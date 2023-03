Bankválság: tovább szakadnak a hozamok, nagy kamatvágást áraz a piac – bedől a gazdaság is?

A múlt heti történelmi hozamcsökkenés után ezen a héten tovább estek a legfontosabb európai és amerikai kötvények hozamai, ahogy egyre csökken a kamatpályára vonatkozó várakozás, és a befektetők a biztonságos kötvényekbe menekülnek. A piaci érzület nem változik, továbbra is úgy vélik a befektetők, hogy a bankproblémák átírják a kamatpályát, és ezzel potenciálisan a makropályát is az USA-ban és Európában egyaránt. Egyelőre lehetetlen megmondani, hova fut ki ez az egész: a megalapozatlan aggodalmaktól a súlyos pénzügyi válságig még minden benne van a pakliban.

Jelentős kamatvágást várnak már

A múlt heti amerikai bankcsődök után nem nyugszanak kedélyek, főleg miután a hétvégén ki kellett menteni az egyik európai nagybankot, a Credit Suisse-t is. Noha a két esemény elvileg független egymástól, és szisztematikus rendszerproblémákról elvileg továbbra sem beszélhetünk (mind az amerikai SVB-vel, mind a Credit Suisse-szel voltak már problémák jóval a monetáris szigorítás előtt), a befektetők meg vannak győződve róla, hogy a banki problémák komoly hatásokkal járnak.

Legalábbis ami a monetáris politikát illeti. Az SVB-csőd előtt még egyértelmű volt a várakozás a további kamatemelésekkel kapcsolatban, a határidős piacon a kereskedők 5,75%-os tetőzést vártak az amerikai kamatokban, azaz a 2022. márciusában kezdődő monetáris szigorítás összesen 550 bázispontos emelést hozott volna szerintük. A piac szerint a kamatpálya a csúcson állt volna egészen 2023-ban, nem számoltak kamatvágással.

Ez a vízió a kamatpályáról már a múlté,

a piac nagyon széles körben gondolja úgy, hogy a pénzügyi rendszer problémái miatt a Fednek hamarosan már kamatot kell csökkentenie. A most szerdai ülésre még 25 bázispontos kamatemelést várnak, a kamatsáv teteje ezzel 5%-ra nőne. Úgy vélik, hogy májusban még tartani fogja ezt a jegybank, majd a várakozások szerint júniusban elkezdődik a kamatcsökkentés, ami 25 bázispontos lépésekkel év végén már 4%-os kamatszintet hozhat majd (most 4,75% a kamatsáv teteje).

Ez egészen döbbenetes elmozdulást jelent. Nem is a jelenlegi kamatszinthez képest – mához képest ez 75 bázispontos vágást jelentene decemberig -, hanem a várakozásokhoz képest. Ahogy fent írtuk, egészen március 10-ig még 5,75% volt a konszenzus a kamatpálya tetőzésével kapcsolatban. A piaci konszenzus szerint most szerdán még emel a Fed, de több szereplő - például a Goldman Sachs – szerint már most sem várható kamatvágás. A piaci eszközárazást pedig elsősorban a kamatokkal kapcsolatos várakozás mozgatja.

Tovább esnek a kötvényhozamok

A várakozások átárazódása egyben azt is jelenti, hogy az alacsonyabbra árazott kamatszintek miatt a befektetők már alacsonyabb hozamokkal is beérik a kötvénypiacon, az általános piaci aggodalom mellett pedig nőtt a kötvények iránti kereslet. Ennek köszönhetően tehát a kötvényhozamok erősen csökkenő pályára álltak. A kétéves hozam, amely az egyik legérzékenyebb a Fed kamatpolitikájára, 5,1%-ról 3,8%-ra esett másfél hét alatt. A hosszú lejáratokon is mérséklődnek a hozamok.

A hozamok az elmúlt másfél évben komoly emelkedést mutattak, amelyet főleg a Fed kamatemelései hajtottak. A jegybank a magas infláció miatt jelentős mértékű kamatemeléseket vitt véghez, eddig összesen 4,5%-ponttal emelték a kamatokat. A hozamok mostani esését a bankpiaci folyamatokon túl támogathatta a februári infláció vártnál nagyobb esése, de egészen biztosan nem ez volt a döntő tényező, az inflációval kapcsolatos bizonytalanság még mindig jelentős.

A bankokkal kapcsolatos aggodalom már az európai piacokat is érinti, főleg a Credit Suisse sürgős megsegítése miatt. Az EKB múlt héten 50 bázisponttal emelt, rácáfolva azokra a várakozásokra, hogy a jegybank 25 bázisponttal lassít a pénzügyi rendszerre helyeződő nyomás miatt. Az EKB döntése után bemutattuk, hogy ez a lassítás több okból sem lett volna indokolt, ez viszont már nem feltétlenül igaz a további kamatemelésekre – és ezzel kapcsolatban a jegybank is nagyon óvatosan fogalmaz (előretekintő iránymutatást például egyáltalán nem adtak).

A piac most már arra számít, hogy a kamatszint 3,1% környékén tetőzik majd (ha azt feltételezzük, hogy a jegybank kitart majd a 25 bázispontos lépésköz mellett – ami egyébként nem törvényszerű -, akkor azt mondhatjuk, hogy a piac már nem vár kamatemelést). A betéti ráta most 3% a múlt heti döntés következtében. Ennek hatására az európai kötvényhozamok is esnek, a kétéves német Bund már 2,3%-on áll, a 10 éves hozam közelíti felülről a két százalékot.

Tényleg leállnak a jegybankok?

A nagy jegybankok kamatemeléseinek leállítása egyelőre csak a befektetők kamatárazásaiban és a közgazdászok nyilatkozataiban létezik, a jegybankok még nem tettek erre vonatkozó utalást. Ahogy azt már említettük, az EKB múlt héten 50 bázisponttal emelt, kifejezetten nagy kamatemelést hajtottak tehát végre. A jövőre vonatkozóan semmilyen iránymutatást nem adtak, de hangsúlyozták, hogy a jegybank célja továbbra is az infláció letörése. Ha a beérkező adatok (és ebbe immár a bankszektorból érkező számok is nagyobb súllyal kerülnek bele) szükségessé teszik, az EKB folytatja az emelést – hangsúlyozta Christine Lagarde elnök a jegybank kamatdöntő ülésén. Két hagyományosan szigorú jegybankár pedig úgy nyilatkozott, hogy az EKB-nak vélhetően tovább kell emelnie. A frankfurti jegybank legközelebb májusban dönt, van idő tehát értelmezni a fejleményeket.

Nem úgy a Fed, amely nemcsak dönteni fog most szerdán, de még a várható kamatpályára vonatkozó előrejelzésüket is közzéteszik.

Ez utóbbi abszolút kulcsfontosságú lesz, kiderül belőle ugyanis, hogy a jegybankárok szerint a bankcsődök hogyan befolyásolják a kamatpályát. A Fed ugyanis nincs olyan kényelmes helyzetben, hogy egyszerűen megspórolja az előretekintő iránymutatást, az úgynevezett dot plotot muszáj közölniük.

Ha azt látjuk, hogy a jegybankárok is jócskán csökkentették a kamatemelésekre vonatkozó előrejelzést, akkor az alátámasztja azt a várakozást, hogy a bankcsődöknek mély hatása lehet a gazdaságra nézve, és nem csupán elszigetelt események szerencsétlen együttállásáról van szó.

Ellenben ha a kamatemelésre vonatkozó előrejelzések nem csökkennek – vagy csak kis mértékben -, akkor nagyon könnyen fordulhat a piaci érzület is. Ha a befektetők azt látják, hogy a Fed szerint nincs gond a bankrendszerben, ezért nem szükséges lassítani a kamatemeléseket, az a mai szeszélyes piaci viszonyok közepette pont olyan gyorsan árazhatja át az eszközöket, ahogy az aggodalom megjelenése tette azt. A piaci érzület és a határidős eszközök ugyanis egyfajta reaktív mutatók, amelyek attól függően változnak, ahogy a befektetők értelmezése a piac-gazdasági eseményekről átalakul. Magyarul: az, hogy a piac kamatvágást áraz, még nem garancia rá, hogy az így is lesz.

Mik lehetnek a reálgazdasági hatások?

A jelenlegi helyzet nagy riadalmat keltett, de a lehetséges kifutást – bármennyire is legyen nagy az aggodalom – nem tudjuk. Már csak azért sem, mert még a pontos okokat sem látjuk átfogóan. Teljesen világos, hogy a kamatemelések miatt leeső kötvényárfolyamok rontják a banki mutatókat, de ennek önmagában még nem kell komoly károkat okoznia egy megfelelő állapotban levő bankrendszer számára – márpedig mind az európai, mind az amerikai bankok legfontosabb stabilitási (likviditási- és tőke- ) mutatói rendben vannak. Nem tudjuk, mekkora szerepe van a pszichológiai tényezőknek, a bankok megrohanása a betétesek által ugyanis bármilyen jól működő bankot képes bedönteni, nem is beszélve a dominóhatásról. Egyelőre teljesen pontosan azt sem látjuk, hogy mi okozta az SVB, Signature bedőlését és Credit Suisse átvételének szükségességét, nemhogy a jövőt.

Sajnos lehet, hogy pénzügyi válság előtt állunk - de egyáltalán nem biztos.

Ennek megfelelően felelőtlenség lenne bármilyen kijelentés a várható reálgazdasági hatásokkal kapcsolatban. Az eltérő pénzpiaci forgatókönyvekre alapozva ugyanakkor felvázolhatunk különféle gazdasági szcenáriókat, amelyek a zéró hatástól a komoly világgazdasági válságig terjednek, de alapvetően négy forgatókönyvre látszik a legnagyobb esély most:

Amennyiben az SVB, a Signature és a Credit Suisse mind elszigetelt problémának tekinthető, és ez nyilvánvalóvá válik – valamint nem alakul ki valódi bizalmi válság -, akkor a következő hetekben visszaállhatnak az árazások, és a jegybankok is folytathatják a kamatemelési ciklust, a bankok nem fogják vissza a hitelezést. Ez a korábbiaknak megfelelő, kamatemelések által kiváltott átmeneti recesszió közeli makropályát feltételez, az infláció 1-2 éven belül visszatérésével a célhoz.

Második esetben ugyan nem szélesedik ki a probléma, de a jegybankok megelőző jelleggel leállnak a kamatemelésekkel, vagy akár kamatvágásokba is kezdenek (főleg a Fed tehet így, az amerikai kamatszint ugyanis jóval magasabb, mint az európai, és az infláció is lejjebb jött már). Ebben a forgatókönyvben ugyanakkor az alacsonyabb kamatpálya sem rombolja a makropályát a magasan ragadó infláció képében, mert a már eddigi kamatemelések is elegendőek lesznek az infláció leszorításában (ez egyben azt is jelentené, hogy az eredetileg tervezett kamatpálya már bőven túlszigorítást hozott volna, vagyis a szándékolatlan recesszió kiváltásától effektíve a pénzügyi rendszer problémái mentenék meg a jegybankokat – de most ne bonyolítsuk ezt a gondolatot tovább). A reálgazdasági károk mérsékeltek lehetnek.

(ez egyben azt is jelentené, hogy az eredetileg tervezett kamatpálya már bőven túlszigorítást hozott volna, vagyis a szándékolatlan recesszió kiváltásától effektíve a pénzügyi rendszer problémái mentenék meg a jegybankokat – de most ne bonyolítsuk ezt a gondolatot tovább). A reálgazdasági károk mérsékeltek lehetnek. Amennyiben a bankrendszer problémái kiszélesednek, annak is két forgatókönyve van. Az első esetben a reálgazdasági hatások mérsékeltek lesznek, ezzel együtt pedig az infláció sem mérséklődik. A jegybankoknak viszont le kell állnia a kamatemelésekkel a pénzügyi stabilitásra tekintettel. Ennek eredményeképp megtörténhet, hogy az eddig kamatemelések nem lesznek elegendőek, és az infláció magas szinten ragad. A gazdaság lassulásának mértéke rövid távon pedig főleg nem attól függ, hogy mekkora az irányadó kamat, hanem hogy a bankok - és egyéb szereplők - általános kockázatvállalása mennyit esik, azaz a hitelezés mennyire esik vissza.

A jegybankoknak viszont le kell állnia a kamatemelésekkel a pénzügyi stabilitásra tekintettel. Ennek eredményeképp megtörténhet, hogy az eddig kamatemelések nem lesznek elegendőek, és az infláció magas szinten ragad. A gazdaság lassulásának mértéke rövid távon pedig főleg nem attól függ, hogy mekkora az irányadó kamat, hanem hogy a bankok - és egyéb szereplők - általános kockázatvállalása mennyit esik, azaz a hitelezés mennyire esik vissza. A másik esetben a bankrendszerben kialakult probléma pénzügyi válsággá válik, ekkor pedig a hitelezés jelentős megtorpanásán keresztül reálgazdasági válságot is látunk majd. A mély(ebb) recesszió egyben letöri viszont az inflációt is, azaz a jegybankok úgy csökkenthetik a kamatokat, hogy nem kell aggódniuk az árstabilitás miatt.

A legrosszabb forgatókönyv kétségkívül az utolsó, hiába járna az az infláció legegyértelműbb csökkenésével. Amennyiben a pénzügyi rendszer a gazdaság ütőereként megsérül, az az aktivitás jelentős visszaesésével járhat, ami tömeges vállalati csődökkel, megugró munkanélküliséggel járna. A 2008-as válságot több évig nyögte a világgazdaság, és számos ország még ma sem heverte ki (Dél-Európa például átállt egy sokkal alacsonyabb növekedési pályára, és a pénzügyi válság előtti kibocsátási szintet nagyjából egy évtized alatt érték el ezek az országok, de néhány helyen még 2019-ben sem beszélhettünk teljes kilábalásról). Szerencsére egy ilyen súlyos forgatókönyvnek nagyon alacsony az esélye, de az egyáltalán nem valószínűtlen szcenárió, hogy a bankrendszer problémái recessziót okoznak.

A harmadik forgatókönyv is keserves következményekkel járna, a jegybankoknak ugyanis fel kéne áldozniuk az árstabilitást a pénzügyi stabilitás oltárán. Ez ugyan rövid távon nem járna reálgazdasági visszaeséssel (épp ezt kerülnék el a jegybankok a „felszabadító kamatvágásokkal”), de az inflációs kilátások jelentős bizonytalanságot hoznának. Rosszabb esetben, ha a visszatérő jegybanki lazaság miatt elszabadulna az infláció, annak középtávon már szintén komoly reálgazdasági kockázatai lehetnek, tehát ez a forgatókönyv sem kecsegtet sok jóval.

Nem úgy az első és a második, amelyre talán még mindig a legnagyobb az esély annak ellenére, hogy a piac szerint komoly kamatvágások jönnek. Egyelőre a szerdai nap lesz a döntő, amikor megismerjük a Fed döntéshozóinak véleményét – addig jegybanki reakció már biztosan nem jön az USA-ból, mert már néhány napja nyilatkozatstop van érvényben a kamatdöntés előtt (ezért sem kaptunk érdemi reakciót tőlük eddig). Persze ha szerdáig további bankok felől érkeznek rossz hírek, akkor az már egy más helyzet – de ne legyen így, mert akkor az első két forgatókönyvet a fentiek közül már ki is dobhatjuk.

Címlapkép: Getty Images