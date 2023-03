EKB-döntés a bankcsődök közepette: gyönyörűen becsomagolt semmi

Az Európai Központi Bank rendkívüli kommunikációs bravúrt hajtott ma végre: kitartottak a korábbi kamatemelési tempó és a beígért monetáris szigor mellett, miközben úgy nyitották ki az ajtót a kamatemelések esetleges leállítása előtt a bankcsődökre reflektálva, hogy a bankrendszer veszélyeiről alig beszéltek. Ezzel azt az érzetet keltették, hogy a bankrendszer stabilitása miatt nem kell aggódni, továbbra is az infláció elleni harcra fókuszál a jegybank. Ennél több nem is kellett most, de a nehézségeket egyelőre csak elodázta a jegybank.

Odacsapott az EKB, mintha nem is lett volna bankcsőd

Az Európai Központi Bank mai kamatdöntő ülésén 50 bázisponttal emelte a kamatot, az irányadó betéti ráta ezzel 3%-ra nőtt. A jegybank tehát beváltotta korábbi ígéretét, a februári döntés során előrevetített mértékben emeltek. Ezáltal nem lassult a kamatemelési tempó sem, februárban is 50 bázisponttal növelték az irányadó rátát.

Pedig a korábbi jelzés ellenére nem volt egyértelmű, hogy így lesz. A múlt hétvégén az Egyesült Államokban csődöt jelentett a Silicon Valley Bank és a Signature, két nagyméretű kereskedelmi bank. A bankcsődökhöz hozzájárult, hogy a Fed rendkívül gyorsan emelete a kamatokat, a bankok mérlegében felhalmozott kötvényállomány így leértékelődött. A 2008-at idéző események után azonnal estek a kamatemelési várakozások, a piac például júniusra már kamatvágást vár a Fedtől.

Európában is jelentős kamatemeléseket láttunk tavaly júliustól kezdődően, azóta már összesen 3,5%-ponttal nőtt az irányadó ráta, az EKB rövid történelmében sosem volt még ilyen szigorú. Az amerikai bankrendszer problémái persze Európában is felvetették a kérdéseket, hogy folytatódhat-e a kamatemelés. A határidős piacok átárazták a márciusi ügyletekben a kamatszintet, és már 25 bázispont volt a konszenzus mára, és a kamatpálya korábban várt tetőzése 3,75-4%-ról 3,3-3,4% környékére esett a hét elején.

A piaci szereplők tehát egyértelműen úgy gondolták, hogy az európai jegybanknak is lassítania kell a kamatemelési tempón a bankrendszer sérülékenysége miatt. Ez azonnal felvetett egy kérdést: a jegybanknak akkor most fel kell adnia a harcot az infláció ellen? Ha a pénzügyi stabilitást veszélyezteti az árstabilitás elleni harc, akkor mindenképp, hiszen előbbi elvesztése sokkal súlyosabb gazdasági zavarokkal jár, mint az utóbbi feladása.

Ehhez képest az EKB 50 bázisponttal emelte a kamatot, és kiemelték, hogy az elmúlt hét fejleményei miatt biztosan nem adják fel az infláció elleni harcot.

A jegybank a közleményben ugyan megemlítette, hogy az elmúlt hét fejleményeit szorosan figyelik, és szükség esetén biztosítják a szükséges likviditást a bankrendszer számára, sőt, bármilyen eszközt készek bevetni a rendszer stabilitása érdekében, ha erre szükség lesz – de nem lesz, tették hozzá mindig. A közlemény két bekezdése nagyjából ennyit reflektált a bankcsődökre, Christine Lagarde a sajtótájékoztatón pedig csak a közlemény felolvasásáig tért ki az eseményekre. Sőt, az erre vonatkozó temérdek kérdést is gyakorlatilag leütötte: nincs semmilyen gond a pénzügyi stabilitással, az EKB továbbra is az inflációra figyel.

Valójában nem is volt okuk lassítani?

A piac nem így gondolja: a bankrészvényeket a héten a mélybe ütötték, a piac pedig továbbra is azt árazza, hogy a jegybankok lassítani fognak a kamatemelési tempón. Ez elsőre ellentmondást jelenthet az EKB ma döntése és a piaci folyamatok között, de ha mélyebben belegondolunk, valójában egyáltalán nem meglepő, ami ma történt. Méghozzá több nézőpontból sem.

Először is nem kizárt, hogy az EKB tényleg azt gondolja, hogy az amerikai bankcsődök elszigetelt jelenségként kezelendők, és az európai bankrendszert semmilyen veszély nem fenyegeti. Ebben az esetben a jegybanknak természetesen semmilyen körülmények között nem lett volna oka lassítani a kamatemelési tempón.

Ám akkor, ha a jegybank is tisztában van vele, hogy az amerikai problémák kiszélesedhetnek, vagy Európában is felüthetik a fejüket, még akkor sem lett volna feltétlenül célszerű lassítani a kamatemelési tempón. A jegybanknak ebben a helyzetben nyugalmat kell árasztania, azt az érzést kell elültetnie a piaci szereplők fejében, tulajdonképpen semmilyen rendszerszintű probléma nincs, nem reális veszély, hogy a pénzügyi rendszer megrepedjen. Mert a piaci érzület ilyenkor fontosabb, mint bármikor: ha nincs is baj, egy elhibázott kommunikáció eredményeképp már lehet.

Az előre jelzett 50 bázispontos – tehát kifejezetten nagy – kamatemeléstől való eltérés pedig azt üzente volna, hogy valóban gond van.

Persze a jegybank sem fogja a pénzügyi stabilitást feláldozni csak azért, hogy a piaci érzületen javítson: a 3%-ra emelet betéti ráta 8,6%-os infláció, erős gazdaság mellett valójában nem tekinthető drasztikusnak, főleg úgy, hogy ezt a kamatszintet a pénzügyi eszközökbe már réges-rég beárazták. Sőt, azzal, hogy a kötvényhozamok jócskán estek ezen a héten, a pénzügyi feltételek valójában lazábbá váltak. Hiszen a pénzügyi eszközök árazását a kamatpálya tetejére vonatkozó várakozás mozgatja, nem az a kamatemelés, amit a piac már több hónapja beárazott. (Jelen ismeretünk szerint a bedőlt amerikai bankok problémáit sem közvetlenül a elsősorban jegybank által mozgatott bankközi kamat emelkedése, hanem a kötvényportfólió kamatvárakozások miatti leértékelődése okozta.)

Vagyis az EKB ma félig-meddig tét nélkül emelhette a kamatokat 50 bázisponttal, a piaci aggodalmak közepette is nyitva hagyva az ajtót a további kamatemelések előtt, hiszen az infláció még mindig magasabb a cél felett jár – a friss előrejelzések szerint pedig 2025-ben is a cél felett lesz, még javuló prognózisok mellett is. A jegybank is ezt kommunikálta ma leginkább: a cél továbbra is az infláció elleni harc, és nem lesz szükséges azt feláldozni a pénzügyi stabilitás oltárán.

Kommunikációs bravúr

Az EKB mai eseményéből egyszerűen áradt a nyugalom: a jegybankárok, Christine Lagarde és Luis de Guindos szemlátomást azt éreztették, hogy az amerikai bankproblémáknak nem lesz komoly hatása. Annak ellenére viszont, hogy a két jegybankár milyen meggyőzően beszélt a Basel III szabályokról, az európai pénzügyi rendszer remek tőke- és likviditási helyzetéről, az EKB gyors reakcióképességéről és széles eszköztáráról, több jel utal arra, hogy a jegybank sokkal jobban aggódik a jelenlegi helyzet miatt, mint amennyire érezteti:

először is a közleményben előkelő helyen szerepelt a pénzügyi stabilitás kérdése, ráadásul több helyen is megemlítették azt, kiemelt szerepet kapva ezzel a döntés ismertetésében;

másrészt kiszivárgott, hogy Luis de Guindos alelnök arról tájékoztatta az európai kormányokat, hogy Európában is lehet hasonló helyzet, mint az USA-ban – és az alelnök a mai eseményen erre nem tudott érdemben reagálni;

harmadrészt az EKB az előrejelzések ismertetésekor kiemelte, hogy azok elkészítésekor az elemzőgárda még nem ismerte a bankpiaci fejleményeket, azt sejtetve, hogy azok bizony befolyásolhatják a makropályát,

valamint Lagarde szavaiból az is kiderült, hogy nem minden jegybankár támogatta ma az 50 bázispontos emelést (úgy, hogy arról gyakorlatilag már februárban döntöttek).

Ezek egyértelműen azt mutatják, hogy az EKB sokkal komolyabban veszi a pénzügyi rendszer jelenlegi helyzetét, mint azt ma sugallták.

Ez nyilván nem jelenti azt, hogy valóban probléma lenne az európai bankrendszerrel, hiszen az valóban sokkal válságálóbb, mint 2008-ban, és az amerikaihoz képest is merőben eltérő a struktúrája. De hogy az EKB a mai sajtótájékoztatón előadott hidegvérrel kezeljen egy olyan eseményt, amely új történelmi mélypontra lökte a Credit Suisse árfolyamát, és ilyen gyorsan átárazta az eszközöket, az nem reális.

Hogy mégis sikerült rezzenéstelen arccal 50 bázisponttal emelni, megtartva az eddigi kvázi-iránymutatást, de kinyitva az ajtót a beavatkozás előtt is, az valódi kommunikációs bravúr.

Az EKB időt nyert ma, és ezt részben korábbi magatartása miatt sikerült neki. Az európai jegybank ugyanis eddig sem volt túl bőkezű az előretekintő iránymutatásokban, - legalábbis két üléssel előre - (a Feddel ellentétben nekik nem kell közölniük a középtávú kamatpálya-előrejelzést), így ma is teljesen hihető volt, hogy a további lépéseket teljes mértékben a beérkező adatokra alapozzák majd. Hogy ezekben a beérkező adatokban mekkora súllyal kerülnek be ezentúl a banki mérlegstatisztikák, azt pedig csak házon belül tudják. Mindenesetre a legközelebbi ülés májusban lesz: ha addig továbbgyűrűzne a probléma, a jegybank a saját hitelességének rombolása nélkül tudja leállítani a kamatemelést. Ha pedig az amerikai eseményeket szimplán túlreagálja a piac, és ez nyilvánvaló lesz májusra – miközben az inflációs kilátások bizonytalanok maradnak -, akkor az EKB gond nélkül emelhet tovább a beérkező adatok fényében. Hiszen bármit is mondanak majd a beérkező adatok májusig, a mai előretekintő iránymutatással nem fog tudni szembemenni az EKB.

Címlapkép: Getty Images