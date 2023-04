Létezik a világgazdaság megmentésének tökéletes receptje

A szabadkereskedelem támogatása manapság nem divat. A gazdag országokban a munkahelyek megszűnését látják ebben, és a politikai döntéshozók szinte teljesen lemondtak erről. Az elmúlt évszázadban a világkereskedelem a teljes globális gazdaság részeként növekedett, de ez a bővülési ütem a globális pénzügyi válság idején tetőzött, most pedig már csökkenést látni. Ez azért sajnálatos fejlemény, mert a szabadabb kereskedelem biztosítása a világ egyik legjobb fejlesztéspolitikai intézkedésének számít.

Évszázadok óta ismert, hogy a kereskedelem növeli a jövedelmeket, miután lehetővé teszi egy ország számára, hogy az specializálódjon olyan tevékenységekre és hatékonyan termeljen olyan termékeket, amelyekhez a legjobban ért. Egy tanulmány szerint a kereskedelem 27 százalékkal gazdagabbá tesz mindannyiunkat. Ez azt jelenti, hogy az egyes országok átlagosan több mint egynegyednyivel magasabb jövedelemre tesznek szert, mint a kereskedelem nélküli világban.

A kereskedelem nem csak az átlagjövedelmeket növeli. Segíti kiemelni a világ szegényeit a mélyszegénységből. Az egyik legtöbbet idézett friss tanulmány szerint a legszegényebb 20 százalék jövedelme ugyanolyan gyorsan nő, mint az átlagjövedelműeké.

Ezt egyértelműen láthatjuk a világ két legnépesebb országában, Kínában és Indiában. Ahogy a kínai külkereskedelem növekedése megugrott, a jövedelmek hétszeresükre nőttek, a mélyszegénység 28 százalékos mértéke pedig mára közel nullára csökkent. India hasonló, bár visszafogottabb pályát írt le: amikor a vámokat az 1990-es 56 százalékos mértékről 2020-ra 6 százalékra csökkentették, az átlagjövedelem majdnem négyszeresére nőtt, a mélyszegénység pedig 22 százalékról 1,8 százalékra csökkent. Hasonló fejlődési ívet láthatunk más gyorsan növekvő ország, mint például Dél-Korea, Chile és Vietnam esetében is. A kereskedelemből származó jólét valóban szétoszlott a társadalmakban.

Nem csoda tehát, hogy a szabadabb kereskedelem megvalósítása egyike azoknak az ígéreteknek, amelyekre a világ vezetői a 2030-ra szóló, úgynevezett fenntartható fejlődési célok kitűzésével vállalást tettek.

Sajnos, a jelenlegi helyzet szerint a világ nem fogja teljesíti ezt az ígéretét, mint ahogy a legtöbb fenntartható fejlődési cél esetében is ez a helyzet.

Nem titok, hogy ennek mi az oka. A politikai vezetők mindenkinek mindent megígértek, így az ígéretek listája 169 célt ölelt fel. Ha 169 prioritást tűzünk ki, az olyan, mintha nem jelöltünk volna ki egyet sem. Az ígéretek listáján rengeteg alapvető fontosságú cél szerepel, mint például a kereskedelem növelése, a jobb iskoláztatás, vagy a csecsemőhalandóság, a háború és a klímaváltozás felszámolása. Ezzel párhuzamosan azonban olyan jó szándékú, de sokkal periférikusabb célokat is találni a 169 célkitűzés között, mint az újrahasznosítás fokozása, a városi parkok növelése és a természettel összhangban lévő életmód népszerűsítése.

Idén a fenntartható fejlődési célok félidejénél tartunk (miután 2015-ben fogadták el a 2030-ra szóló célkitűzéseket – a szerk.), de azok megvalósítása terén még közel sem vagyunk félúton. Egyértelmű, hogy a világ nem tud mindent célt megvalósítani, ezért itt az ideje, hogy meghatározzuk és rangsoroljuk a legfontosabb ígéreteket. A Copenhagen Consensus think tank (amelynek elnöke a szerző – a szerk.) pontosan ezt teszi: több Nobel-díjassal és több mint száz vezető közgazdásszal együtt évek óta azon dolgozunk, hogy meghatározzuk azokat a területeket, ahol a legtöbb kedvező hatást lehet elérni a pénzforrások növelésével.

Az új, szakértők által lektorált kutatásunk megmutatja, miért kellene a kereskedelem bővítésének a globális agenda élére kerülnie.

A kutatás figyelembe veszi a gazdag világ politikusai által hangsúlyozott, munkahelyvesztéssel kapcsolatos problémákat. Feltérképezi, hogy a szabadabb kereskedelem mekkora többletköltséget ró ezekre a munkavállalókra azáltal, hogy elveszítik állásukat, át kell képezniük magukat (gyakran alacsonyabb bérezésű munkakörökbe), vagy, hogy teljesen kikerülnek a munkaerőpiacról.

A tanulmány azonban a kereskedelem bővítésének előnyeire is rámutat, mint például a magasabb jövedelmekre és a világ szegényei helyzetének ebből következő javulására. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy mérlegeljük a szabadabb kereskedelem költségeit és kedvező hatásait. A tanulmány azért számít úttörőnek, mert

ez az első kísérlet arra, hogy a költségeket és az előnyöket ne csak globális szinten, hanem a világ gazdagjai és szegényei tekintetében is meghatározzuk.

A gazdasági modell azt mutatja, hogy ha a globális kereskedelmet öt százalékkal növelnénk, akkor a világ összes munkavállalója számára a jelenlegi költségek ezer milliárd dollárra rúgnának. Ez az összeg egyértelműen indokolja a populista politikusok aggodalmait. Az emberiség számára ugyanakkor a haszon 11 ezer milliárd dollárnyi összeget tesz ki, vagyis ez egy nagyon jó üzlet lenne a világ számára.

A szabadkereskedelem által hátrányosan érintett embereken a kormányoknak világszerte többet kellene segíteniük. A szabadabb kereskedelemből származó jelentős többlet nemcsak rengeteg pénzt biztosít ehhez, hanem óriási fejlesztési lehetőséget is jelent a jövedelmek növelésére és az emberek szegénységből való kiemelésére.

Az új modellünk azt is megmutatja, hogy ki viseli a költségeket, és azt is, hogy miért a gazdag országoknak van leginkább elegük a szabadkereskedelemből. Mivel a gazdag országok teszik ki a világgazdaság nagyobb részét, a 11 ezer milliárd dolláros haszon 60 százalékát ők kapják. A gazdag országokat terheli azonban a költségek több mint 90 százaléka is. Ez igazol ugyan bizonyos politikusi aggodalmakat, de ezeknél nem látják nagyobb összefüggésben az összképet.

A gazdag országok ugyanis minden egyes dollárnyi költség után 7 dollárt nyernek.

Továbbá ezek a politikusi aggályok teljesen figyelmen kívül hagyják azt, hogy a világ szegényebbik fele számára milyen nagyszerű lehetőséget jelent a kereskedelem. Esetükben a költségek egészen minimálisak (15 milliárd dollár), de hasznuk messze meghaladja az ezer milliárd dollárt. A közgazdászok minden egyes dollár veszteségre vetítve elképesztő mértékű, 95 dollárnyi hosszú távú hasznot mutatnak ki, ami növeli a jövedelmeket és csökkenti a szegénységet.

Ha komolyan gondoljuk azt, hogy javítani szeretnénk a világ helyzetén, akkor nem ígérhetünk meg mindent. Először a leghatékonyabb intézkedéseket kell megvalósítanunk: a kereskedelem bővítése az egyik legcsodálatosabb módja a jobb élet biztosításának és a jövedelmek teremtésének.

Bjorn Lomborg 13 részes cikksorozatban elemzi, hol tart a világ a fenntartható fejlődési célok elérése terén. Az apropót az adja, hogy a 2015-ben elfogadott és 2030-ra szóló célok idősávjának félidejénél tartunk 2023-ban. Bjorn Lomborg szerint a jelenlegi trendek alapján a 2030-as céldátumhoz képest csak mintegy 50 évvel később valósulhatnak meg a célkitűzések. A Bjorn Lomborg vezette Copenhagen Consensus think tank az elmúlt években a világ számos neves közgazdászával dolgozott együtt annak érdekében, hogy meghatározzák azokat a területeket, ahol a fejlesztési célokra fordított források a legnagyobb hasznot eredményezik. Ennek keretében 12 olyan befektetést neveztek meg, amelyek Lomborg szerint „a fenntartható fejlődési célok történetét kudarcból sikerré írhatják át”. Ez a mostani cikk – amely a sorozat 8. része – a szabadkereskedelem bővítésének kérdésével foglalkozik.

