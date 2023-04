Nagy Márton bejelentette, új 150 milliárdos programot indít a kormány

Szabó Dániel 2023. április 03. 18:20

Az eddigi Baross Gábor Hitelprogram mellett egy új tőkeprogramot jelentett be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn. A miniszter ígérete szerint ez az ingatlanszektort segíti majd. A növekedés fenntartásában fókuszba kerül az FDI, globális stratégiát is kidolgoznak. Azt is kilátásba helyezte, hogy az hosszútávra kötött energiaszerződéseket vizsgálja a kormány, ha szükségesnek ítélik meg, akár közbe is léphetnek.