Gyűlnek a felhők a Török Áramlat körül, a magyar kormányra is mutogatnak

Tavaly dőlt el, hogy nőhet az orosz-török gázforgalom, amely a magyarországi gázellátást is biztosító Török Áramlat fejlesztését is magában foglalná. Azonban Ankara egyre inkább halogatja a projektet, miközben a szankciók végrehajtásában is egyre aktívabb lesz a török fél, az Egyesült Államok büntetőintézkedései pedig már a meglévő vezeték karbantartását is ellehetetlenítik. Ankara közben inkább a Nyugat mögé állhat be, míg az oroszok a magyar kormányt is trükközéssel gyanúsítják.