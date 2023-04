Itt az óriási fordulat a magyar külső egyensúlyban!

Februárban az előzetes adatok alapján jelentősnek mondható, 513 millió eurós többlet keletkezett a külkereskedelmi mérlegben. Ilyen adatra közel másfél éve, az energiaválság előtti időszakban volt példa utoljára. Az energiaárak esésének köszönhetően az egyensúlyi fordulat tartósnak ígérkezik, amire nagy szüksége is van a magyar gazdaságnak.

A többlet úgy tudott kialakulni, hogy miközben az euróban számolt export februárban 10,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, addig az import csak 3,8%-kal nőtt. Ilyen visszafogott behozatali dinamikára csak az energiaválság előtti időszakban volt utoljára példa, a gázárak elszállása miatt a közelmúltban 30-40%-os növekedésre is volt példa.

Bár részletes adataink még nincsenek (azokat három hét múlva mutatja be a KSH), biztosak lehetünk benne, hogy a külkereskedelmi mérleg többletbe fordulásának elsődleges oka az energiaszámla látványos visszaesése volt. Az orosz gáz árát a két hónappal korábbi piaci gázár határozza meg. Ez esetben a decemberi, amikor a TTF jegyzések 140 euróról 80 euróra szakadtak le. Ez ugyan még mindig sokkal magasabb volt, mint egy évvel korábban, amikor a gázárak 35 euró körül jártak, ám az augusztusi 300 eurós árakhoz képest így is óriási a zuhanás. Ez jelentősen mérsékli a teljes importunk értékét, és a folyamatnak még nincs vége, hiszen mostanra 50 euró alatti gázárakat látunk, tehát május-júniusig a külkereskedelmi mérleg további javulása a csőben van.

A javuló tendenciához hozzájárul a hazai gazdaság recessziója is, ami az importigényt mérsékli. Ellentart viszont kicsit az exportdinamika lassulása, amit az energiaintenzív ágazatok magasabb költségei, illetve az európai felvevőpiacok lassulása okoz. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a revíziók során a KSH jellemzően rontani szokott az előzetes adatközléshez képest az egyensúlyi számain, ezért arra még nem vennénk mérget, hogy a január-februári együttes 100 millió eurós többlet nem fordul végül még enyhe deficitbe.

Ezzel együtt egyensúlyi szempontból a kilátások biztatók. A történelmi léptékű tavalyi egyensúlyromlást az idén egy gyors korrekció követheti, amelynek első halvány jeleit már a decemberi adatban láthattuk, a mai, februári előzetes számok pedig már erős bizonyítéknak számítanak. És bár az alábbi ábra alapján meglepőnek tűnhet, de az idei év akár teljes egészében is többletes külkereskedelmi egyenleget hozhat -amennyiben az energiaárak nem kapnak még egy óriási sokkot.

Az egyensúlyi fordulat a forintárfolyam szempontjából erősítő hír. Az importigény visszaesése az euró iránti tranzakciós célú keresletet mérsékli, és így a külső egyensúlytalanság forintgyengítő hatása eltűnik. A jegybank épp a múlt héten jelentette be, hogy fel is hagy az energiaimporthoz szükséges euróigény biztosításával, a döntés indokoltságát a mai adat is alátámasztja.

Címlapkép: Getty Images