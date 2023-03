Emelt tarifát terveztek a rövidebb taxiutakra, de a fővárosi önkormányzat ellenállt

Felmerült az emelt alapdíj a rövidebb taxis fuvarokra, de a fővárosi önkormányzat a tárgyalásokon ezt elutasította - mondta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Portfolio Checklist podcastjában, amelyben arról is szó volt, hogy szerinte miért vált be az elmúlt 10 évben a rögzített árazás. A tarifák hétfőn emelkedtek: az alapdíj a korábbi 1000-ről 1100 forintra, a kilométerdíj 400-ról 440-re, a percdíj pedig 100 forintról 110 forintra nőtt.

A taxis tarifák emelését egyértelműen az ársapka eltörlése tette szükségessé. Tavaly tavasszal ugyanis, amikor az infláció és az elmúlt évek elmaradt tarifaemeléseit korrigálták és az utasok egy nagyobb léptékű emelést érezhettek, úgy álltak fel a tárgyalóasztaltól az önkormányzat és a taxisok képviselői, hogy ha eltörik az ársapkát, akkor újra leülnek - mondta Metál Zoltán.

Tavaly decemberben 10 százalékról beszéltek, illetve a taxisok idén az év elején azt javasolták, hogy a rövidebb fuvaroknál legyen magasabb az alapdíj. Ezt az önkormányzat nem fogadta.

Utóbbira a taxisok 1500 forintot javasoltak – a jelenleg hatályok 1100 forint helyett – mert nagyon sok az apró fuvar, amire esetleg a taxisok messziről mennek. Itt olyanokra kell gondolni, mikor valaki a bevásárlás után megy haza a csomagokkal vagy éppen a közeli rendelőből térne haza, esetleg ha esik az eső

- magyarázta az érdekvédelmi vezető.

Az emelés részben a taxisokat ösztönözte volna arra, hogy a rövidebb fuvarokat is szívesen felvegyék, másrészt átgondolásra késztette volna azokat az utasokat, akik csak "esernyőnek szeretnék használni az autót" egy párszáz méteres szakaszon.

Ha elszáll az infláció, újra tárgyalnak

A főváros rendelete azonban tartalmazza azt is, hogy ha a KSH szerinti maginfláció, az üzemanyagárak és a bérek 20 százalékkal emelkednek, akkor automatikusan leülnek tárgyalni.

Én most erre nem látok esélyt a közeljövőben

- tette hozzá Metál Zoltán.

A főváros által javasolt sávos emeléssel kapcsolatban – amely részben visszaállította volna a versenyt a cégek között – Metál Zoltán azt mondta, hogy az elmúlt években is sokan megkérdőjelezték a hatósági ár hatékonyságát.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg:

Vannak olyan vélemények, amely szerint a szabad piaci versenyben sem az utasok, sem a taxisok nem érezték jól magukat.

A feszültséget az okozta, hogy a taxisok nem tudtak megfelelni azoknak az árkövetelményeknek, amelyeket a fuvarszervezők diktáltak.

2013, a hatósági ár bevezetése egyfajta mérföldkő volt. Metál Zoltán szerint az elmúlt 10 év megerősítette a döntés helyességét, hiszen egyre nő a fuvarigények száma, az utasok pedig biztonságban érezhették magukat, hogy kiszámíthatóak lettek a díjak.

A szakember szerint a bécsi példát – ahol valóban van egy sáv, amelyen belül a taxiárak mozoghatnak – nem lehet összevetni a budapesti helyzettel, ott ugyanis olyan szolgáltatásokért is pénzt kérnek, amiért itthon nem. Ha bankkártyával fizet az például extra kiadás, ha csomagot tesz be az autóba az is.

A teljesen szabad árazás megjelenése azt is jelentené, hogy valaki elmegy A-ból B be reggel és fizet 5 ezer forintot, majd vissza már 13 ezret.

Tavaly, amikor 35 százalékkal emelkedtek a tarifák, nem történt visszaesés. Ez alól csak az emelést követő 1-2 hónap kivétel, amikor a taxisok tapasztalni szoktak egy 5-10 százalékos csökkenést, de ez jellemzően nem tart sokáig.

A magyar taxidíjak egyébként még mindig alacsonyabbak, mint a nyugat-európai városokban - hívta fel a figyelmet Metál Zoltán.

