Az energiakrízis romba döntötte az állami kórházak terveit

Portfolio 2023. március 10. 16:15

A 2021-es évhez képest az állami kórházak energia- és gázszámláinak többletköltsége 120-150 milliárd forint 2023-ban - árulta el a kórházszövetség által, a tagszervezeteik körében végzett felmérés eredményeit Velkey György, a szervezet elnöke, akivel a kórházak jelenlegi gazdálkodási körülményeiről, működésük környezetéről és finanszírozásukról, illetve annak változásáról is beszélgettünk. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója egyúttal értékelte a tavaly év végén végrehajtott adósságrendezést, amely szerinte nem volt szektorsemleges. A szakember abban bízik, hogy a magas energiaszámlák miatt idén év közben lesz állami segítség, az adósság melletti gazdálkodás ugyanis kényszergazdálkodást jelent és a beszállítókra is negatív következményekkel jár. Kitért arra is az MKSZ elnöke, hogy a szakápolók hiánya miatt szinte mindenhol teljesítménykorlát tapasztalható, a speciálisan képzett szakápolók hiánya pedig a műtéti számokat fogja vissza, mert nem mindenhol tudják kiállítani az operáló csapatot, miközben a szépen felújított infrastruktúra ott áll. Közben az ápolók hónapról hónapra élnek, hiszen a béremelésük csúszik, de eközben a magas infláció őket is sújtja. Az interjúban úgy vélekedett, hogy ezek miatt sürgős lépés az ápolói életpálya rendezése.