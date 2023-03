Kulcsdokumentumra várnak a napelempark-fejlesztők, tovább nyúlik az engedélyeztetés

Értesüléseink szerint továbbra sem kapták meg a hálózati csatlakozáshoz elengedhetetlen, annak konkrét feltételeit rögzítő tájékoztatót mindazon napelempark-fejlesztők, akik a csatlakozási stop tavaly májusi kihirdetése után egyedi eljárás keretében nyújtották be csatlakozási igényüket. Ez azt jelenti, hogy egyelőre tovább húzódik több ezer MW-nyi kereskedelmi célú naperőmű-beruházás csatlakozási engedélyezése.

A háztartási kiserőműveket (HMKE), illetve a hálózatra nem, csak saját célra termelő erőműveket sem érintő szabályozás szerint a csatlakozás konkrét feltételeket tartalmazó ajánlat (műszaki-gazdasági tájékoztató – MGT) kiküldésére március 13-áig kellett volna sort keríteniük a rendszerirányítónak és az elosztói engedélyeseknek, miután a kormány rendeletileg három alkalommal halasztotta el a határidőt: az eredetileg 2022. augusztus 1-i határidőt először november 2-ára, majd 2023. február 1-jére, végül legutóbb március 13-ára csúsztatta el.

A március 17-i, péntek délutáni állapot szerint a határidőt hivatalosan nem halasztják el ismét, bár a korábbi fejlemények alapján nem lehet kizárni, hogy erre később, utólagosan kerül sor, amint ez az augusztus 1-i határidő esetében történt (melyet a kormány az augusztus 9-i Magyar Közlönyben megjelent rendelettel módosított november 2-ára). Egyelőre a hálózatüzemeltető társaságok sem kommunikáltak nyilvánosan az újabb csúszás okairól. Mindez arra utalhat, hogy a fejlesztők hamarosan, akár napokon belül mégis megkaphatják a szóban forgó, a naperőmű-beruházások megvalósításához kulcsfontosságú dokumentumot.

Az igénylők számára az MGT-ben foglalt műszaki-gazdasági feltételek teljesülése esetén biztosítható a hálózati csatlakozás lehetősége, vagyis a műszaki gazdasági tájékoztató kiadása alapvető feltétele a csatlakozásnak. Így tehát az újabb halasztás azt jelenti, hogy a nagy naperőműparkok csatlakozási engedélyezése tovább szünetel, további várakozásra késztetve a fejlesztésben komolyan gondolkodó beruházókat, ami értelemszerűen kedvezőtlenül érinti a projektfejlesztéseket, hiszen csatlakozási engedélyek hiányában nem indulhat új beruházás.

Mint emlékezetes, az elosztóhálózat-üzemeltetők (hálózati engedélyesek) 2022. május 2-án tették közé, hogy a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásokhoz rendelt szabad kapacitás 0 megavoltamper (MVA). Az átviteli rendszerirányító Mavir a villamosenergia-rendszerbe befogadható időjárásfüggő erőművi kapacitás mértékét (korlátját) szintén 0 MVA-ban állapította meg a villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyának és a kiegyenlítő szabályozási kapacitások biztosíthatóságára hivatkozva.

A hivatalosan tavaly május 2-án kihirdetett - valójában a piaci szereplők jelzései alapján már legalább 2021 óta tartó - állapot gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hazai villamosenergia-rendszerben egyelőre továbbra nincs szabad csomóponti csatlakozási kapacitás, a kereskedelmi célra termelő nagy naperőművek új csatlakozási igényeit pedig a hálózati társaságok alapesetben nem tudták-tudják befogadni. Egyedi eljárás keretében, valamint az úgynevezett mentességi feltételek vállalása esetén ugyanakkor elméletileg 2022. május 2. után is befogadhatóak voltak az újabb csatlakozási igények. Az akkori tájékoztatás szerint az egyedi eljárás feltételeit teljesítő igénylők mindenképpen kapnak az igénybejelentésben meghatározott csatlakozásra vonatkozó, konkrét feltételeket tartalmazó ajánlatot.

Az újabb csúszás jelentős nagyságú, újonnan létrehozandó naperőmű-beruházást érint. Emellett azonban a fontos dokumentumot jókora tervezett energiatároló-kapacitás fejlesztői is várják, amely beruházások megvalósulásuk esetén hozzájárulhatnának a csatlakozási stop egyik okát szolgáltató rendszerszintű egyensúlytartási problémák kezeléséhez is. Az átvitelirendszer-irányító Mavir korábbi közlése szerint 2022. május 2. után a befektetők 3800 MW-nyi napenergiás és 1100 MW-nyi egyéb új termelői, ezen belül több 100 MW-nyi energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt a hálózati engedélyeseknél.

Az MGT-k kiküldésével való késlekedés, illetve a határidő többszöri halasztása összefügg azzal, hogy a csatlakozási stop bejelentéséig több mint 5000 MW-nyi, zömében tervezett naperőmű-beruházásokhoz fűződő befogadott csatlakozási igény volt az átviteli rendszerirányítónál vagy valamelyik elosztói engedélyesnél. Ennek rövid idő alatt történő teljes rendszerbe integrálása az akkori adottságok között nem volt lehetséges - nagyrészt ezért is hirdették meg a csatlakozási stopot -, miután a 2023. március elejéig települt összesen több mint 4000 MW-nyi fotovoltaikus kapacitás kezelése is jókora, többszintű kihívás elé állítja az elosztókat és az átviteli rendszert irányító Mavirt. Mivel a gyanú szerint ezen igénytömeg egy része olyan projektekhez tartozik, amelyek különféle okok miatt várhatóan nem valósulnak meg, például azért, mert kihátrált mögüle a finanszírozás, így ezek tulajdonképpen blokkolják a ténylegesen beruházást tervező új fejlesztők megjelenését az adott hálózati szakaszon.

Ezért, a valós csatlakozási - és ehhez kapcsolódó, részben már elkezdődött hálózatfejlesztési - igények felmérése érdekében egy tavaly év végi kormányrendelet értelmében az ezen igényeket benyújtó erőművi befektetőknek nyilatkozatban kellett megerősíteniük beruházási szándékukat, és a csatlakozás kívánt időpontját is közölniük kellett, majd terveiket egy jókora kiegészítő pénzügyi biztosíték megfizetésével is nyomatékosítaniuk kell. A Mavir február elején ismertette a nyilatkoztatási eljárás első körének eredményeit, mely szerint a befektetők szinte teljes egészében megerősítették beruházási szándékukat a január 15-ei határidőig, de sokan az eredetileg tervezettnél csak később csatlakozhatnak a hálózathoz. (A nyilatkozatok alapján a befektetők mintegy 2170 MW-nyi kapacitás, illetve csatlakozási igény esetében halasztanák a csatlakozás eredeti időpontját - vélhetőleg a kiegészítő pénzügyi biztosíték fizetési kötelezettséggel összefüggésben -, vagyis a 2022. május 2. előtt befogadott, még nem realizálódott csatlakozási igénytömegnek megközelítőleg a fele lehet érintett.)

A befektetőknek február 6-ig kellett kézhez kapniuk a hálózati engedélyesek (elosztóhálózat-üzemeltetők) visszajelzését a tervezett erőművi beruházások csatlakozási időpontjára vonatkozóan, és február 13-ig kellett nyilatkozniuk arról, hogy elfogadják-e az abban szereplő dátumot és pénzügyi biztosítékot. Az elosztók leterheltségére, valamint az igénytömeg volumenére tekintettel feltételezhető, hogy ezen nyilatkozatok, illetve az ebben közölt információk/beruházói tervek kiértékelésének időigénye is szerepet játszhat abban, hogy a fent említett, 2022. május 2. után egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igényekre kiadandó MGT-k kiküldése csúszik.

Az új engedélyezési folyamat értelmében a csatlakozási engedélyt nem egyedi eljárásban igénylő fejlesztők számára elérhető szabad csatlakozási kapacitásokról szóló, a 2022. május 2-i közlést követő második tájékoztatót a hálózati engedélyeseknek az eredetileg 2022. november eleji, később 2023. január végére módosított határidő helyett 2023. április 30-ig kell közzétenniük.

Címlapkép: Getty Images