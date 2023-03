Oroszország új bosszúlépést hajt végre Magyarországgal szemben

Miután nemrég az orosz kormány felfüggesztette a Magyarországgal kötött, a diplomata útlevelekkel történő vízummentes utazást lehetővé tevő megállapodást, most Moszkva a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt is felmondja. Mindez sok magyar vállalkozásnak okozhat súlyos gondokat.

Március elején jelentette be az orosz kormány, hogy felmondja a Magyarországgal kötött egyezményét, melynek értelmében diplomata útlevéllel már nem lehet Oroszországba utazni. Mindez azt jelenti, hogy a magyar diplomaták ezentúl csupán az orosz hatóságok külön engedélyével, a vízumigénylési folyamat lebonyolítása után utazhatnak Oroszország területére.

De újabb megállapodásról derült ki, hogy a Vlagyimir Putyin vezette orosz állam nem tartja fenn Magyarország esetében, mint arra az Indexnek utalt Gyányi Tamás, a WTS Klient szakértője:

egy március 15-i sajtóközlemény szerint az orosz pénzügyminisztérium és az orosz külügyminisztérium kezdeményezte a barátságtalan országokkal kötött, kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások felfüggesztését.

A barátságtalan országok listáján Magyarország is szerepel, miután az Európai Unió összes szankcióját megszavazta a magyar kormány, amelyeket az ukrajnai háború miatt vetettek ki Moszkvára. Ennek értelmében tehát a tőkejövedelmektől kezdve a szabadalmi díjakon át egészen a társasági adókra vonatkozóan büntetést kell majd fizetnie Magyarországnak. Gyáni szerint ráadásul egészen addig felfüggesztve marad a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, amíg az oroszokkal szembeni szankcókat vissza nem vonja az EU.

A pénzügy- és külügyminisztériumok javaslatára még rá kell bólintania Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is, de ha ez megtörténik, akkor azonnali hatállyal kell alkalmazni a teljes adókulcsot a korábbi kedvezményes terhek helyett.

Ráadásul Magyarország már egy ilyen adóegyezményt elveszített az utóbbi időben: az Egyesült Államok tavaly nyáron mondta fel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást, mivel a magyar kormány megvétózta a globális minimumadó bevezetését (amelyet azóta mégis elfogadott). A washingtoni válaszcsapás háromszoros adóterhet jelent a magyaroknak.

Az amerikai piac - már csak a tőzsdei kereskedés miatt is - jóval jelentősebb magyar szempontból, de az orosz adókedvezmények elvesztése is fájdalmas lehet, mivel az energetika, de még a pénzpiacok területén is jelentős kapcsolatok vannak fent az ukrajnai háború ellenére is.

Címlapkép: Getty Images.