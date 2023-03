Itt a friss adat: tényleg láthattuk a magyar áremelkedés csúcsát

Februárban 25,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon, ami megfelel az előzetes várakozásoknak. Ezzel valószínűleg a januári áremelkedés volt a csúcs, komolyabb esés viszont várhatóan csak az év második felében jön majd.

A januári 25,7 százalék után 25,4 százalékra lassult az áremelkedés üteme, ami azonban még mindig nagyon erős, hiszen az év eleji csúcs majdnem 27 éve nem látott rekordot jelentett. A maginfláció 25,2 százalék volt, míg a nyugdíjas fogyasztóiár-index 26,9 százalékon állt.

A Portfolio által előzetesen megkérdezett elemzők átlagosan éppen 25,4 százalékos értéket vártak, vagyis mondhatjuk, hogy telibe találták a februári értéket. A szakemberek szerint a következő hónapokban még magas maradhat az infláció, akár az év közepéig is folyamatosan 20 százalék feletti értékeket láthatunk. Aztán a második félévben a gazdaság alkalmazkodása és a magas bázis miatt jöhet komolyabb csökkenés, ami decemberre jó eséllyel 10 százalék alá viszi a rátát.

Az infláció enyhe mérséklődését egyrészt az élelmiszerek dezinflációja magyarázza, igaz, az árindex 44-ről 43,3%-ra mérséklődése nem mondható látványos szelídülésnek. Havi alapon még így is 1,7%-kal drágultak az élelmiszerek, tehát még mindig felfelé kúszik az élelmiszer-árszint, csak nem olyan tempóban, mint egy éve ilyenkor. A másik lehúzó tényező a háztartási energia volt. Ez egy meglehetősen bizonytalan hatás, hiszen a KSH-nak azt kell kikalkulálnia, hogy a lakosság fogyasztásának mekkora része esett a magasabb ("piaci") árú rezsibe. Mivel a fogyasztás az időjárásnak is köszönhetően kedvezően alakult, ezért a statisztikai hivatal itt is áresést kalkulált. Segített az infláció csökkenésében az üzemanyagok áralakulása: tavaly ilyenkor emelkedett a bázis, most enyhén csökkentek az árak a kutakon.

Felfelé húzta az inflációt az adóhatások miatt dráguló szeszes ital, dohány termékkör, illetve februárban is erős maradt a szolgáltatások drágulása. Egyelőre nem látszik a forinterősödés hatása a magas importhányadú tartós fogyasztási cikkek körben, hiszen havi alapon még mindig minimális drágulást regisztrált a KSH. Igaz, tavaly februárban már javában tartott a termékkör áremelkedése, ezért a bázishatás az éves árindexet lefelé húzta.

A KSH szerdán megjelent adatai szerint egy év alatt a legnagyobb mértékben, 49%-kal a háztartási energia ára emelkedett, de itt is lassult a drágulás, hiszen az utóbbi hónapokban bőven 50% felett volt a ráta. Az élelmiszerek ára 43,3 százalékkal emelkedett tavaly februárhoz képest, ez szintén lassulást jelent a januári 44 százalékról, de havi alapon még mindig drágábbak lettek a termékek. Közel átlagos mértékben nőtt az egyéb cikkek és üzemanyagok ára az árstop decemberi eltörlése miatt, havi alapon azonban most a szeszes italok és dohányáruk drágulása volt a legjelentősebb.

A mostani adat megerősíti azt a vélekedést, hogy

AZ MNB óvatos lehet 18 SZÁZALÉKOS IRÁNYADÓ KAMAT CSÖKKENTÉSÉnek megkezdésével,

ahogyan azt hónapok óta kommunikálja. Márciusban ugyan a friss előrejelzés (megjelenik az inflációs jelentés) is alátámaszthatja a monetáris lazítás indokoltságát, ám könnyen lehet, hogy a jegybanknak egy csökkenő inflációs adat még kevés lesz, hogy trendszerű változásról beszélhessen, ráadásul egyelőre a csökkenés mértéke is visszafogott. Így várhatóan március végén majd utalást tehetnek arra, hogy amennyiben ez a kedvező tendencia fennmarad, akkor kerülhet terítékre a lazítás, de valószínű, hogy konkrét lépésre inkább már csak a második negyedévben kerül sor.

A következő hónapok nagy kérdése az árstopok eltörlése lesz, a kormányzati kommunikáció arra utal, hogy az infláció jelentős csökkenéséig erre nem kerül majd sor, így a nagy kérdés az lesz, hogy az április végi határidő után eltörlik-e az intézkedést. De önmagában a kilenc élelmiszer súlya minimális a teljes kosárban, vagyis az esetleges eltörlés is minimális emelkedést hozna csak az inflációban.

A KSH összegzése szerint az élelmiszereken belül éves összevetésben leginkább a tojás (79,2%), a tejtermékek (76,2%), a vaj és vajkrém (75,1%), a sajt (72,1%), a kenyér (71,1%), az édesipari lisztesáru (68,6%), a száraztészta (57,3%), a tej (53,7%) és a péksütemények (51,9%) drágultak. A termékcsoporton belül a liszt (9,8%) és az étolaj (3,4%) ára nőtt a legkisebb mértékben egy év alatt.

A tartós fogyasztási cikkekért 12,6, ezen belül az új személygépkocsikért 23,9, a fűtő- és főzőberendezésekért 20,2, a konyha- és egyéb bútorokért 19,6, a szobabútorokért 17,8%-kal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban.

átlagosan 18,8, ezen belül a szeszes italok 25,6%-kal drágultak. Az állateledelek ára 55,5, a mosó- és tisztítószereké 33,4, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 28,5, a testápolási cikkeké 28,2%-kal lett magasabb.

A járműüzemanyagok 30,3%-kal drágultak.

