandósgondozás során lehet csökkenteni. A kockázatos várandósságok Perinatális Intenzív Centrumokkal megerősített szülészeten történő gondozása, a koraszüléssel fenyegető várandósságok szoros ellenőrzés mellett napokkal vagy akár hetekkel való továbbvitele, a megszületés előtt adott ún. tüdőérlelő gyógyszer alkalmazása mind a gyermekek egészséges fejlődését alapozzák meg. A koraszülött intenzív ellátásban fejlődő koraszülött gyermekek gyorsabb gyógyulását biztosító, alacsonyabb szövődménykockázattal járó, kevésbé invazív gyógyító technikák térnyerése (mint a minimal handling, a non-invazív monitorizálás, a non-invazív lélegeztetési módok) egy másik jelentős tényező, mely bizonyítottan hozzájárult a gyermekek állapotának javulásához. Mindezek mellett elengedhetetlen része a sikernek a családközpontú koraszülött ellátás szemléletének egyre szélesebb körű elterjedése. A szülők folyamatos jelenléte, a bőr-bőr kontaktus (kenguru-módszer) lehetősége, a minél nagyobb arányú anyatejes táplálás elősegítik a növekedést, mérséklik a fertőzések előfordulását, és ezáltal is csökkentik a kórházban töltött napok számát, így összességében igen jelentősen hozzájárulnak az éretlen koraszülöttek szövődményektől mentes túléléséhez.

A TritonLife Róbert Magánkórház magas szintű humán és technikai feltétellel rendelkező koraszülött- és intenzív újszülött részlegén a tartós lélegeztetésre nem szoruló, de intenzív ellátást (infúziós táplálást, átmeneti légzéstámogatást, antibiotikum kezelést, szoros megfigyelést stb.) igénylő babákat ápolják – mondta a főorvos. A részleg műszerezettsége (magas tudású inkubátorok, központi rendszerbe kapcsolt monitorok, nagy tudású lélegeztetőgépek, újszülöttre adaptált infúzióspumpák, ultrahangkészülék, vérgázanalizátor), valamint az itt dolgozó neonatológus szakorvosok és szakszemélyzet nemzetközi szintű képzettsége és gyakorlata segíti a professzionális munkát. A fejlődés azonban nem állhat meg – teszi hozzá. Mivel a technikai feltételeink adottak, későbbiekben az ellátás még magasabb szintű specializálása várható a koraszülött intenzív osztályon. Ehhez a már meglévő digitalis alkalmazások (pl. elektronikus lázlap, centralizált többparaméteres monitorizálás) és a mesterséges intelligencia lesz a segítségünkre.

Ádám Zsolt, a TritonLife Róbert Magánkórház nagyforgalmú szülészeti osztályának szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvosa azt hangsúlyozta, hogy a magánkórház szülészete az otthonos szülés elhivatottja.

A terület kiemelt fontosságú, mert a világon minden 10. várandósság koraszüléssel végződik, hazánkban 8-9 százalék között mozog ez az arány, tehát kedvezőbb a helyzet, de ez is évente kb. 7500-8000 koraszülött gyermek világrajövetelét jelenti.

Nagyra nőtt a TritonLife Csoport

Fábián Lajos emlékeztetett arra, hogy 5 éve vették át a kórházat és indult meg az országos építkezés. Az alapító előrevetítette: hamarosan újabb bejelentéseket tesz a magánegészségügyi cégcsoport, jelentős lépéseket terveznek. A közlemény szerint Budapesten a három nagy járóbetegközpont mellett, átadás előtt áll a harmadik magánkórházuk, valamint központi laboratóriumuk, de dinamikusan terjeszkednek a vidéki nagyvárosokban is, fokozatosan az egész országra kiterjesztve minőségcentrikus kiválósági központjaiknak működését, az állami ellátást is segítve. A TritonLife központjai országszerte 8 városban - Budapest, Budaörs, Debrecen, Eger, Kaposvár Szeged, Veszprém, Hódmezővásárhely - és 15 helyszínen elérhetők.

1800 gyermek születik ebben az infrastruktúrában - jelezte. A szülésszám-emelkedés magával hozta azt természetes szülői igényt, hogy a nálunk született speciális kezelési igényű újszülötteket és a vártnál hamarabb érkező koraszülötteket ne szakítsuk el a szüleiktől, azaz amíg lehet, ne helyezzük át más Perinatális Intenzív Centrumba, hanem biztosítsunk a kórházon belül a legmagasabb szintű biztonságot jelentő, intenzív újszülött és koraszülött ellátást – emelte ki a TritonLife Csoport elnöke.

Tavaly 7000 műtétet végeztek különböző szakterületeken. Több mint 350 ezer orvos-beteg találkozást bonyolít le a magánegészségügyi szolgáltatócsoport. 11,5 milliárd forint volt a 2021-es árbevétel, tavaly 17,3 milliárd forint volt ez az összeg - ismertette.

Az idei terv 20,4 milliárd forintos árbevétel - jelezte.

Beruházásokra az elmúlt 5 évben mintegy 14 milliárd forintot fordíttak, és több, mint 2 milliárdot költöttek K+F+I tevékenységre.

Amivel az egész ország küzd, a TritonLife is küzd, a rezsiszámla összege emelkedett, fél milliárd forinttal. A humánerőforrásért is folytatják a küzdelmet, valamint a bérek emelése is zajlik folyamatosan, és a kihívások között említette a csoport elnöke továbbá az árfolyam emelkedését, ami az inflációra hat az egészségügyben.

A TritonLife csoport által foglalkoztatott orvosok száma 2022-ben 40 százalékkal, 635-re emelkedett, az egyéb foglalkoztatottaké pedig 78 százalékkal, 544-re nőtt.

2021-ben abszolút számok tekintetében a harmadik, de – ha a biztosítási bevételeket és az állami NEAK-finanszírozást nem számoljuk, akkor – valójában már a legnagyobb integrált magyar magánegészségügyi szolgáltató volt a TritonLife - hangoztatja a közlemény.

Fotók: Tritonlife, Mohai Balázs