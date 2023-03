Ez a leghalálosabb fertőző betegség a világon, de szinte semmit sem hallunk róla

A tuberkulózis (tbc) az a fertőző betegség, amely tavaly a legtöbb ember halálát okozta. Ennek ellenére szinte semmit sem hallottunk a tbc-ről. 2022-ben valószínűleg mintegy 1,4 millió ember halálát okozta, ami meghaladja a COVID miatt elhunytak számát. És mégis, a gazdag országokban – ahol lényegében már senki sem hal meg tuberkulózisban – a figyelem másra irányul.

Még a szegény országokban is, ahol a tehetősebbek megengedhetik maguknak az orvosi kezelést, gyakran a legszegényebbek, a legelzártabb térségekben élők és a leghátrányosabb helyzetű emberek szenvednek ettől a betegségtől. A világ politikai vezetői már régóta megígérték, hogy javítanak ezen a helyzeten. Az ENSZ fenntartható fejlődési célok néven ismert globális célkitűzéseinek keretében minden állam vállalást tett arra, hogy 2030-ig szinte minden globális problémát megold – köztük a tuberkulózist is.

Ez azonban nem fog bekövetkezni. A tuberkulózis terén több évtizedes késéssel valósulhat meg a kitűzött cél.

Valójában szinte minden 2030-ra vonatkozó ígéret nem fog a megcélzott időpontra teljesülni. A jelenlegi tendenciák alapján a világ fél évszázados késéssel teljesíti majd az összes ígéretét. Ennek oka egyértelmű: a politikusok a lehetetlenre vállalkoztak, ugyanis 169 ígéretet tettek. Az, hogy 169 prioritást tűztünk ki, valójában olyan mintha egyet sem jelöltünk volna ki. Az élelmezéssel, az oktatással és a tuberkulózissal kapcsolatos kiemelt fontosságú célok olyan sokkal periférikusabb ígéretek mellett szerepelnek, mint az újrahasznosítás fellendítése, a városi parkok növelése és a természettel összhangban lévő életmód népszerűsítése.

Idén a 2030-ra vonatkozó ígéretek félidejénél tartunk (miután 2015-ben fogadták el a 2030-ra szóló célkitűzéseket – a szerk.), de a célok elérése terén azonban még távolról sem vagyunk félúton. Itt az ideje, hogy meghatározzuk és rangsoroljuk a legfontosabb célokat. A Copenhagen Consensus (amelynek elnöke a szerző – a szerk.) éppen ezt teszi: több Nobel-díjassal és több mint száz vezető közgazdásszal együtt évek óta azon dolgozunk, hogy meghatározzuk, hol lehet a befektetett pénzzel a legtöbb hasznot elérni.

Egy új, szakmailag lektorált tanulmány szerint a tuberkulózisos esetek számának jelentős mértékű csökkentése nemcsak lehetséges, hanem az egyik olyan prioritás, amely területen a leghatékonyabb módon lehet a jelenlegi helyzeten javítani 2030-ig.

A világon élő emberek csaknem negyede hordozza a tuberkulózist okozó baktériumot.

Még a gazdag Európában és az Egyesült Államokban is minden tizedik emberben megtalálható a kórokozó. A legtöbb jómódú, jól táplált embernél ez nem okoz betegséget, azonban a kevésbé szerencsések számára kockázatot jelent. Ily módon a tuberkulózis az éhezés és a szegénység betegsége.

Évente több mint tízmillió embernél alakul ki tuberkulózis. A források hiánya miatt 2021-ben csak mintegy 6 millió esetet diagnosztizáltunk. A kezeletlen emberek majdnem fele meghal. Akik nem halnak meg, tovább terjesztik a fertőzést – átlagosan az aktívan fertőzött emberek szoros érintkezés révén egy év alatt 5-15 embert fertőzhetnek meg.

Ráadásul az a hatmillió ember, akinél diagnosztizálják a betegséget, és kezelést ajánlanak fel számukra, igen nehéz idők elé néz. Akár hat hónapig is gyógyszert kell szedniük. Miután a gyógyszer néhány hét alatt megszünteti a tuberkulózis azonnali tüneteit, mint például a lázat és a fogyást, sokan túl korán abbahagyják a kezelést. Ha a betegek idő előtt hagyják abba a kezelést, az nemcsak annak az esélyét növeli, hogy a betegséget továbbadják másoknak, hanem azt is okozza, hogy a túlélő tuberkulózis baktériumoknál nagyobb valószínűséggel alakul ki gyógyszerrezisztencia. Ez azt jelenti, hogy a következő kezelés 18-24 hónapig tarthat, és sokkal több pénzbe kerül. Nagyban javíthatunk ezen a helyzeten.

Meg lehet oldani, hogy sokkal több embert diagnosztizáljunk, és biztosítsuk, hogy a legtöbb tbc-s beteg végig kitartson a gyógyszeres kezelés mellett.

Az új tanulmányunk szerint ez évi 6,2 milliárd dolláros többletköltséggel érhető el. Ez kevesebb, mint amennyit a világ már megígért erre a célra: az ENSZ már 2018-ban vállalást tett arra, hogy 2022-ig évente mintegy 7-8 milliárd dollárral növeli az erre fordított források összegét. Kiábrándító módon azonban az erre a célra elköltött összegek 2018 óta csökkentek.

Az évi 6,2 milliárd dolláros többletköltséggel olyan mértékű diagnosztizálást, ellátást és megelőzést biztosíthatunk, amivel a világ teljesítheti a tuberkulózissal kapcsolatos vállalását. Ez biztosítaná, hogy a tuberkulózisban szenvedő emberek legalább 95 százalékát diagnosztizálják. Egyszerű módokat nyújthat annak biztosítására, hogy az emberek kitartsanak a hat hónapos gyógyszeres kezelés mellett. Ahhoz, hogy a betegek ne hagyják abba idő előtt a kezelést, akár olyan ösztönzők is szóba jöhetnek, mint az élelmiszer- és ruházati juttatások vagy ajándékkártyák. Emellett a betegek egymást támogató csoportjait is létre lehet hozni. Manapság a mobiltelefonokon lévő alkalmazások is segíthetnek.

A többletforrások azt jelentik, hogy a magas kockázatú, veszélyeztetett társadalmi rétegek időszakos szűrővizsgálatokon vehetnek részt. Az elkövetkező évtizedekben így 50 millió ember juthat majd megfelelő kezeléshez, és 35 milliónyian kaphatnak megelőző kezelést.

Ezzel a tuberkulózis okozta halálesetek száma óriási mértékben, 90 százalékkal fog csökkeni.

Ez lényegében felszámolja a tbc-t, ahogyan azt már évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna tennünk. Az évszázad közepéig a többletforrások lehetővé teszik számunkra, hogy elkerüljünk elképesztő számú, 27 milliónyi halálesetet és mérhetetlen emberi szenvedést. Gazdasági értelemben kifejezve a teljes haszon főként az elkerült halálesetekből származó előnyök révén elérné a 3 ezer milliárd dollárt. Minden egyes elköltött dollár így 46 dollárnyi társadalmi hasznot eredményezhet a világ számára.

A globális tétovázás miatt a tuberkulózis a legtöbb halálesetet okozó fertőző betegséggé vált.

A tbc felszámolása a világ egyik leghatékonyabb szakpolitikai intézkedésének számít. Túl sok vállalást tettünk 2030-ra, de a tuberkulózis elleni küzdelem egyike azon kevés, leghatékonyabbnak számító intézkedésnek, amely mellett ki kell tartanunk.

Bjorn Lomborg 13 részes cikksorozatban elemzi, hol tart a világ a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Az apropót az adja, hogy a 2015-ben elfogadott és 2030-ra szóló célok idősávjának félidejénél tartunk 2023-ban. Bjorn Lomborg szerint a jelenlegi trendek alapján a 2030-as céldátumhoz képest csak mintegy 50 évvel később valósulhatnak meg a célkitűzések. A Bjorn Lomborg vezette Copenhagen Consensus think tank az elmúlt években a világ számos neves közgazdászával dolgozott együtt annak érdekében, hogy meghatározzák azokat a területeket, ahol a fejlesztési célokra fordított források a legnagyobb hasznot eredményezik. Ennek keretében 12 olyan befektetést neveztek meg, amelyek Lomborg szerint „a fenntartható fejlődési célok történetét kudarcból sikerré írhatják át”. Ez a mostani cikk – amely a sorozat 6. része – a tuberkulózis felszámolásával foglalkozik.

