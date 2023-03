Magyarországon is betilthatják a TikTokot? És tényleg minden titkunkat tudja?

A TikTok rövid idő alatt vált a világ egyik legnépszerűbb közösségi felületévé, de a vele kapcsolatban felmerülő kiberbiztonsági aggályok miatt az Egyesült Államok, az Európai Bizottság és Kanada kormányzati eszközein is megtiltották a használatát. Nem kizárt, hogy a kínai applikáció további korlátozások elé néz majd.

A kiberbiztonsági szakértők már nagyon régóta vitatkoznak azon, hogy a TikTok vajon milyen információkhoz juthat hozzá a felhasználók készülékeiről – mondta Keleti Arthur, kibertitok-jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napjának alapítója a Portfolio heti podcastjében, aki szerint az alapprobléma az, hogy a Kínában működő szervezeteket nem tudják hatékonyan auditálni, átvizsgálni, az európaiak vagy éppen az amerikaiak.

Vagyis nem lehetnek teljesen biztosak abban, hogy amit az ázsiai országban az adatkezelésről állítanak, az megfelel a valóságnak.

A TikTokot többször „szétszedték” kiberbiztonsági szakértők és volt, hogy igen aggályos dolgokat találtak: például olyan személyes adatokat próbált meg eljuttatni a tulajdonosához, amihez nem volt joga, olyanokat rögzített, amelyeket nem kellett volna neki, és minderről nem is tájékoztatta megfelelően a felhasználókat. Ezzel szemben megjelentek olyan tanulmányok is, amelyek az applikáció biztonságos működését igazolták.

Ennek kapcsán úgy fogalmazott:

ez a kettős bizonytalanság, az auditálhatatlanság, illetve az alkalmazással kapcsolatban felmerült kiberbiztonsági fenntartások azok, amik oda vezetnek, hogy inkább akkor ne használjuk ezt az alkalmazást

Érdekes – tette hozzá -, hogy Kínában megjelent egy, a GDPR-hoz hasonló adatvédelmi törvény, amely még egy kicsit szigorúbb is mint az európai, viszont ebben visszatérő elem, hogy Kína, az adatszuverenitásra törekedve megpróbál amennyi adatot csak lehet begyűjteni, saját magánál tartani, és

nyilván egy ilyen alkalmazásnál felmerül az a kérdés, hogyha mondjuk én Európában TikTokozom és az ott megtermelődött adat eljut Kínába, akkor az tulajdonképpen kié?

Erre Európában a válasz a szakértő szerint egyértelmű.

Hangsúlyozta, hogy amióta a GDPR-t Európában bevezették, még a cégek jószándéka mellett is röpködtek a komoly bírságok. Itt pedig felmerül a kérdés, hogy milyen aggályok merülhetnek fel egy olyan céggel kapcsolatban, amelyik nem is Európában működik és nem is biztos, hogy minden szabályt szándékában áll betartani.

Keleti Arthur szerint a probléma nem csak az, hogy milyen adatokhoz fér hozzá a TikTok, hanem hogy nem ismerjük, milyen technikákat használ az adatgyűjtéshez. Ilyen szempontból van eltérés az egyes platformok között, az Apple kicsit szigorúbb környezetben engedi futtatni a programokat, de persze egy androidos eszközt is nagyon jól be lehet állítani.

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy még a biztonságos platformokon is rendszeresen fedeznek fel új, úgynevezett „nulladik napi” sérülékenységeket, amelyeket kihasználhat egy applikáció.

A TikTok egyébként tesz lépéseket a bizalom erősítése érdekében, például úgy hogy ígéri: szervereket visz Írországba és Norvégiába, hogy ott tárolja az európai adatokat. Ez az USA-ban is régóta napirenden van, de az Egyesült Államoknak ez sem jelent elegendő garanciát - tette hozzá a szakértő.

Jöhet a befolyásolás?

Keleti Arthur szerint annak is megvan az esélye, hogy az algoritmus megpróbálja formálni a felhasználók véleményét, ahogy azt láthattuk a Brexit vagy az amerikai választási kampány esetében. Emellett álhírek terjesztésére is használható.

Azzal kapcsolatban, hogy vajon 1-2 év múlva lesz-e még TikTok úgy fogalmazott:

amíg Kína vagy akármelyik másik ország elő tud állítani olyan alkalmazásokat, amelyeket a felhasználók szívesen használnak, hasznosak, addig a tömeg akarata valószínűleg elsodorja ezeket a biztonsági fenntartásokat.

A magyarok is részei annak a sokmilliárdos közösségnek, amelyet internethasználóknak hívunk, a tiltás pedig egyáltalán nem könnyű dolog

ahhoz először megfelelő alternatívákat kell felkínálni a felhasználóknak, mert különben baj lesz!

A TikTok sikere Keleti Arthur szerint a frissességében rejlik és abban, hogy a YouTube algoritmusánál relevánsabb videókat dobál fel a felhasználóknak. A TikTok jobban tudja a felhasználókat „perspektíva-buborékban” tartani, mint a YouTube. Előbbi 90-95 százalékban dobál fel releváns videókat, utóbbi mintegy 70 százalékban. Ennek a hasznossága persze kérdéses mentálhigiénés szempontból, de attól még tény, hogy az emberek sokat TikTokoznak, akár naponta nyolcszor is megnyitják az appot.

A felhasználók 60 százaléka pedig a Z generációhoz tartozik,

aki ma a Facebookot meg Metát használ, ezzel már el is árulta, hogy öreg, sőt, még aki Instagramot használ, még azt is valószínűleg ezzel a jelzővel illetné az új generáció

Címlapkép: Getty Images