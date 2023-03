Szakadnak a kötvényhozamok az amerikai bankcsődök után: két nap alatt minden megváltozott

Olyan heves esést látunk az amerikai és európai kötvényhozamokban, amelyekre a koronaválság óta nem volt példa, miközben a részvénypiacok is esnek, a dollár gyengül. Nem kétséges, hogy az amerikai bankcsődök állnak a jelenség mögött, a befektetők ugyanis úgy kalkulálnak, hogy a Fednek a vártnál sokkal korábban kell leállnia a kamatemelésekkel - úgy gondolják tehát, hogy az amerikai jegybank figyelemmel lesz a kamatemelések bankrendszert érintő hatására, és ezért visszafogja magát. A piac szerint a Fed egyszerűen hátrébb sorolja az árstabilitásért folytatott harcot, hogy biztosítsa a pénzügyi stabilitást. Amennyire egyértelmű hétfő reggel a konszenzus ezzel kapcsolatban, annyira nem biztos, hogy tényleg így lesz.

Az amerikai bankcsődök egycsapásra mindent megváltoztattak

A Silicon Valley Bank és a Signature amerikai kereskedelmi bankok váratlan csődje felébresztette az aggodalmakat a pénzügyi rendszer stabilitásával kapcsolatban, a 2008-as emlékek után nem ok nélkül. Az amerikai pénzügyminisztérium és a jegybank együtt nyugtatják a betéteseket és a befektetőket, a jegybank a szükséges likviditás biztosítására egy új eszközt is létrehozott, a betétesek védelmét a szabályozók garantálják. Mind a pénzügyi felügyeleti szervek, mind az elemzők reakciói arról szólnak, hogy rendszerszintű összeomlásra nem számíthatunk, az amerikai bankrendszer – főleg a 2008-ban bevezetett szabályoknak köszönhetően – stabil.

A piacok mindenesetre már most mérföldkőként tekintenek a hétvégi eseményekre.

Ez tisztán látszik a várakozások változásán. Míg múlt héten nőtt a várakozás azzal kapcsolatban, hogy az amerikai jegybank jövő heti ülésén 50 bázispontos kamatemelést hajthat végre, ez mára a múlté: a piaci szereplők 95%-os valószínűséggel úgy vélik, hogy a Fed a következő ülésén csak 25 bázisponttal emel. De nem ez a legérdekesebb fejlemény, hanem az, hogy a Fed jövőbeli kamatpályájával kapcsolatos várakozás egy csapásra átárazódott: a piac immár 5,25%-on várja a kamatszintek tetőzését májusban. Pénteken még 5,75%-ot vártak júniusi tetőzéssel.

Ez rendkívül gyors átárazódás, ilyen heves eltolódás ilyen rövid idő alatt nem következett be a jelenlegi kamatemelési ciklus során. Pedig meglepetésekből volt bőven: a piac már 2022 nyarán átfordult optimizmusba az inflációval kapcsolatban, amely szertefoszlott, majd ugyanez megtörtént tavaly november és idén január között. Ennyire heves kilengések a kamatpályával kapcsolatos várakozásban nem történtek 2021 vége, a jelenlegi inflációs-monetáris ciklus óta egyszer sem.

Mégis mi lesz ebből?

A kamatpálya tetőzésére vonatkozó várakozások fontosabbak, mint amennyire elsőre tűnnek. A pénzügyi szereplők ugyanis az eszközök árazását nem a jelenkori, hanem a közeljövőben várható kamatokhoz kötik (miért hitelezne egy bank például 5%-on több évre, ha az irányadó kamatot néhány hónapon belül 6%-ra várja, azaz ezt a kamatot kockázat nélkül megkapja majd a jegybank jóvoltából?).

A kamatok átárazódása így nagy mozgásokat hozott az állampapírpiacokon is.

Az amerikai kétéves kötvények hozama – amely rövid lejárata okán szorosabban leköveti a kamatkilátásokat – több mint fél szazalékpontot esett. Múlt csütörtökön még 5,1% felett állt a hozam, ez mára 4,3%-ra esett vissza.A 10 éves hozam a múlt heti 4% környéki szintről 3,5%-re esett mára. Ilyen nagy szakadást ilyen rövid idő alatt a koronaválság mélypontja óta nem láttunk.

Noha egyelőre az amerikai bankrendszer érintő – a többségi vélemény szerint nem általános – problémáról van szó, az amerikai kötvények a világ minden eszköze számára irányadóak, így nem véletlen, hogy az európai kötvényhozamok is esnek. Az elmozdulás itt nem akkora, mint a tengerentúlon, de látványos.

A hozamesésnek lehet egy olyan általános olvasata, hogy a gazdasági (nemfizetési) kockázatok mérséklődését jelzi, de a jelen helyzetben ez nem igaz, ma két dolog mozgatja a hozamokat:

egyrészt a fenti technikai átárazódás: azzal, hogy a Fed által mozgatott bankközi kamat várhatóan alacsonyabban lesz, a kötvényektől is értelemszerűen kisebb hozamot vár el a piac;

másrészt a részvénypiacok esésével nő a kereslet a sokkal biztonságosabb kötvények iránt, ami felveri az árfolyamot (az árfolyam ellentétesen mozog a hozammal).

Emellett a múlt péntek óta tartó heves dollárgyengülés mögött is a fenti átárazódás állhat: azzal, hogy a várható kamatpálya alacsonyabban lesz, kevésbé vált vonzóvá a dollárbefektetés. A dolláresés mögött lehet egy olyan (mérhetetlen) hatás is, hogy az USA-tól úgy általában elkezdtek tartani a befektetők, hiszen ez az ország most abaj forrása (nem tudjuk, hogy ez a hatás mennyire releváns, hiszen amennyiben az amerikai bankrendszer meginog, az a világ minden táján kifejti hatását).

Mindenesetre a piac egyértelműen úgy kalkulál, hogy a bankszektor kockázatai miatt a Fednek le kell állnia a kamatemelésekkel májusban, és már szeptemberben vágni fog.

A dollár mozgása tökéletes mutatja a befektetők hevességét: Jerome Powell Fed-elnök múlt heti beszédére magasabb kamatpályát, az SVB-csődjére alacsonyabb kamatpályát áraztak. Ez tisztán látszik az euró-dollár kereszt heves kilengésein.

Tényleg leállhat a Fed?

Fontos kihangsúlyozni, hogy a fenti mozgásokat az a várakozás hajtja, hogy az amerikai jegybank májusban leáll a kamatemelésekkel.

De a várakozástól függetlenül semmi garancia nincs rá, hogy ez tényleg így lesz.

Sőt, ha igaz lesz a Fed által jelenleg hangoztatott narratíva, hogy az SVB és a Signature csődje elszigetelt jelenség, amely nem hordozza magában a rendszerszintű kockázatot, akkor indokolatlan lenne a szigorítás leállítása. A bankcsődökhöz hozzájárult a Fed kamatemelése (a banki mérlegekben felhalmozott kötvények ugyanis leértékelődtek, ezért a betétek mögötti fedezet jelentősen csökkent), de semmiképp nem a kiváltó oka volt. Egy egészséges bankrendszernek 4-5%-pontos kamatemelést át kell vészelnie a rendszer megingása nélkül.

Ha a mai piaci helyzet túlreakciónak tekinthető, és kiderül, hogy nincs rendszerszintű kockázat a bankrendszerben, akkor egészen biztosan folytatódni fog a Fed kamatemelése. A Fed 2022 márciusában 0,25%-ról emelte a kamatokat 4,75%-ra, és jövő héten további 25 bázispontos emelés van kilátásban. Az inflációs nyomás továbbra sem enyhül a gazdaságban, a pénteken érkezett munkaerőpiaci adat arra utal, hogy a kereslet továbbra is erős lesz, kizárólag a Fed céljait (főleg a 2%-os éves inflációs célt) tekintve tehát jelenleg semmi nem indokolja a szigorítás leállítását.

Sőt, amennyiben a jegybank teljesen tisztában van vele, hogy az SVB-csőd nem gyűrűzik tovább, még egy jelzésértékű 50 bázispontos kamatemelés sem kizárt jövő héten.

A pénzügyi feltételek ugyanis jelentősen enyhültek azzal, hogy a piac hirtelen átárazta az eszközöket az alacsonyabb kamatpályával kalkulálva – ezzel pedig romlott a monetáris transzmisszió hatékonysága -, ilyen környezetben pedig a Fed váratlan lépésivel nagyobb erőt tud kifejteni. Ha pedig így lesz – és közben a bankrendszer stabil marad -, akkor a hozamok pont olyan gyorsan visszatalálhatnak régi szintjükre, ahogy most leestek onnan. Ne feledjük, a piacok manapság különösen szeszélyesek, hevesen reagálnak minden beérkező információra.

Meghatározó lesz persze a holnap érkező februári inflációs adat, hiszen amennyiben az áremelkedés mértéke jelentősen enyhült, akkor már a Fed célrendszere szempontjából is indokolt lehet az alacsonyabb kamatpálya, de ez teljesen független a bankcsődtől.

Ha viszont a Fed még nem látja biztosítottnak a rendszer teljes stabilitását, vagy a rosszabb forgatókönyv válik valóra, akkor értelemszerűen a kamatemelések elmaradnak majd. (A Goldman Sachs szerint ez már márciusban bekövetkezik, de ezt a véleményét egyelőre nagyon kevesen osztják.) Ezt most még lehetetlen megmondani.

Egy viszont biztos: a nagy mozgások ellenére a piac sem a rendszer összeomlását árazza most.

A szeptemberre várható kamatvágás és a mai 4,75%-ról 5,25%-ra emelkedő kamatpálya még mindig kamatemelést jelent, a szeptemberi 25 bázispontos vágás pedig nem olyan drasztikus, mint amit a bankrendszer egy esetleges összeomlásánál látnánk. A piac tehát most leginkább arra számít, hogy a jegybank a pénzügyi stabilitást szem előtt tartva megpróbálja mérsékelni a bankrendszert érő károkat, és bízik az 5,25%-os kamatszint elégséges voltában az infláció elleni harcban, vagy egyenesen hátrébb sorolja azt a pénzügyi stabilitás mögé (ha valóban vannak kockázatok utóbbi kapcsán, akkor helyesen tenné ezt a jegybank). Az óvatosság és a megelőző intézkedések tehát mindenképp indokoltak, a pánik egyelőre semmiképp.

