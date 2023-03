Berobbant a klasszikus befektetési forma, a profik szerint ez lesz idén is a befutó

Az elmúlt évtizedben nem sok jóval kecsegtettek a részvénypiacok az olyan klasszikus értékalapú befektetők számára, akik az alacsony árazási szorzókon forgó, stabil üzleti modellel rendelkező, magas osztalékhozamot ígérő cégek részvényeit keresik. A velük szemben álló növekedési részvények dominálták a piacot az olcsó pénz és a nullaközeli kamatszintek időszakában. A monetáris politikai széljárás változása viszont a growth-value versenyben is fordulatot hozott és az értékalapú befektetések masszív felülteljesítésbe kezdtek a tavalyi év eleje óta. Most, hogy az elmúlt hetek adati alapján az infláció tartósabbnak tűnik, mint amire a piac számított, és a jegybankok hozzáállása változatlan az áremelkedési ütem letörésével kapcsolatban, több Wall Street-i profi arra számít, hogy a value részvények felülteljesítése az idei évben is kitarthat.