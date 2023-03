Megsérülhet a magyar gazdaság ütőere! - Fontos döntést hoztak Washingtonban

Mi a friss szankciók lényege?

A lap információi szerint a február 27-i amerikai szankciós csomag tiltotta meg a kulcsfontosságú eszközök exportját, és éppen aznap mondta el parlamenti beszédében Orbán Viktor kormányfő, hogy a Török Áramlat „a magyar gazdaság ütőerévé vált”, így óva intett bárkit a gázvezeték felrobbantásától. Másnap pedig Lantos Csaba energiaügyi miniszter mondta azt egy interjúban az Északi Áramlat felrobbantására utalva: „Egy kérdés van, hogy ne érje szabotázs ezt a vezetéket”. A fontos kijelentésekről és a hátterükről itt írtunk:

A jelek szerint más típusú – műszaki – akadály léphet fel a vezeték kapcsán, amely akár meg is akadályozhatja, hogy Magyarország ezen a déli irányú vezetéken Törökország, Bulgária és Szerbia felől orosz gázt tudjon vásárolni. A lap információi szerint ugyanis egészen a legutóbbi időkig exportált bizonyos turbina alkatrészeket az Egyesült Államok Oroszországnak, de a múlt hónap végén meghozott szankciós csomaggal ez ellehetetlenülni látszik. Sőt, az amerikai hatóságok március 2-i közös közleménye és felsorolása azt is célozza: nehogy ki lehessen kerülni a szankciót közvetítők, fedőcégek közbeiktatásával például Kínán, vagy Iránon keresztül.

Éppen ezért az orosz lap iparági forrásokra hivatkozva azt jelzi: nehéz lesz hozzájutni a szükséges (pót)alkatrészekhez az orosz Gazpromnak, hogy többek között a Török Áramlat fő kompresszor állomásán a szükséges javításokat, karbantartásokat el tudja végezni, így ez végső soron Oroszország gázexport képességét sodorhatja veszélybe. A lap egyik névtelen forrása azonban kétségének adott hangot, hogy az amerikai exporttilalom kibővítése tényleg „kilövi” az ipari gázturbinák exportját is Oroszország irányába, mindenesetre azt elismerte, hogy az új amerikai szabályozás „bizonytalanságot okoz a szankciók interpretációjában”.

A lap forrásai ezzel együtt emlékeztetnek rá, hogy az Egyesült Államok Ipari és Biztonsági Hivatalának (BIS) oldalán február 27-én közzétett magyarázatokból az következik, hogy az 5 MW-nál kisebb teljesítményű, 5000 dollárba kerülő turbinák és az 5 MW-nál nagyobb teljesítményű, 750 dollárba kerülő turbinák, valamint a hozzájuk tartozó számos kritikus alkatrész mostantól luxuscikknek minősülnek. Ez pedig azt jelenti, hogy tilos az Egyesült Államokból származó gázturbinák exportja, reexportja, közvetlen vagy közvetett értékesítése vagy szállítása az Orosz Föderáció területén található bármely személynek.

Mindez azért fontos fejlemény, mert ahogy jeleztük: a háború tavalyi kitörése után a legutóbbi időkig is folytatódott az amerikai turbinák és alkatrészeik exportja Oroszország felé amellett is, hogy a német Siemens Energy és az amerikai Baker Hughes elhagyta az orosz piacot. A Török Áramlat, a Szibéria ereje és egyéb fontos orosz gázexport vezetékek fő kompresszor állomásain viszont kritikus fontosságú volt eddig a Baker Hughes cég, mert az ő általa adott licensz alapján gyártották a szükséges eszközöket. Oroszországnak nincs saját turbinagyártási technológiája, igaz januárban a Rostec UEC bejelentette az első sorozatgyártású GTD-110M turbina gyártását (miután a gép előző modellje 2017 végén szétesett tesztelés közben). Tavaly decemberben pedig a Silmash cég jelentette be a GTE-170-es fejturbina összeszerelésének és tesztelésének befejezését, és azt is jelezte, hogy 2025-től évente akár nyolc ilyen gépet is terveznek gyártani.

Ez komoly fejlemény lenne Magyarország számára

Ha a Török Áramlaton valóban felmerülnének alkatrész problémák az amerikai (és uniós) szankciók miatt akár az idén nyáron is esedékes éves karbantartás során, akkor az jócskán növelné a kockázatát annak, hogy Magyarország nem tudja (maradéktalanul) megkapni azt az éves 3,5 milliárd köbméternyi orosz gázt, amire 2021 nyarán leszerződött 15 évre a Török Áramlaton keresztül. Lantos Csaba egyébként éppen egy ma megjelent interjúban is azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az orosz szerződés teljesítése, az abban rögzített gázmennyiség megszerzése:

Az orosz szerződésből a további 1 milliárd köbméternyi éves mennyiség leszállítása már fizikailag ellehetetlenül tavaly szeptemberben az Északi Áramlat 1 leállításával, majd felrobbantásával, de júniustól az oroszok a nekünk szánt gázmennyiséget átterelték a Török Áramlatra. Így júniustól október végéig számításaink szerint kerek 1 milliárd köbméternyi gáz érkezett ezen az útvonalon hozzánk a kiskundorozsmai belépési ponthoz.

November óta viszont az oroszok már csak a szokásos napi 10 millió köbméternyi mennyiséget szállítják a Török Áramlaton keresztül nekünk, ami megfelel az évi 3,5 milliárd köbméteres szerződéses volumennek. A Kommerszant-értesülés azonban arra mutat rá, hogy ennek teljesítése veszélybe kerülhet. A miniszterelnöki jelzés szerint tehát így a magyar gazdaság ütőere szenvedhetne sérülést, és közben az is fontos, hogy múlt pénteki washingtoni látogatása kapcsán a Budapestre akkreditált amerikai nagykövet azt hangsúlyozta: kritikus pillanathoz ért a két ország közötti viszony és szükséges a szövetségi kapcsolatok megerősítése.

