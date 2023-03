Nagy gázpiaci bejelentések jöttek Brüsszelből, vették is a lapot az oroszok

Weinhardt Attila 2023. március 10. 13:24

Arra fogok javaslatot tenni, hogy a jövő évre is hosszabbítsuk meg az EU-ban a 15%-os gázspórolási szabályt, és azt kérem a tagállamoktól, illetve a cégeiktől, hogy ne kössenek új orosz LNG-vásárlási szerződéseket, mert teljesen meg kell szabadulnunk az orosz gáztól – többek között ezeket a rendkívül fontos információkat jelentette be csütörtökön Kadri Simson. Az Európai Bizottság energiaügyi biztosa éppen azokban az órákban kezdte lebeszélni az új orosz LNG-vásárlásokról a tagállamokat, amikor Moszkvában az orosz miniszterelnök, Mihail Misusztyin, bejelentette a nagyratörő orosz LNG-export terveket. Ennek egyik fontos felvevő piaca elvileg az Európai Unió lenne, de ha a vezetékes után a cseppfolyósított földgázt is teljesen „kiutálják” az EU-ból, akkor a hajókkal szállított termék nyilván meg tudja majd találni a helyét más térségekben is, és éppen ezt a kikerülő stratégiát takarja az orosz bejelentés. Összességében az látszik, hogy nemcsak a német kormány, hanem a vezető uniós döntéshozók is a végleges és teljes szakítást készítik elő az EU és Oroszország között a gázpiacon, összhangban az egy éve eldöntött fő stratégiai céllal.