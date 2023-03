Erre a hat területre kell figyelnie a cégeknek, hogy meg tudják tartani legjobb dolgozóikat

A KPMG globális Future of HR kutatásában felsővezetőket kérdezett arról, milyen várható nehézségekkel néz szembe a terület, és hogyan orvosolnák például a munkakultúra, a munkatársi összetétel, a motiváció területén jelentkező problémákat. A 300 megkérdezett válaszai alapján hat kulcsterületet azonosítottak.

A KPMG Future of HR kutatása 2020 óta tekinti át a HR legnagyobb kihívásait és legjobb gyakorlatait, a legfrissebb felmérésből az derült ki, hogy amíg korábban a legtöbb szervezet és HR területeik jellemzően még 2030-ig terveztek előre, a covid óta már csak 2025-ig - kisebb lépések, nagyobb mozgékonyság, és szükség esetén mozgástér a tervek módosítására.

A felsővezetőket arról is kérdezték, melyek azok a kihívások, amelyekkel jelenleg is küzdenek, és várhatóan még három év múlva is szembesülni fognak. A válaszadók 61 százaléka érezte úgy, hogy a külső munkaerőpiaci hatások miatt változtatni kell a munkavállalói értékajánlaton. A tehetségek megszólítása, fejlesztése és megtartása szempontjából felük említette az értékajánlat legfontosabb összetevői között a vállalati kultúrát, csaknem ugyanennyien a cég értékeit és célját, 33-34 százalékuk pedig a tisztességes fizetést, illetve a rugalmas munkavégzést - derül ki a cég közleményéből.

A 300 megkérdezett HR felsővezető válaszai alapján hat kulcsterületet azonosítottak:

a stratégiai gondolkodást, a digitális technológiák súrlódásmentes integrációját, a munkavállalói jóllétet, az ESG középpontba helyezését, a tehetségek piacának kialakítását és az emberi erőforrások analitikájának fejlesztését.

Stratégiai áramlás biztosítása a HR funkción keresztül

A felsővezetők 60 százaléka gondolja úgy, hogy a következő két-három évben megváltozik a HR működési modellje. Az úttörők egyre gazdaságosabb és hatékonyabb HR funkciókat alakítanak ki azzal az átfogó szemlélettel, hogy a HR hagyományos területein, a toborzáson és a bérelszámoláson túl is hozzájáruljanak szervezeteik céljainak eléréséhez. Fontos, hogy elérjenek minden szervezeti egységet, elemzésekkel támogassák a döntéshozatalt – beágyazódva minden funkcióba és a felsővezetésbe, demonstrálva ezzel a funkció értékességét.

Digitális szemlélet gondolatokban, szavakban és tettekben

A megkérdezettek 39 százaléka számára az egyik legfontosabb fókuszpont a HR szolgáltatások automatizálása.

Ugyanennyien gondolják azt, hogy kiemelt fontosságú a digitális technológia bevezetése a HR-be az alapvető HR nyilvántartási rendszeren túl. Egyértelmű, hogy a munkavállalók versenyhelyzetben nem fogják tolerálni a régi rendszereket, folyamatokat. Így mindennek, amit a HR terület kínál, magas színvonalúnak, zökkenőmentesnek, testreszabottnak kell lennie, és adatokra kell épülnie. Az úttörők – egyebek mellett a távmunka elősegítésével – túllépnek a szükséges technológia bevezetésén, és a digitális technológiát a súrlódásmentes, motiváló munkakörnyezet kialakításában hasznosítják. Ez aztán olyan folyamatokat is lehetővé tesz, mint például a munka közbeni tanulás.

Jóllét és jó közérzet

A felsővezetők 85 százaléka értett egyet azzal, hogy az elmúlt két-három évben az alkalmazottak egészsége és jólléte fontosabbá vált a szervezetek számára. A dolgozók idén még több és még jobb támogatásra vágynak ezen a téren. Ez különösen igaz a fiatalabb generációra.

ESG

A HR funkciónak komoly szerepe van a vállalati kultúra alakításában, így arra is hat, hogy hogyan viszonyulnak a munkavállalók a cég ESG elkötelezettségeihez. Az úttörők kiemelten figyelnek az ESG célok teljesülésére, és mozgósítják csapataikat a nulla kibocsátásra irányuló stratégia érdekében is. Ez a szervezet minden részét áthatva az ügyfélélményre is kedvező hatással van.

Belső tehetségbázis kiépítése

Halász Erika, a HR szolgáltatásokat is biztosító Stratégia és Működési üzleti tanácsadási terület vezetője szerint a kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a gyorsan változó szervezetekben megkövetelt készségek és a munkaerőhiány miatt újra kell gondolni a klasszikus felfogást:

az emberek munkakörben való alkalmazását részben felváltja majd a képességeket feladatokhoz rendező környezet. Az úttörők éppen ezért átszervezik a képességek elosztását a szervezeten belül, hogy mozgásban tartsák tehetségeiket.

A tehetségek piacával kísérleteznek, egyesítve a munkavállalói adatokat, üzleti elemzéseket és előrejelzéseket. A tehetségbázis még a leginkább újító szellemű HR területeken is csak most alakul ki.

Adatelemzés

Az úttörők már túl is vannak a teljesítményindikátorok követésén és a dashboardok kialakításán. Ehelyett az üzleti területek kérdéseire adnak válaszokat, és erre a kapcsolati elemzéseket, az emberi kapcsolatrendszerek tudományát alkalmazzák. Ezzel olyan értékláncot hoznak létre, amellyel a HR elemzők a megfelelő kérdések feltevésétől eljutnak a jelentőségteljes elemzésekig és lépésekig. Mára kialakítottak egy átfogó képességet, amely a javaslatoktól a korrelációk felfedezésén keresztül eljut a stratégiát, elköteleződést, a munkavállalók megtartását és a karrierlehetőségeket támogató lépésekig.

