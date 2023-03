Gigantikus veszteséget kerül el a kormány, ezért döntött most a gázkészlet megtartásáról

Egy húsbavágó anyagi ok a legfontosabb abban, hogy a kormány úgy döntött: megtartja a tavaly nyáron megvett különleges földgázkészletet. A Portfolio kalkulációi szerint ugyanis a mostani állapot szerint durván 760 milliárd forintos pénzügyi vesztesége van az ügyleten, és azért, hogy ezt ne kelljen realizálnia, inkább nem nyúl a gázkészlethez és cserébe tovább kell fizetni a mögötte lévő bankhitelek kamatát. A gázkészlet megtartása közben két másik fontos céljának elérésében segíti a kormányt: sokkal könnyebben tudja elérni az uniós gáztároló feltöltési kötelezettséget, ráadásul történelmi csúcson lévő védett gáztartalékkal néz szembe a bizonytalan gázellátási kilátásokkal.

Mi a döntés és mit jelent?

Amint szerda este megírtuk: a kormány úgy döntött, hogy az egyébként is előírt 1,2 milliárd köbméternyi biztonsági földgázkészleten felül a tavaly nyáron beszerzett 700 millió köbméternyi különleges földgázkészletet is meg kell tartani, nem lehet felhasználni, és így 1,9 milliárd köbméternyi a védett gáztartalék.

Ez azt jelenti leegyszerűsítve, hogy a kormány továbbra is történelmi csúcson tartja a védett, biztonsági jellegű gáztartalékokat, noha a gázválság már jócskán enyhült.

A 2010-es években lényegében végig 1,2 milliárd köbméter volt ez a jogszabályban előírt biztonsági földgázkészlet, majd 2021 végén ezt átmenetileg 0,9 milliárd köbméterre csökkentette a kormány, de tavaly ősszel 1,2 milliárd köbméterre visszaemelte, miközben tavaly nyáron beszerezte a plusz 700 millió köbmétert is. A most esedékes döntésével pedig azt rögzítette, hogy ezt még egy évig nem lehet eladni, felhasználni. Így a tavaly 9,2 milliárd köbméter körülre eső éves gázfelhasználáshoz képest 20%-nyi gázt lényegében stratégiai tartalékban tart, ami történelmi csúcsnak számít.

Ez azt jelenti, hogy a továbbra is bizonytalan gázellátási helyzetben és árkörnyezetben a kormány egy jelentős gáztartalékot fenntart a fellépő kockázatok enyhítésére. Ráadásul azt is meg kell jegyezni, hogy az Energiahivatal az egyetemes szolgáltató MVM-nek ezektől a tételektől függetlenül további 1,9 milliárd köbméternyi gáz beszerzését is kötelezően előírta. Így tehát valójában 3,8 milliárd köbméter a biztonsági megfontolású teljes gázkészlet, ami az éves gázfelhasználásnak már több, mint 40%-a. Ez nagyon fontos, többek között az alábbiak miatt is.

Hatalmas pénzügyi veszteség elkönyvelését kerüli el a kormány

A tavaly nyáron beszerzett különleges földgázkészlet megtartásával a kormány egy csapásra három legyet is üt, mégpedig az alábbiak miatt.

Egyrészt hatalmas pénzügyi veszteség elkönyvelését kerüli most el. A bő 700 millió köbméteres különleges földgázkészlet létrehozásának tavaly nyári elrendelésekor a jogszabály többek között azt írta elő, hogy ha a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) tulajdonát képező, elkülönülten nyilvántartott, gázkészlet értékesítésre kerülne, akkor ennek az értékesítési ára

nem lehet kevesebb, mint a földgáz beszerzési ára.

Magyarul csak a bekerülési áron, vagy drágábban adhatja el az MSZKSZ a megvett gázt, hogy ne csapódjon le nála veszteség, hiszen a gázvásárlást szindikált bankhitelből finanszírozta állami garanciavállalás mellett az MSZKSZ, így megcsappanna a hitelek mögötti árbevételi fedezet.

Annak, tehát hogy most úgy döntött a kormány: fenntartja ezt a különleges gázkészletet, van egy nagyon komoly pénzügyi oka: ne kelljen az államnak realizálnia a rendkívül drágán megvett gáztartalékból adódó hatalmas pénzügyi veszteséget.

Amint ugyanis egy őszi rendeletmódosítás alapján megírtuk: a gázkészlet átlagos bekerülési ára 255 euró/MWh volt, átszámítva 1114 forint köbméterenként (!), miközben most a tőzsdén 41 euró körül mozog a piaci ár, ami átszámítva 180 forint köbméterenként. Így tehát a különleges földgázkészletre összerakott 2,01 milliárd eurónyi, kb. 825 milliárd forintnyi szindikált bankhitelen a mostani állapot szerint durván 85%-nyi, 760 milliárd forintnyi a nem-realizált pénzügyi vesztesége a kormánynak, amit el kellene könyvelnie, ha a mostani árak mellett használná fel a gázt. Ha ez a felhasználás megtörténne, akkor azt a jogszabály miatt technikailag úgy lehetne például megtenni, hogy az állami MVM átvenné az MSZKSZ-től a bekerülési áron a gázt (1114 forint körül), majd azt elkezdené eladni a saját ügyfélkörében. Ha üzleti szereplőknek adná el, akkor jelenleg 180 forint körül tudná ezt megtenni köbméterenként, ha viszont a lakosság felé, akkor a rezsicsökkentés miatt 102 forinton tehetné ezt meg, így még durvább lenne a vesztesége.

Akárhogy is sikerülne túladnia a gázon az MVM-nek, ezt a mindenképpen hatalmas veszteséget nyilván kipótolná neki az állam a rezsivédelmi alapból, de annak 1600 milliárdos éves keretét durván leapasztaná ez a tétel egyben, miközben a minap egyébként is kivett belőle egy 390 milliárdos tételt a kormány. Így tehát egyszerűen az történik, hogy a kormány az MSZKSZ könyvében tartja a különleges földgázkészletet, és így nem kell realizálnia az államnak, konkrétan a rezsivédelmi alapnak és az adófizetőknek, a vele járó hatalmas potenciális pénzügyi veszteséget. Cserébe viszont a gázkészlet miatt felvett szindikált bankhitel kamatait még egy évig legalább tovább kell fizetni, hiszen nem értékesítik a gázt, amiből lehetne törleszteni a hitelt.

Így tehát egy hatalmas azonnali pénzügyi veszteség elkerülése érdekében vállalta be a kormány azt, hogy nem lehet hozzányúlni a különleges gázkészlethez, és cserébe azt vállalta be, hogy a gázkészlet mögötti bankhitelek kamatát tovább kell fizetni.

Abban, hogy az így megmaradó kamatfizetést meg lehessen oldani, bizonyára segít az, hogy a kormány friss döntésével 7,5%-kal megemelte a mobilkapacitásért fizetendő díj mértékét legfeljebb 0,3906 forint/kWh/év szintre. Előtte egyébként az MSZKSZ március közepén arról döntött, hogy 46%-kal megemelte a biztonsági földgáz tagi hozzájárulás egységnyi mértékét.

Előbb-utóbb viszont nyilván realizálni kell potenciálisan hatalmas pénzügyi veszteséget, azaz fel kell használni a különleges gázkészletet, mert különben az euróhitelek kamata sok évig nyomná az MSZKSZ, és rajta keresztül az érintett üzleti szereplők vállát.

Kisebb erőfeszítésbe telik az idei tárolófeltöltés

A különleges földgázkészlet megtartásának a fenti pénzügyi következményeken túl van kedvező oldala is, legalább kettő. Az egyik az uniós kötelező tárolófeltöltési előírásnak való könnyebb megfelelés, hiszen amint írtuk: az 1,2 milliárd köbméteres biztonsági készlettel, a megtartott 0,7 milliárd köbméteres különleges készlettel és az MVM-nek előírt 1,9 milliárd köbméteres tartalékkal már 3,8 milliárd köbméternyi készlet biztosan be lesz tárolva. Így az idén novemberre előírt 90%-os uniós tárolófeltöltési kötelezettség könnyebben sikerül majd.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Magyarországnak a megelőző 5 évi éves gázfogyasztása 35%-át kell legalább betárolnia, ami a 10,44 milliárd köbméteres bázis alapján 3,65 milliárd köbmétert jelent a tavaly ősszel frissített földgázellátás-biztonsági vészhelyzeti terv alapján. Magyarul: ezen tételek összeadásával már meg is tudunk felelni ennek az uniós jogi kötelezettségnek, de persze nyilván ésszerű ezeken felül a kereskedelmi tárolás terén is előrelépni.

Jelenleg egyébként még mindig nagyon kedvező a gáztárolási helyzet, akárcsak egész Európában, mert a takarékossági intézkedések és az enyhe tél együtteseként a magyar gáztárolók töltöttsége jelenleg 45%-os, ami jóval magasabb, mint az elmúlt tíz év ilyenkorra jellemző 28%-os aránya (átlag).

A jelenleg betárolt mennyiség a tavalyi éves gázfogyasztás 29%-át jelenti és utóbbi mutatóban, tehát a fogyasztásarányos töltöttségben, továbbra is az egyik legjobban állunk a tagállamok között. Előttünk csak az osztrákok, a szlovákok és a dánok állnak a baltiakat leszámítva.

Nagyobb tartalékaink vannak az esetleges ellátási krízisre

Az 1,2 és 0,7 milliárd köbméternyi védett gáztartalék együttesen abban is fontos tényező, hogy az ország minél jobban ki tudjon védeni egy esetlegesen előálló ellátásbiztonsági krízishelyzetet. Arra ugyanis maga a kormány is figyelmeztet rendszeresen, hogy a következő tél is kemény lesz az európai gázellátási helyzet terén, hiszen az orosz szállításokkal bármi történhet akár az Ukrajnán át vezető tranziton, akár a Törökországon, Bulgárián és Szerbián át vezető Török Áramlaton keresztül. Néhány hete éppen a kormány illetékesei fejezték ki nyilvános aggodalmukat amiatt, hogy ha szabotázs történne a Török Áramlaton, akkor a magyar gazdaság ütőerét érné támadás. Emellett azzal kapcsolatban is van kockázat, hogy a szigorodó nyugati szankciók mellett a júniusban esedékes karbantartást el tudják-e végezni az oroszok.

A minapi orosz jelzések alapján el tudják végezni, de közben az oroszokkal egyéb fronton is zajlanak a magyar kormányzati egyeztetések (mi lesz Paks II. újragondolása nyomán a szerepük) és ahogy arra mai interjújában maga a budapesti orosz nagykövet figyelmeztetett: mivel Magyarország is rajta van a barátságtalan országok listáján, ezért vele szemben igenis lehet foganatosítani az orosz büntetőintézkedéseket. Így tehát az egyik energetikai fronton születő magyar kormányzati döntés (pl. Paks II.) könnyen kihathat egy másik energetikai front fejleményeire is (gázszállítás a Török Áramlaton keresztül, kőolaj-szállítás a Barátság-vezetéken át), és éppen ezért lehet indokolt a különleges földgázkészlet megtartása, az esetleges krízishelyzetekben az ellenálló képesség fokozása érdekében.

Címlapkép forrása: Shutterstock