Keményen belenyúl a kormány a távhőszektorba - Örülhetnek a felhasználók, moroghatnak a kereskedők

A távhőkassza pozitív egyenlegének megőrzése érdekében a rezsialapból kivett 100 milliárd forintos tétel csak az egyik ága a tegnapi kormánydöntéseknek, ami a távhőszektort érinti; a Magyar Közlönyben ugyanis felbukkant egy másik, szintén komoly kihatású kormányrendelet is. Utóbbi gyakorlatilag azt mondja ki, hogy a rendelet erejénél fogva semmis (!) az összes olyan gázszerződés, amit nem az MVM kötött a távhőtermelőkkel az októbertől induló átmeneti gázévre, és az állami cégnek kell az összes távhőtermelőt ellátni, ami mögött a cég már le is kötötte a szükséges gázmennyiséget. Ez azt jelenti, hogy az idén első háromnegyed évre leszorított nem-lakossági távhőárak októbertől még tovább süllyedhetnek, aminek örülhetnek a távhőt felhasználó önkormányzatok és egyéb intézmények, viszont a már szerződéssel rendelkező energiakereskedők moroghatnak emiatt. A gázpiaci energiabeszerzés kulcstéma lesz a Portfolio április 18-i Vállalati Energiabeszerzés című konferenciáján, amelyről további részletek itt érhetők el , jelentkezni pedig itt lehet.

Mi a két fontos bejelentés?

Két fontos döntés is megjelent a legfrissebb Magyar Közlönyben, amelyből az egyikről éjjel már írtunk: újabb 100,6 milliárd forintot vett ki a kormány a rezsivédelmi alapból a távhőkassza pozitív egyenlegének fenntartása érdekében, és a következő hetekre feladatokat írt elő ennek érdekében. Van azonban egy másik kormányrendelet is (114/2023.), amely a távhőtermelők veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátásának biztosításáról szól és a bevezetőben leírtakat tartalmazza. Ezzel párhuzamosan éjfél körül kiadott egy közleményt is az Energiaügyi Minisztérium, ami azzal a mondattal kezdődik, hogy

A következő gázévben kijelölés alapján az MVM Csoport biztosíthatja minden hazai távhőtermelő számára a működésükhöz szükséges földgázt.

Azt is jelzik a közleményben, hogy „a kiszámíthatóság jegyében a szükséges gázmennyiséget a társaság időben lekötötte”, így „a jó ütemben meghozott, sokaknak kedvező döntéseknek köszönhetően 2023 utolsó negyedévében is jócskán csökkennek az árak.”

Arra is emlékeztetnek, hogy a tárca korábbi intézkedése nyomán a gázalapú szolgáltatóknál januártól szeptemberig közel megfeleződtek a nem lakossági (intézmények) távhő díjai, és a friss kormánydöntés ősztől még alacsonyabb szintre szoríthatja az árakat a nem lakossági fogyasztóknál. Ez konkrétan azt jelenti, hogy „Az átmeneti földgázellátás jóvoltából az intézményi és egyéb felhasználók akár harmadával olcsóbban vehetik majd igénybe a távhőszolgáltatást a következő fűtési szezonban”, ami a közlemény szerint „újabb komoly segítséget jelenthet az önkormányzati és más, távhőt használó intézményeknek”.

Mi történik a háttérben?

Mindezt úgy éri el a kormány, hogy

A kapcsolódó kormányrendelet erejénél fogva legkésőbb május közepéig földgáz-kereskedelmi szerződés jön létre a kijelölt kereskedő és a felhasználók között.

Úgy folytatódik a közlemény, hogy "A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott mintaszerződéseket a földgázkereskedő hamarosan közzéteszi a honlapján. A Hivatal ezt követően hirdeti ki a felhasználók esetében elismert földgáz referenciaárat”.

Az elismert távhő referenciaár körül komoly kihívás volt tavaly nyáron, mert éppen az égbe szálló tőzsdei gázárak időszakában, állítólag 300 eurós megawattóránkénti áron rögzítette a MEKH az árat (ennyiért szerezhették be a gázt a termelők és így ilyen durva árszint mellett kellett volna érvényesíteniük az előállított hőt az intézményi felhasználóknak), aztán a rákövetkező időszakban jóval alacsonyabb áron sikerült ezt megtenni. Most a jelek szerint a kormány egy másik megoldással egyszerűen az MVM kezébe adta a távhőtermelők gázellátásának kérdését, amihez a közlemény szerint a cég már le is kötötte a szükséges gázmennyiséget a mostanában jócskán visszasüllyedt gázárak mellett (feltehetően a határidős gáztőzsdéken előre megvette az egyes hónapokban várhatóan szükséges gázmennyiséget).

Az említett rendelet tehát rögzíti, hogy októbertől az állami MVM látja el az összes tárhőtermelőt, és benne van a kormányrendeletben, hogy

E rendelet hatálybalépését követően a felhasználó és a kijelölt földgázkereskedőtől eltérő földgázkereskedő között létrejött földgáz-kereskedelmi szerződés a távhőtermeléssel érintett felhasználási hely vonatkozásában az átmeneti gázév tekintetében semmis.

Emellett az is benne van a rendeletben, hogy „E rendelet hatálybalépésének napján a felhasználó nyilatkozata alapján létrejött földgáz-kereskedelmi szerződés a távhőtermeléssel érintett felhasználási hely vonatkozásában az átmeneti gázévre megszűnik. A földgázkereskedő a szerződés megszűnésére tekintettel a felhasználóval szemben hátrányos jogkövetkezményt nem alkalmazhat.”

