Lomborg: Egyszerre tragikus és dühítő, ami történik a gyermekek halálozásával kapcsolatban

Azon globális fejlesztési ígéreteink közül, amelyek 2030-ig várhatóan nem fognak megvalósulni – és ezek közül sok van –, az alultápláltság globális felszámolása terén tapasztalható lassú előrehaladás az egyik legtragikusabb és legdühítőbb. Pedig az éhezés drasztikus csökkentésének eléréséhez egyértelműen közel vagyunk.

A krónikus alultápláltságot a növekedésben való elmaradásban (stunting) mérjük. Ez azt jelenti, hogy a krónikusan alultáplált gyermekek sokkal alacsonyabbak, mint azonos korú társaik. A gazdag világban nagyon alacsony szintű a stunting. Kínában pedig ennek mértéke az elmúlt 30 évben a gazdag országok szintjére csökkent. Globális szinten a növekedésben való elmaradásban 1990 óta csaknem a felére esett vissza, azonban szerte a világban a gyermekek több mint ötöde még mindig alacsonyabb annál, mint amekkorának életkora alapján lennie kellene.

A növekedésben való elmaradás csökkenti a gyermekek túlélési esélyeit, világszerte évente 2,7 millió gyermek hal meg alultápláltság miatt.

Az alultáplált gyermekek emellett nem megfelelően fejlődnek, kevésbé lesznek produktívak, így egész életük során alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek. A közgazdászok számításai szerint összességében az alultápláltság költsége globális szinten 1000 milliárd dollárt tesz ki.

Idén az alultápláltság felszámolását, illetve sok más cél elérését 2030-ra kitűző fenntartható fejlődési célok idősávjának félidejénél tartunk (miután 2015-ben fogadták el a célkitűzéseket – a szerk.). A célok elérése terén azonban még távolról sem vagyunk félúton. A koronavírus-járvány előtti tendenciákat figyelembe véve az éhezés felszámolását csak 2116-ban, 86 év késéssel fogjuk megvalósítani.

A kitűzött fenntartható fejlődési célok 2030-ra történő teljesülése terén való elmaradás arra sarkallta a Copenhagen Consensus Center think tanket (amelynek elnöke a szerző – a szerk.), hogy a világ legjobb közgazdászai közé tartozó szakértőkkel együtt dolgozva meghatározzák, mely ígéreteket kellene prioritásként kezelni annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb kedvező hatást érjük el.

Az új, szakmailag lektorált kutatásuk azt mutatja, hogy az alultápláltság kezelésének egyik legokosabb megközelítése az, ha a várandós nőkre összpontosítunk. Kis költséggel olyan mikrotápanyagokat lehet számukra biztosítani, amelyek jobban táplálják a növekvő magzatukat, és bizonyos mértékben elősegítik az alultápláltság elkerülését.

A világ legtöbb országának kormánya már most is követi a WHO ajánlásait, és a várandós nőknek vas- és folsavpótlást biztosít, hogy megelőzze az anyák vérszegénységet és az újszülöttek velőcső-záródási rendellenességét. Ez azt jelenti, hogy a több mikrotápanyagot tartalmazó tablettára való áttérés csak kisebb oktatást és képzést igényel az egészségügyben, valamint csak kis mértékben növeli a kormányok által kiosztott új tabletták költségeit.

Ezeket az új tablettákat már tömegesen gyártják, amelyek a vas, illetve a folsav mellett 13 vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, köztük A-, B1-, B2-, B6-, B12-, D- és E-vitamint, valamint cinket, rezet, jódot és szelént.

Olyan kis összegbe kerülnek, hogy 180 napra számítva egy anyára vetítve a többletköltség alig több mint egy dollárt tesz ki.

Évente összesen csupán 84 millió dollárba kerülne, ha ezekkel a tabletákkal, valamint egészségügyi, oktatási képzésekkel segítenénk 36 millió olyan nőt, akik alacsony jövedelmű államokban, illetve a közepes jövedelmű országok alsó sávjába tartozó államokban élnek.

A mikrotápanyagot tartalmazó étrendkiegészítőkkel az évente bekövetkező közel 700 ezernyi halvaszületés 7 százalékát lehet elkerülni.

Emellett az alacsony súllyal születő gyermekek számát 21 százalékkal, míg a koraszülöttekét 5 százalékkal lehetne csökkenteni évente. Ha egy gyermek nem alacsony súllyal és nem idő előtt születik, akkor később kisebb valószínűséggel lesz alultáplált. Ez azt jelenti, hogy évente 1,6 millió gyermek kerülheti el a növekedésben való elmaradást, amivel így felnőttként produktívabbak lehetnek. Gazdasági értelemben annyival jobb lesz a helyzetük, hogy az így keletkező haszon mai értéken számolva 3 milliárd dollárt tesz ki. Így minden egyes elköltött dollár elképesztő mértékű, 38-szoros hasznot eredményez.

A kalciumtablettákat a többi mikrotápanyagtól elkülönítve adják, mivel ezek a tabletták elég nagyok, és a terhesség utolsó 20 hetében naponta kettő-háromra is szükség van belőlük. Ennek költsége terhességenként 6 dollár, azaz 216 millió dollár arra a 36 millió várnadós nőre vetítve, akik jelenleg vas és folsavtablettát kapnak.

Ez majdnem kétszer annyival csökkenti a halvaszületések számát, mint a mikrotápanyagok, és ezzel további 1,1 millió koraszülés és kis súllyal születés kerülhető el.

Továbbá a kalcium csökkenti a preeklampsziát és az eklampsziát is, azt a ritka, de súlyos állapotot, amikor a magas vérnyomás a terhesség vagy a szülés alatt rángógörcsöt okoz. Ez azt jelenti, hogy a kalcium évente akár 8500 anya gyermekágyi halálát előzheti meg. Összességében az így keletkező közel 4 milliárd dolláros haszon 19-szer haladja meg a befektetett kiadást.

A várandós nők mikrotápanyagokat tartalmazó étrendkiegészítőkkel való ellátása fantasztikus intézkedésnek számít, de nem tekinthető csodaszernek. A közgazdászok több más, nagyon hatékony intézkedést is megneveztek. Az alacsonyabb jövedelmű országokban a szülők segítése a gyermekeik jobb minőségű élelmezése terén költséges intézkedésnek számít, de minőségileg javítja a gyermekek táplálkozását. A befektetés a költségek 16-szorosát kitevő hasznot eredményezhet. Sokkal többet kellene befektetnünk a mezőgazdasági hozamok javítását célzó kutatásokba is. Ez alacsonyabb költségek mellett több élelmiszert eredményezne csökkentve az alultápláltságot és serkentve a növekedést. Minden egyes dollár jelentős, 33 dollárnyi társadalmi hasznot hozna így.

A várandós anyák megfelelő tápláltságát célzó befektetések növelése az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy a fenntartható fejlődés terén előrelépést érjünk el. Tartozunk annyival a világnak, hogy először az ilyen ésszerű intézkedésekbe fektetünk.

Bjorn Lomborg 13 részes cikksorozatban elemzi, hol tart a világ a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Az apropót az adja, hogy a 2015-ben elfogadott és 2030-ra szóló célok idősávjának félidejénél tartunk 2023-ban. Bjorn Lomborg szerint a jelenlegi trendek alapján a 2030-as céldátumhoz képest csak mintegy 50 évvel később valósulhatnak meg a célkitűzések. A Bjorn Lomborg vezette Copenhagen Consensus think tank az elmúlt években a világ számos neves közgazdászával dolgozott együtt annak érdekében, hogy meghatározzák azokat a területeket, ahol a fejlesztési célokra fordított források a legnagyobb hasznot eredményezik. Ennek keretében 12 olyan befektetést neveztek meg, amelyek Lomborg szerint „a fenntartható fejlődési célok történetét kudarcból sikerré írhatják át”. Ez a mostani cikk – amely a sorozat 7. része – az alultápláltság felszámolásának kérdésével foglalkozik.

Címlapkép: Getty Images