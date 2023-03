Semmi jóra nem számíthat, aki lángosozik a Balatonnál

A lap több lángosozó árait is megnézte, illetve beszélt üzemeltetőkkel: a 20-30 százalékos idei drágulás könnyen elképzelhető

A sima lángos jellemzően 800-1000 forintba került a Balatonnál tavaly, a sajtos-tejfölös pedig 1200-1600 forintba. Idén azonban előbbi aligha kapható majd 900 forint alatt, míg sajttal és tejföllel akár a 2 ezer forintot is elérheti.

Az évről évre növekvő árak miatt volt olyan lángosozó, amely már tavaly is érezte, hogy csökkent a forgalom (bár a bevétel nem), most pedig többen is említették a lapnak, hogy az elmúlt évek legnehezebb időszakára készülnek. Ennek oka, hogy az emberek mostanra eresztettek le anyagilag.

